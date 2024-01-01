2023 год отметился большим количеством негативных событий, как глобального, так и локального значения. Впрочем, было немало и приятных моментов, которые вспоминают пользователи социальных сетей.

– Чем вам запомнился 2023 год и чего бы вы пожелали в 2024 году?

Давид: Запомнился негативными событиями в мире. Россия продолжила уничтожать Украину, начались и другие войны. А в Грузии власти окончательно заявили о том, что они пророссийские. Пытались принять несколько российских законов, что им не позволил народ, всячески старались сделать так, чтобы страна не получила статус кандидата в ЕС. А когда поняли, что народ на пределе и за это их сразу же сместят, начали кричать, что это их заслуга, что очень смешно. Я очень надеюсь, что в 2024 году Россия проиграет окончательно как в Украине, так и в Грузии. Скоро выборы, и я очень надеюсь, что к власти придет сила, которая действительно будет заботиться о народе – прогрузинская и проевропейская сила.

Като: В первую очередь – это, конечно, статус кандидата, в 2023-м это было главное событие. Во-вторых, выступление наших баскетболистов, они впервые прошли на Чемпионат мира и довольно неплохо выступили. Третье – это успехи Хвичи Кварацхелия в серии А, этот парень сделал нечто невероятное и выиграл все, что можно было выиграть. Я бы пожелала, чтобы в 2024 году наши футболисты попали на Чемпионат Европы, очень надеюсь, что они порадуют нас этим, а также хочу пожелать успеха нашей олимпийской сборной в Париже, буду ждать от них несколько золотых медалей. Успеха лично Лаше Талахадзе, надеюсь, он станет троекратным олимпийским чемпионом.

Георгий: Лично для меня это был достаточно успешный год. Я участвовал во многих успешных интересных проектах, в общем, я очень доволен. Надеюсь, что в 2024 году так же будет профессиональный рост. Что касается страны в целом, я считаю успехом то, что грузинский народ не дал властям продвинуть русский закон. Впрочем, им как-то все же удается принимать пагубные решения. Например, недавно приняли план по строительству небоскребов в столице, что может серьезно навредить городу. Я надеюсь, что в 2024-м все изменится, в том числе и правительство, не потому, что они плохие, а потому, что нельзя так долго находиться у власти. Мне 51 год, и я всю жизнь хожу на митинги против засидевшихся во власти политиков. Все устали уже от этого. Надеюсь, все изменится само собой в 2024-м.

Мари: 2023 год запомнился мне войной. Весь мир, так или иначе, затронули войны в Украине и в Секторе Газа, еще и в Карабахе. Конечно, говорить о чем-то позитивном очень сложно. Что касается пожеланий – я пожелала бы завершения войны.

Ника: Ничего хорошего не идет в голову, чем бы мог запомниться 2023 год. Столько ужасных событий произошло, еще и таких, что на их фоне любое хорошее меркнет. Еще и под конец года Иванишвили решил вернуться в политику, а это значит, что много плохого будет происходить и в 2024-м. Впрочем, я очень надеюсь на то, что в этом году завершатся войны в Секторе Газа и в Украине. Чтобы власть сменилась, и мы больше не слышали «Грузинской мечте», да и оппозиция обновилась, хотелось бы, чтобы в стране начали строить нормальные дороги. Я не думаю, что все это произойдет, но… посмотрим. Я бы пожелал, чтобы и наш народ вздохнул с облегчением.

Кетеван: Что касается Грузии в целом, то тут, конечно, сложно припомнить что-то хорошее, кроме предоставления нам статуса кандидата в Евросоюз. Но лично для меня этот год был одним из лучших. У моего сына родился ребенок, я в третий раз стала бабушкой. Малыш здоровый, красивый, а что еще нужно для счастья!? На этом фоне даже и не хочется вникать, почему наши политики постоянно воюют друг с другом. Желаю лишь, чтобы мои дети и внуки росли и развивались в мире, этого желаю и всем жителям Грузии. Еще бы хотелось, чтобы в 2024 году люди больше улыбались, чтобы не было столько неимущих людей, которым приходится просить милостыню, и, конечно же, мира.

Леван: 2023 год больше всего мне запомнился мартовскими акциями. Я сам участвовал в них и считаю большой победой народа, что нам удалось пресечь попытки властей принять российский закон. Я думаю, что в тот момент нам удалось показать, что главные в стране – люди, а не правительство, они явно испугались, и поэтому уже во второй половине года перестали отходить от европейского пути, иначе их уже сместили бы. Благодаря упорству народа, стране удалось получить статус кандидата в ЕС, и что бы ни говорили представители власти – это совершенно не их заслуга. В 2024 году я бы хотел, чтобы в стране было больше мира и успеха.

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