Иванишвили: «Грузинская мечта» имеет реальный рейтинг до 60%, а не то, что публикует оппозиция

Сегодня «Грузинская мечта» имеет реальный рейтинг до 60%, а не то, что публикует оппозиция ложными исследованиями, - заявил журналистам основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

По его словам, «Грузинская мечта» обязательно победит на выборах 2024 года, передает «ИнтерпрессНьюс».

«Сегодня «Грузинская мечта» имеет реальный рейтинг до 60%, а не то, что оппозиция публикует этими ложными исследованиями. Я это очень хорошо акцентировал в своем выступлении, я не для этого пришел, я пришел для того, что сказал.

На выборах 2024 года «Грузинская мечта» победит обязательно. Мы будем следовать той линии, которой придерживаемся с 2012 года, что наша страна должна стать членом ЕС к 2030 году, максимально улучшить права человека, что мы привнесли, вы помните, что было до этого», - заявил Иванишвили.

Напомним, что основатель «Грузинской мечты» вернулся в политику, он был избран почетным председателем правящей партии. Между тем, во время своего выступления на съезде «Грузинской мечты» Иванишвили заявил, что премьер-министр не сменится: «Я не буду кандидатом в премьер-министры, могу вам это сказать с уверенностью… Премьер-министр не изменится», - заявил он.