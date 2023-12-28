Газета «Независимая Республика» публикует интервью с секретарем Совета безопасности Абхазии Сергеем Шамба. Он заявил, что за последний год проведены беспрецедентные мероприятия в сфере безопасности – в частности, возведение фортификационных сооружений в Галском районе, начало производства собственных БПЛА, увеличение финансирования Министерства обороны и многие другие.

Секретарь Совбеза также высказал свое мнение по поводу Женевских дискуссий:

«У нас, несомненно, самая большая проблема во взаимоотношениях с Грузией. Чтобы ее решать, нужно разговаривать. Но почему-то многим это не нравится, они говорят, что диалог не нужен. Я подобную позицию вообще не могу понять, и тем более трудно понять, когда у нас такой канал существует – это Женевские дискуссии по стабильности и безопасности в Закавказье, которые уже много лет проходят. Это единственный канал, который мы должны сохранить, я считаю, потому что это наша возможность выносить свою позицию на обсуждение в столь широком, международном формате».

Сергей Шамба подчеркнул, что в Абхазии достаточно открытое, демократичное общество.

Мы живем в такую эпоху, когда не знаем, как дальше будет развиваться мировая история, когда происходят столь масштабные потрясения, что мы просто оказываемся в круговороте этих событий

«Конечно, в тех государствах, где власть авторитарна и сильна, порядка в определенном смысле больше, но мы тоже придем к порядку своим путем, методом проб и ошибок, потому что мы впервые строим независимое демократическое государство, и это именно наш опыт. И наша сила в том, что в абхазском обществе существует плюрализм мнений. Я это очень ценю. Хочу подчеркнуть, что если мы готовы говорить с врагами, то между собой мы тем более должны уметь договариваться, потому что цели у всех нас общие, идея у нас общая. И вокруг этой идеи мы уже объединялись. Война показала, что, когда есть внешняя угроза, мы объединяемся. Не дай бог, чтобы нас снова объединяла война, но угрозы по-прежнему существуют. Мы живем в такую эпоху, когда не знаем, как дальше будет развиваться мировая история, когда происходят столь масштабные потрясения, что мы просто оказываемся в круговороте этих событий. Просто потому, что находимся в столь важном геостратегическом регионе – это бассейн Черного и Средиземного морей, которые всегда были и будут в гуще мировых событий. И эти события всегда нас касались, хотя, конечно, мы были не основными игроками в них, но так или иначе всегда оказывались втянутыми в эту орбиту, часто становясь невольным жертвами. Поэтому нам нужно это понимать, быть сплоченными нашей общей идеей. Считаю, что именно понимание этих угроз поможет нам достичь общественного согласия», – приводит слова Сергея Шамба газета «Независимая Республика».

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Член Совета директоров «Центра гуманитарных программ» Лиана Кварчелия высказала свое мнение по поводу решения парламента Абхазии передать госдачу в Пицунде России, а также встречу президента Аслана Бжания с интеллигенцией. Ее комментарий публикуют «Нужная газета» и фонд «Асаркьа».

Этот закон стал делом «чести» молодого министра и должен помочь ему катапультироваться в подходящее кресло в Москве – здешние масштабы для него мелковаты

«Хорошие дела втайне от народа не делаются. Если депутаты проявили такую прыть, что аж ночью приняли решение такого масштаба, значит, есть личная заинтересованность или элементарная трусость. Хотела бы сказать, что у кого-то есть и чувство ответственности, увы, неподкрепленное рациональными аргументами в пользу решения. Ведь может же человек искренне верить, что поступает правильно?! Респект тем, кто осмелился пойти против генеральной линии. Но таких людей катастрофически мало не только в парламенте. Оппозиции нет. Ящик Пандоры открыт, свою силу власть показала не только своему народу, но и тем, кому передают абхазские активы. В январе как из рога изобилия посыплются новые законы: по энергетике, апартаментам и, кончено же, по иноагентам. Последнее коснется не только нас, НПОшников, от которых многие на всякий случай дистанцируются. Есть даже такие, кто экзекуции потребуют, что не удивляет. Очень показательной была встреча моих бывших университетских и околоуниверситетских коллег с президентом и секретарем Совбеза на недавней встрече. Если бы я вас не знала! Так вот, закон об иноагентах коснется всех, у кого есть свое мнение, и вас не спасет то, что вы иностранные организации в глаза не видели. Этот закон стал делом «чести» молодого министра и должен помочь ему катапультироваться в подходящее кресло в Москве – здешние масштабы для него мелковаты. На фоне всей это грязи и зашкаливающего уровня цинизма я не перестаю радоваться тому, что у нас есть чистая, умная, смелая любящая свою страну молодежь! И это единственная надежда, с которой я связываю будущее нашей страны», – написала Лиана Кварчелия.

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Газета «Республика Абхазия» пишет о повышении цен на все продукты питания, промышленные товары, лекарства, услуги. Свою точку зрения на эту проблему в интервью изданию высказала предприниматель Инга Купалба-Зантария:

«Народ возмущен тем, что цены на продукты на рынке растут. Но не надо забывать, что на сегодняшний день цены растут не столько из-за НДС, сколько из-за того, что поднялась себестоимость самой продукции, завозимой из России. Повышение курса валюты также отразилось на цене продовольственных товаров. Инфляция коснулась тех предпринимателей, которые завозят товар из Турции, Китая и Европы. Им приходится продавать товар ниже своей себестоимости. Однако повышать цены им нерентабельно, иначе товар никто не купит, и они лишатся и этих денег. Многие из них распродают свой товар и прекращают заниматься своим бизнесом. Нам надо также исключить и товар, завозимый из Грузии контрабандным путем. В ценовом аспекте он становится ниже, чем товар, завозимый из России и Турции, так как он не проходит процедуру таможенного оформления. Это, конечно же, устраивает и продавцов, и покупателей, но создает проблемы честному предпринимателю. К нам за этим товаром приезжают даже покупатели из России».

По словам Инги Купалба-Зантария, необходимо развивать фермерские хозяйства, высаживать сады, строить теплицы для выращивания овощей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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