В «Грузинской мечте» говорят о «позитиве» в вопросе Давид-Гареджи

В «Грузинской мечте» впервые за долгое время вернулись к теме Давид-Гареджи – представители правящей партии говорят о «позитиве» в вопросе монастырского комплекса на спорном участке грузино-азербайджанской границы, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Этот вопрос обязательно будет решен, как и подобает двум дружественным странам, стратегическим партнерам. Результат обязательно будет, давайте не будет торопить события. У нас есть позитив, который я не могу сейчас озвучить», – заявил журналистам посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

Одновременно председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе объявил о промежуточных результатах работы по демаркации грузино-азербайджанской границы, которые возобновились в 2020 году.

«Согласовано около 70% границы, идет работа по согласованию остальных 30%. Однако процесс делимитации такой: пока не будет достигнуто стопроцентное согласие, никакого соглашения о делимитации не подписывается. Соответственно, у нас есть прогресс и потихоньку движемся вперед. Я не могу сказать, когда этот процесс может завершиться, хотя у нас есть позитивные ожидания, основанные на тех отношениях, которые мы имеем сегодня с нашим другом и стратегическим партнером», – сказал Самхарадзе.

Работы по делимитации грузино-азербайджанской границы, общая протяженность которой составляет 480 км, идут с 1996 года. Они возобновились в мае 2019 года после восьмилетнего перерыва. Одним из самых проблемных стал участок, где расположен Давид-Гареджи. Несколько строений пещерного комплекса оказались на спорной территории, поэтому тема Гареджи часто становится предметом острых дискуссий в обществе.

Тема Давид-Гареджи стала главным «козырем» правящей «Грузинской мечты» во время предвыборной кампании 2020 года. Партия власти обвиняла политических оппонентов в «продаже грузинских территорий». Кульминацией кампании стало «дело картографов» – Ивери Мелашвили и Наталью Ильичеву, которые многие годы были членами комиссии по делимитации-демаркации госграницы Грузии с Азербайджаном, обвинили в незаконной передаче части территории страны. Следствие утверждает, что, вопреки договоренностям двух стран, Мелашвили и Ильичева при работе руководствовались картами, напечатанными в 1970-1980-х годах, а карту, изданную в 1938 году, умышленно спрятали. Таким образом, из-за их действий национальным интересам Грузии якобы был нанесен урон, а страна оказалась перед угрозой потери до 3,5 тысяч га территории.

Мелашвили и Ильичева не признают вину и считают дело политизированным. В настоящее время суд продолжает рассмотрение дела. В течение двух последних лет о Гареджи и «деле картографов» в «Грузинской мечте» не говорили.