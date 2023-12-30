ПРАГА---Основатель правящей партии Грузии и бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили на съезде «Грузинской мечты» сегодня официально заявил своем возвращении в политику. «Ровно 3 года назад я сообщил общественности о своем решении дистанцироваться от активных политических процессов. И вот, спустя 3 года, по собственной инициативе я возвращаюсь в политическую жизнь в качестве почетного председателя партии», – сказал он. Иванишвили заявил, что все последние годы «помогал стране»: «Если бы я не помог стране консультациями, процессы развивались бы по самому тяжелому для страны сценарию».

На съезде было решено, что число членов политсовета будет сокращено с 20 до 15-ти, плюс председатель партии. Обсуждались и вопросы, связанные с подготовкой к парламентским выборам 2024 года, хотя Иванишвили уверен, что рейтинг у партии высок – до 60 процентов, а оппозиция публикует искаженные данные о нем. После съезда Иванишвили сказал журналистам, что он находится под санкциями, но у него «все в порядке» и ему «всего хватает».

Сегодняшнее событие мы попросили прокомментировать политолога из Тбилиси Гию Нодиа.

– Батоно Гиа, сегодня на съезде «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили объявил о возвращении в политику. Вы ожидали такого хода? Означает ли это, что у «Мечты» все плохо и он вынужден ее спасать?

– Никак не ожидал я этого, это большая неожиданность, и, в общем-то, фактически все воспринимают это именно так, как вы сказали – т.е. что у «Мечты» гораздо больше проблем, чем мы до сих пор думали.

– Иванишвили заявил, что он не будет премьером. Тогда что означает его возвращение?

Он как-то решил, что должен играть более активную роль

– Сказали, что он будет почетным председателем, но что он собирается сделать такого, для чего нужно быть таким почетным председателем, непонятно. Видимо, он как-то решил, что должен играть более активную роль, и вот под таким официальным названием.

– В том-то и состоит мой вопрос: какими официальными правами он будет обладать, чтобы помогать?

– Права у него и до сих пор были, и неограниченные, и сейчас тоже будут, а как называется его пост, я думаю, это не важно.

– Политсовет партии почти не изменился – он так и остался наполненным одиозными для немалой части избирателей фигурами. Как Иванишвили собирается поднять рейтинг, хотя и считает, что он и без того высок, как вы думаете?

– Понятия не имею. Я думаю, что у него есть какие-то планы, но мне кажется, что главное не в рейтинге, а главное в каких-то внутренних проблемах. Это все спекуляции, ничего более конкретного мы сказать пока не можем.

– То есть он будет решать эти внутренние проблемы с теми же людьми?

Он как-то любит немножко заигрывать с публикой, и, видимо, это такая форма его юмора

– Ну, наверное, может быть, с теми же, может быть, найдет кого-то другого дополнительно, – этого мы сказать не можем.

– Что касается санкций… Как расценить его слова? Вообще, как вы понимаете всю туманность с санкциями вокруг него?

– Очень много неясности вокруг него, – прежде всего, причины его сегодняшнего решения. Но он как-то любит немножко заигрывать с публикой, и, видимо, это такая форма его юмора, своеобразная, что «вот, я под санкциями, но я все равно хорошо стою на двух ногах, так что я никого не боюсь», – что-то в этом роде он хотел сказать.

– Как это отразится на оппозиции, которая и без того слаба и никак пока не определилась?

– Оппозиции вряд ли придется что-то менять. Но, видимо, сам Иванишвили счел, что она не так уж слаба и представляет опасность для его власти.

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