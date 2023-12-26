Тбилиси через год, в декабре 2024 приступит к диалогу с Брюсселем о вступлении в ЕС. Об этом говорится в плане действий, обнародованном правительством «Грузинской мечты». Речь идет о выполнении девяти предусловий, определенных Еврокомиссией при выдаче Грузии статуса кандидата в ЕС. Правительство планирует активно привлечь к процессу оппозицию и профильные НПО, но параллельно говорит об ожидаемых провокациях и беспорядках, в организации которых не раз обвиняла тех же оппозицию и гражданский сектор.

Правительству «Грузинской мечты» хватило восьми страниц, чтобы расписать план действий по девяти рекомендациям ЕС. Этот план был утвержден премьер-министром Ираклием Гарибашвили еще 11 декабря, однако власти, несмотря на призывы оппозиции, обнародовали его лишь накануне поздно вечером. Из девяти предусловий к статусу кандидата в ЕС два пункта новые: борьба с дезинформацией и манипулированием иностранной информацией о ЕС и европейских ценностях, а также необходимость следования Грузии внешней политике и политике безопасности ЕС.

Остальные семь пунктов практически в неизменном виде перешли из прежних 12 рекомендаций Брюсселя:

преодоление политической поляризации;

проведение честных выборов – особенно в контексте парламентских выборов 2024;

повышение институциональной независимости (вместе с ЦИК в список попадают Национальный банк и Национальная комиссия по регулированию коммуникаций);

судебная реформа;

борьба с коррупцией;

деолигархизация;

защита прав человека, прав меньшинств, СМИ и гражданских активистов.

В обнародованном плане везде, где необходимо, правительство отмечает, что собирается привлечь к обсуждениям вопросов оппозицию и профильные НПО.

Оппонентам власти было приятно это обнаружить, однако с учетом прошлогоднего опыта, хотя план и написан самой «Грузинской мечтой» черным по белому, авторам плана не поверили. Тем не менее депутат из «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе все же не согласился с ними в одном:

«Неправильно говорить, что «Грузинская мечта» ничего не выполнит. Она, конечно же, выполнит мелкие условия. Но такие вопросы, которые могут пошатнуть ее власть, – нет. Это касается реформы судебной системы и ограничений инструментов фальсификации выборов. Естественно, «Грузинская мечта» этого не сделает».

Гоциридзе, как и большинство оппозиционеров, тем не менее собирается подключиться к процессу, когда правящая сила приступит к обсуждению плана в парламенте. По их словам, надо всем показать, что власть ничего существенного не делает.

Оппоненты очень скоро убедились, что их недоверию есть основание: спикер парламента Шалва Папуашвили, выступая на Амбассадориале – ежегодной встрече глав грузинских дипломатических миссий и консульских учреждений за рубежом, куда, кстати, не позвали президента Саломе Зурабишвили, предупредил грузинских послов о возможной смуте в стране. Папуашвили, правда, не назвал оппозицию и гражданский сектор, но все хорошо поняли, кого он имел в виду, когда давал «поручение» дипломатам:

«Наступающий год будет тяжелым. Учитывая то, что состоятся важные парламентские выборы, ожидаем широкомасштабных кампаний по дезинформации и ложных нарративов, провокаций, беспорядков и нестабильности, попыток создать неверное восприятие (происходящего). В этом процессе важна будет своевременная и надлежащая коммуникация с международными партнерами, а также развитие тесных связей с ними».

Спикеру парламента первым ответила лидер фракции «Нацдвижение» Тина Бокучава:

«Пусть Шалва Папуашвили успокоится и подготовится к переходу в оппозицию. В 2024-м обязательно сменится власть. Грузинский народ как добился статуса кандидата в ЕС, так и выпроводит российскую власть («Грузинской мечты»). А следующая коалиционная, демократичная, проевропейская власть начнет процесс переговоров (о вхождении) с ЕС. За четыре года наша страна станет членом ЕС. Так что Шалва Папуашвили пусть спокойно дожидается этого момента».

Возмущалась и нефракционный депутат Теона Акубардия, явно разочарованная тем, что и следующий год ей придется выслушивать беспочвенные обвинения от власти:

«Видимо, в «Грузинской мечте» ничего лучшего не придумали, чем выставлять оппозицию как главного автора переворота и фактора дестабилизации. Теперь новый сезон открывается тем же, и во второй серии мы будем врагами страны. Думаю, это осудят граждане, потому что такого не было и не будет. Главным фактором нестабильности является «Грузинская мечта», которая тянет страну из демократии назад, в прошлое».

Депутат из партии «За Грузию» Бека Лилуашвили недоумевал, как можно поручать послам работать против дезинформации с западными партнерами, когда сама «Грузинская мечта» и распространяет эту дезинформацию, утверждая, что некая глобальная партия войны при содействии радикальной оппозиции и НПО хочет в Грузии открыть второй фронт:

«Грузинская мечта» в агонии. После предоставления статуса кандидата в лице западных партнеров они потеряли козла отпущения, на кого можно было переложить ответственность. Вот теперь решили создать новое пугало на политическом поле».

Ни ради будущей конструктивной работы, ни в подтверждение правдивости обнародованного правительством плана депутаты «Грузинской мечты» не стали смягчать слова спикера Папуашвили. Депутат Ираклий Заркуа твердил журналистам, что к парламентским выборам все так и будет – смута, заказные статьи, фейки, и все от них, от оппонентов:

«Но мы и грузинский народ готовы противостоять этим неудачникам правдой, работой и результатом. Как сейчас, когда они замолкли в кустах».

Заркуа продолжил травлю депутата из «Лело» Саломе Самадашвили:

«Что им закажут, то они и делают, им наплевать. Вот как можно объяснить все это Самадашвили (депутат «Лело»), как можно поверить, что она обрадовалась статусу кандидата?»

Один из лидеров «Лело» Ираклий Купрадзе выпады власти объяснил так: «Они преступно относятся к демократической атмосфере в Грузии и собираются проводить выборы под влиянием России, пропагандируя насилие». И в обнародованный план Купрадзе особо не верит, ведь правящая партия на протяжении всего года утверждала, что Бидзина Иванишвили – меценат, а олигархов следует искать среди оппозиции, в том числе в «Лело»:

«Мы не надеемся, что по пункту «О деолигархизации» «Грузинская мечта» согласится на принятие адекватных, рациональных мер».

С осторожным оптимизмом отнеслись к правительственному плану в профильных НПО. В нем не вычитали готовность власти учесть рекомендации Венецианской комиссии по укомплектованию ЦИК, не чувствуется и готовность правящей силы распрощаться с клановостью в судебной системе. Тем не менее Эка Гигаури, глава грузинского филиала Transparency International, все-таки нашла, за что зацепиться в этом плане:

«План такой общий, что в него может войти все и ничего. Определенно нельзя сказать, что власти собираются делать. Хотя обнадеживает то, что в этом плане у них написано, что они учтут рекомендации Венецианской комиссии по антикоррупционному бюро. Это будет хорошо, потому что европейские эксперты раскритиковали ту форму бюро, каким его создали власти. Будут ли власти следовать этому плану по выполнению таких конкретных вопросов, мы узнаем уже в начале года, где-то в марте».

По этому плану же к концу декабря 2024-го «Грузинская мечта» должна приступить к началу диалога с Брюсселем по вступлению в ЕС. Но все это пока выглядит как предвыборное обещание.

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