Член «Лело»: возвращение Иванишвили всегда связано с кризисами

Возвращение экс-премьера Бидзины Иванишвили в политику приветствует одна из лидеров партии «Лело» Ана Нацвлишвили. Таким образом никто не будет сомневаться в том, кто ответственен за ситуацию в Грузии, говорит оппозиционер.

«Возвращение Бидзины Иванишвили всегда связано с кризисами, и он сам это признал. Для него сейчас большой кризис. Страх перед этим кризисом и надвигающейся катастрофой заставил его выйти из подполья. Это хорошо, в обществе будет больше ясности относительно того, кто несет ответственность, и кто фактически управляет процессами.

Публичное возвращение Иванишвили, хоть он и всегда был в политике и всегда управлял процессами, является главным посланием Москве о том, что, несмотря на получение статуса кандидата и движение грузинского народа в сторону Европы, интересам Москвы здесь не будет ничего угрожать, потому что Бидзина Иванишвили контролирует ситуацию», - цитирует Нацвлишвили SOVA.