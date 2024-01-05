Грузинская оппозиция против добавления авиарейсов из России

Грузинская оппозиция обвиняет власти в продвижении российских интересов в стране. «Россия использует аэропорт Тбилиси как способ избежать санкций», утверждает представитель «Единого национального движения» Васо Урушадзе. Так он отреагировал на новость о том, что российская авиакомпания «Азимут» запускает регулярные рейсы из Башкирии в Грузию.

«Власти Грузии делают все, чтобы создать максимальный комфорт для российских авиакомпаний, чтобы они избежали западных санкций, чтобы могли управлять и сохранять собственную авиационную отрасль, а аэропорт Тбилиси используется как площадка для ухода от западных санкций. Это уникальная российская политика «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили, которая противоречит интересам Запада, национальным интересам Грузии», - заявил Урушадзе.

Один из лидеров «Лело» Григол Гегелия называет назначение новых рейсов из России – русификацией страны:

«Начинаются прямые рейсы даже из таких городов, с которыми, я думаю, даже во время Советского Союза не было прямого авиасообщения. Это – прямое проявление русификации Грузии… «Грузинская мечта» достигла нового рекордного уровня в рабских грузино-российских отношениях, а не в перегрузке или прагматизме. Это рабство и ничего больше, и вместо того, чтобы установить адекватный контроль над волнами миграции, «Грузинская мечта», делает все, чтобы еще больше приблизить Грузию, будь то экономически или политически, к Российской Федерации».

Представители правящей партии комментарии на эту тему пока не делали. За разъяснениями грузинские журналисты обратились к одному из отколовшихся от «Грузинской мечты» депутатов, члену «Силы народа» Гураму Мачарашвили:

«Во-первых, гражданин России не всегда означает этнический русский, многие граждане России являются грузинами. Вы делаете дискриминационное заявление, лучше не делайте его в этот Новый год. Если вы говорите, что «Айрзена» или любая другая компания ввозит в страну нелегального пассажира, представителя иностранного государства, то вам следует задать этот вопрос… В отличие от поддерживающей вас политической силы, у нас нет любовных отношений с Российской Федерацией», - сказал он.

Нпомним, что с 26 января полеты по маршруту Уфа-Тбилиси-Уфа будут выполняться раз в неделю на самолете Sukhoi Superjet 100.

Кроме того, компания «Азимут» выполняет рейсы Москва–Тбилиси–Москва, Сочи–Тбилиси-Сочи; Москва-Батуми-Москва; Минеральные Воды–Тбилиси–Минеральные Воды. Georgian Airways летает из Тбилиси в Москву и Санкт-Петербург.