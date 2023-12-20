Оппозиция обвинила «Грузинскую мечту» в провале первого же теста на готовность следовать рекомендациям европейских партнеров. Поводом для этого послужила реакция власти на рекомендации Венецианской комиссии по реформе избирательной системы и созданию Антикоррупционного бюро. Оба вопроса входят в девять заданий Брюсселя для начала переговоров о вступлении Грузии в ЕС. В штыки восприняли в правящей партии и предложение оппозиции и гражданского сектора увеличить количество избирательных участков за рубежом.

Юристы «Грузинской мечты» оказались круче экспертов права Совета Европы – возмущались в оппозиции реакцией власти на оценки Венецианской комиссии трех ее начинаний: создания Антикоррупционного бюро, изменения правил избрания главы и членов ЦИК (в рамках реформы избирательной системы) и учреждения двух структур (вместо Службы государственного инспектора) – Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных. По всем этим вопросам европейские эксперты обнаружили чреватые серьезными рисками недоработки, которые не соответствуют заявленным целям. В заключении Венецианской комиссии по поправкам в избирательный кодекс говорится:

«Они сложные и довольно запутанные. В отличие от предыдущих реформ 2022 и 2023 годов, нынешний проект поправок был подготовлен в ускоренном порядке по инициативе правящей партии, очевидно, без особых консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами. Рекомендуется передача полномочий по выдвижению беспартийных членов и председателя Центральной избирательной комиссии от спикера парламента обратно президенту Грузии», – заключают европейские эксперты и рекомендуют вернуться к тем принципам, которые были согласованы в 2019-м между оппозицией и властью в договоре Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса.

Ознакомившись с оценкой, представитель «Лело», замглавы ЦИК по квоте оппозиции Георгий Сиорадзе, подытожил:

«Венецианская комиссия и ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), зажгли красный свет предложенной «Грузинской мечтой» реформе избирательной системы. Единственное, что сейчас может сделать «Грузинская мечта», – отозвать этот законопроект, а также отменить недавно принятые поправки и вернуться к прежним правилам избрания главы и членов ЦИК, которые были приняты по соглашению Шарля Мишеля».

В оппозиции обратили внимание и на негативную оценку Венецианской комиссии на созданное в сентябре Антикоррупционное бюро, главу которого назначает и увольняет премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Как новый глава сможет независимо расследовать факт чартерного рейса государственного самолета, которым Гарибашвили отвез своего сына-первокурсника на обучение в США, иронизировал председатель «Нацдвижения» Леван Хабеишвили, считая что эксперты Совета Европы своей оценкой доказали, что реформы власти выглядят «смешно, глупо и фасадно»:

«Венецианская комиссия закатила еще одну оплеуху русской партии. Она прямо сказала, что сегодняшнего председателя ЦИК быть не должно, он должен уйти в отставку, его должен выдвигать президент, он должен избираться с высокой легитимацией (парламента), а не условно назначаться «русской партией». Венецианская комиссия это написала черным по белому, а также, о том, что они создали конкретную службу (Антикоррупционное бюро), где трудоустроили то ли своего приятеля, то ли хорошего тамаду, непонятно кого, и об этом сказали. Что это за служба, вообще, какова ее легитимация и кто эти люди?»

Нелегитимным после заключения Венецианской комиссии сочли в оппозиции и заявление ЦИК во главе с Георгием Каландаришвили. В нем критикуется проведенный оппозиционными партиями сбор подписей среди грузинских эмигрантов с требованием открыть избирательные участки, в том числе и в небольших городах за границей. Его организаторы ссылаются на закон, согласно которому при наличии 50 подписей консульство или посольство должно организовать для граждан Грузии в конкретном населенном пункте избирательный участок или же переносную урну.

В ЦИК считают, что таким образом оппозиционеры вводят в заблуждение эмигрантов, поскольку ЦИК учитывает только те списки, которые предоставляет МИД Грузии. Заявление ЦИК в оппозиции объяснили нежеланием власти привлечь критично к ним настроенных избирателей к голосованию на предстоящих в 2024-м парламентских выборах. От их справедливого и конкурентного проведения зависит дальнейшая евроинтеграция страны. Один из организаторов кампании сбора подписей эмигрантов, лидер «Дроа» Элене Хоштария недоумевала:

«То, о чем они говорят в законах, мы предложили эмигрантам, и направим подписи в ЦИК и МИД. На самом деле, мы помогаем государству найти тех граждан Грузии за рубежом, которые хотят принять участие в выборах. Если власть действительно хочет, чтобы как можно больше избирателей приняли участие в голосовании, мы заслуживаем благодарность за то, что делаем их дело», – заявила Элене Хоштария, обещая добиваться открытия большего количества участков.

Чтобы упростить задачу, часть профильных НПО предлагают власти ввести для эмигрантов онлайн-голосование. По действующей практике избиркомы за границей открываются в консульствах и посольствах. Туда могут приехать не все проживающие за пределами столиц и крупных городов. Не все готовы становиться на консульский учет, в том числе из-за нелегального статуса в той или иной стране. В парламентском большинстве не готовы помочь в этом вопросе эмигрантам. Не заинтересовался этой идей и глава комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе:

«Если кто-то считает, что для открытия участка достаточно простого сбора подписей, а не учтенных граждан Грузии в консульствах и посольствах, – это неправильный подход. Потому что в таком случае действительно могут появиться очень серьезные риски манипуляций. Я лично такую инициативу не поддержал бы».

Возмутило многих и заявление главы комитета по образованию и науке Гиви Миканадзе. Он, ознакомившись с 16-страничным документом, остался недовольным работой европейских экспертов:

«Я не услышал там ни одного правового аргумента. Понятно, что в разных странах разные избирательные системы. К примеру, во Франции выборы проводит МВД. Но мы говорим о странах, в которых парламент формирует ЦИК. У нас есть конкретные вопросы по этой оценке. Мы надеемся, что будут представлены правовые аргументы, чтобы начать диалог».

Депутаты правящей партии сегодня также развили мысль партийного лидера Ираклия Кобахидзе, который накануне в эфире ОВГ заявил, что у заключения Венецианской комиссии «нет юридической силы». Хотя и пообещал, что власти выборы проведут так, что «никому не будет за что критиковать».

В таком случае властям придется выполнить все эти рекомендации, отвечают в профильных НПО. Напоминая, что на заключение Венецианской комиссии будет опираться Еврокомиссия во время оценки прогресса Грузии по выполнению девяти условий для начала диалога с Тбилиси о вхождении в ЕС. Это тест для власти, говорит глава Института развития свободы информации (IDFI) Георгий Клдиашвили:

«Тест на независимость придется доказать недавно созданному Антикоррупционному бюро: насколько объективно и беспристрастно будет оценена, к примеру, законность использования премьер-министром казенного самолета для личных целей или же происхождение щедрых подарков от его родителей. Это и есть тест на готовность к борьбе с элитной коррупцией, а так, на среднем уровне у нас в стране так или иначе действуют антикоррупционные системы – у СГБ есть соответствующий департамент, у прокуратуры, у Минфина. Но вопрос сейчас в том, насколько сильно и независимо Антикоррупционное бюро».

В оппозиции и гражданском секторе планируют усилить общественное давление на власти после новогодних праздников.

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