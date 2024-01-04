Газета «Независимая Республика» обращается к теме паспортизации жителей Галского района Абхазии.

Сегодня они живут, мыслят, работают не по абхазским адатам. Близость Грузии, ее возможности, различные связи, преференции, блага и т.п., лучше греют их души и желания

«Массовая раздача абхазских национальных паспортов в 2011-14 годах потерпела неудачу. Это был, так называемый, проект первой серии. Вдруг вновь всплывает проект второй серии – обеспечить жителей Галского района национальными паспортами Абхазии. «Это наши люди. Мы их должны повернуть к нам лицом. Восстановить их исторические абхазские фамилии», – говорит нынешняя власть. Вопрос: почему сами этнические самурзаканцы – абхазы за тридцать послевоенных лет не проявляют инициативу по возвращению к своим истокам? Ответ: они наши граждане. Многие из них знают свою историю. Но сегодня они живут, мыслят, работают не по абхазским адатам. Близость Грузии, ее возможности, различные связи, преференции, блага и т.п., лучше греют их души и желания. Когда общаешься с ними на бытовом уровне, оно выражается очень просто – «было бы хорошо, если мы найдем общий язык и будем жить как раньше. Вместе, (т.е. в единой Грузии). Мы же братья»», – пишет редактор газеты Юрий Кураскуа.

Издание напоминает, что раздача паспортов в Галском районе в преддверии президентских выборов в Абхазии – способ не новый. Но без всякого глубокого изучения положения дел в этом районе, тем более, граничащим с государством, которое до сих пор хочет взять реванш над 1992-93 гг. путем простого голосования депутатов Парламента РА, идея опасная.

«Любой проект по раздаче нашего гражданства лицам из Галского района, состоящим в гражданстве Грузии, развернет Абхазию в сторону Грузии, рассчитан на определенное время. Плохо, если в этом времени не ориентируешься, а просто живешь эмоциями, сиюминутными интересами и просьбами власть имущих. Почему так происходит? Почему мы не делаем выводы из нашей истории? Почему мы идем на поводу тех политиков, которые преследуют свои интересы? Вопрос гражданства жителей Галского района не решался уже 30 лет. Не решался и последние четыре года, новой властью. И вдруг, день, два, и оказывается так просто эту проблему решить. Галцы, самурзаканцы – наши граждане. С этим никто не спорит. Сначала надо создать программу по их вовлечению в жизнь Республики Абхазия и уже потом раздавать паспорта. Это сложная, кропотливая работа. Так что – мы не хотим, не можем, не считаем (до поры до времени) важным. Говорить красиво мы научились. Помнить историю и не отталкиваться от желания понравиться тому или иному Служителю Власти и их сомнительным посулам. Хорошо бы своими действиями, поступками показать, что для нас главное – страна и народ», – пишет Юрий Кураскуа.

Издание провело экспресс-опрос жителей г. Сухум: более 80% не разделяют быстрое решение Парламента РА о раздаче национальных паспортов жителям Галского района. «Нет сомнения – этим воспользуются наши недруги», – отметили опрошенные.

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Агентство «Апсныпресс» публикует интервью с руководителем МЧС Абхазии Львом Квициния. Он рассказал о деятельности ведомства, факторах, которые влияют на работу министерства, о роли России в становлении спасательной службы страны. Он напомнил, что в 2023 году было много стихийных бедствий. От наводнения особенно пострадал Гагрский район.

«В целом, могу сказать, что год был непростым, но при этом количество пожаров снизилось... Если говорить о кадрах, то сотрудников, особенно рядового состава, не хватает. С каждым годом это становится заметнее, особенно в летний сезон, когда в Абхазию приезжают на отдых туристы. Люди приезжают на отдых, расслабляются, в том числе с помощью алкоголя. У некоторых возникает сильное желание поплавать в море даже в плохую погоду или подняться в горы без проводника и утвержденного маршрута. К сожалению, подобные необдуманные действия часто приводят к трагедиям. Правила необходимо соблюдать и стараться не подвергать себя и окружающих риску», – отметил Лев Квициния.

Агентство пишет, что в Абхазии нет специалистов по взрывотехнике, поэтому в МЧС часто обращаются для выполнения сложных работ.

Благодаря России курсанты из Абхазии получают качественное образование в РФ и поступают на службу уже подготовленными специалистами

«Иногда приходится с помощью взрывов создавать проходы в скалах при дорожном строительстве. Бывает, что к нам обращаются за помощью по разминированию. После войны осталось много неразорвавшихся снарядов, которые можно встретить, практически, где угодно, даже в огородах. Надо понимать, что МЧС в Абхазии до 2006 года не было, приходилось многое осваивать с нуля, а это всегда непросто, но мы справились. Сейчас, конечно, профессиональный уровень наших сотрудников намного выше. Благодаря России курсанты из Абхазии получают качественное образование в РФ и поступают на службу уже подготовленными специалистами», – сообщил Лев Квициния.

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О проблеме рыбного промысла в Абхазии на своей странице в Facebook пишет общественный деятель Давид Дасаниа:

«Уж который год рыболовные сейнеры безудержно ловят рыбу у берегов Абхазии. Они выходят на ловлю десятками кораблей. Ловят рыбу тоннами, но мы рыбную продукцию у себя на прилавках не видим. Вся рыба перевозится в Турцию и Крым для продажи. Я несколько лет назад был в Турции, в разных приморских городах и видел, по какой цене продают рыбу, выловленную в Абхазии. Так вот, рыба эта стоила меньше, чем в нашей стране. Вот как разговаривать с этими людьми, которые любят властвовать, а кормить свой народ не хотят? Если было бы можно, я с чистым сердцем, подняв голову, обратился бы к Богу и проклял бы их за жадность и спесь. Однако нельзя мне этого делать. И вам я не советую, ибо полон абхазский сегмент Фейсбука ужасными проклятиями. Давайте воздержимся от проклятий и сделаем все, чтобы на новых президентских выборах проиграл кандидат тех, кто ныне находится у власти».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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