«Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, каковы итоги 2023 году, к чему, на их взгляд, пришла Абхазия в уходящем году.

– Как вы считаете, к чему Абхазия пришла в 2023 году? Подводим итоги уходящего года.

Асида Ломия, председатель Детского фонда Абхазии: Могу сказать о том, что мы делали весь этот год. Это касается именно нашей организации и общественных организаций, которые занимаются непосредственно, работают на нужды, оказывают всяческую поддержку именно тем людям, которые, к сожалению, иногда оказываются за чертой бедности. Мы стараемся добиваться, и это касается именно защиты прав несовершеннолетних, которые попадают в конфликт с законом. И мы работаем с наибеднейшими семьями – как многодетными, так и неполными. И многие из них сегодня выживают благодаря поддержке общественных организаций, которые лоббируют их интересы также и перед государственными структурами. В последнее время мы оказались под каким-то ужаснейшим прессингом в отношении наших организаций, который идет конкретно от министра иностранных дел, и теперь уже СГБ подключилось. Мы не привыкли к такому отношению и не приемлем способы манипулирования общественным мнением, шельмование. Никогда не работали на то, чтобы выполнить задачи какого-то грузинского правительства или западных спецслужб. Как вдруг начинают громогласно объявлять нам по телевизору, и как они говорят, фактически.

Мы работаем на собственный народ, многим из нашим бенефициаров никто не помогает, и сегодня мы предоставляем и юридическую, и психологическую, и социальную помощь бесплатно. У нас есть масса списков – пожалуйста, мы можем все это предоставить. И такое неуважительное отношение в конце года в связи с разными событиями. Наша работа прозрачна, мы о ней говорим, пишем, мы платим исправно налоги, мы сдаем все отчеты. Они ведь сами не сдают отчеты, насколько стало известно по итогам проверки Контрольной палаты РА. Налоговая инспекция, Минюст имеют наши отчеты – как финансовые, так и содержательные. Мы ни от кого не скрываемся, и потому, когда нас останавливают и держат на абхазо-российской границе, как будто мы какие-то прокаженные, и мы узнаем, что это по спискам переданы абхазским МИДом. И задают вопросы, вообще не имеющие отношение к нашей деятельности. Это не только коробит, но и унижает нашу честь и достоинство. И я не знаю, для чего это делается. Это делается в течение последнего времени, начали усиливать этот прессинг. Видимо, они хотят того, чтобы люди замолчали. Мы и так перенесли столько, находясь в изоляции. Странно, что люди, которые в это время учились в Москве, не знают, что такое быть изолированным от всего мира. Странно, что эти люди хотят как раз вогнать абхазское гражданское общество в то состояние, чтобы мы ничего никому не сказали, не поднимали свою голову. Этого не будет. Люди не поняли контекст, в котором мы живем. Когда связь между властью и народом начинает теряться, это может губительно сказаться на власти, на народе, конечно, тоже.

Денис Соломко: Хотелось бы, чтобы у Абхазии каждый год были достигнуты какие-то сверхзадачи. Но я таковых не вижу. Мы так и не научились на всех уровнях, от самого верха до самого низа, ставить сверхзадачи перед собой, и не научились, естественно, их достигать. Мы все живем, в большей части, наверное, с оглядкой на войну. Я бы хотел, скорее, назвать специальную военную операцию войной, потому что там, в том числе, наши братья сражаются. И от исхода этого сражения зависит и судьба Абхазии. Конечно, хотелось бы, чтобы мы не разменивались дешево и вообще не разменивались бы, жили бы национальными интересами, интересами государства. Но, к сожалению, это пока мечты. В контексте последних событий, конечно, мне кажется, что наши лидеры задешево нас разменивают. И это, конечно, большая трагедия для нас. Мы же живем от кризиса до кризиса. Сначала топливный кризис, потом энергетический кризис, потом кризис апартаментов, по продаже недвижимости, продаже земли. Мы к ним привыкли, и для нас это стало нормой. Хотя нормой должно быть динамичное, поступательное развитие государства и народа.

Мадина: К чему пришла Абхазия в 2023 году? К тарифам на электроэнергию, причем высоким и неподъемным. Можно отметить несправедливость по отношению к простым гражданам, поскольку очень много льготников среди госчиновников. Это Таможенный комитет, Министерство обороны и другие. Им льготы сохраняют, а простые граждане должны платить как коммерческие организации, наравне. Правительство не регулирует тарифы на ГСМ. Практически, ГК «Абхазтоп» просто существует на бумаге. Он никак не регулирует и не может влиять на цены на ГСМ. Жизнь стала очень дорогой. Наше общество раскололось, нет единого мнения по многим вопросам, которые ставятся руководством страны, поэтому наблюдается очень сильный раскол по многочисленным вопросам. Как следствие, очередной митинг, который состоится завтра. В правительстве очень много непрофессиональных кадров. Ко многим вопросам подходят не мудростью, а лишь бы построить свою карьеру. Люди хотят обращаться в суды, в Генпрокуратуру, но, учитывая, что нет разделения между исполнительной и судебной властью, у них одно мнение по всем вопросам. Обращаться в суд по многим вопросам – это бессмысленно. Лично я отмечаю в Абхазии сильнейший раскол в обществе. И это происходит из-за руководства страны. Приоритеты бизнес-сообществу, а гражданам Абхазии нет внимания.

Баграт Отырба, преподаватель АГУ: Я бы отметил изменения в лучшую сторону. Что именно? Восстанавливаются большие здания, крупные объекты, которые стояли в течение 30 лет, всех послевоенных лет, по объективным и субъективным причинам. Мне очень понравилось то, что привели в порядок, почистили главную нашу трассу, шоссе. В нашей столице изменения тоже налицо. Строительство, плюс бюджет существенным образом увеличен. Стараюсь следить за цифрами, вижу, что, во-первых, выросла абсолютная величина, значительно, соответственно, уменьшилась доля российской помощи. Это говорит о том, что Абхазия потихоньку учится зарабатывать деньги самостоятельно.

Алексей: В 2023 году наша республика очень торжественно отметила тридцатилетие нашей победы. Это очень знаковое событие для нас всех. Было проведено все на высоком уровне. Но, конечно, все же остались нерешенные проблемы. Это проблема №1 – проблема с энергетикой, частые отключения света, это тревожит нас всех. Бывают перебои с поставками горючего, это тоже волнует. Я также помню 26 августа – в День признания нашей независимости состоялся международный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…», концертное исполнение оперы «Тоска», – это был большой праздник для всех граждан Абхазии. Это было грандиозно! Спасибо большое Хибле Герзмава за то, что она периодически устраивает такие мероприятия. И, кстати, наши спортсмены – молодцы, ребята – показывают хорошие результаты. Например, Харитон Агрба – он молодец, да и другие ребята молодцы. Так что в этом направлении тоже есть большие достижения. Всех с наступающим Новым годом!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях