Армения приостановила паромные перевозки через Грузию в Россию

Паромное сообщение, которое должно было стать альтернативой пункту пропуска «Верхний Ларс» и позволить доставить армянские грузы в Россию через Грузию, было запущено и проработало несколько месяцев, но не вызвало достаточного интереса у экспортеров и импортеров. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, передает «Арменпресс».

О запуске грузовых перевозок по морю между Россией и Грузией по маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск «Эхо Кавказа» писало в мае 2023 года. Проект субсидировался властями Армении.

«Некоторое время мы обслуживали паромный маршрут, но развития показали, что основные усилия мы должны направить на активизацию экспорта в другие страны», – сказал Керобян.

«По нашей оценке, (проект) не вызвал достаточного интереса среди экспортеров и импортеров. И мы не видели, чтобы компании-экспортеры и импортеры использовали этот паром таким образом, чтобы мы могли убедить себя и наших партнеров продолжить эту программу», – сказал Керобян.

По информации министра, крупнейшим торговым партнером Армении в 2023 году продолжала оставаться Россия, но её доля в общем товарообороте несколько снизилась. «Далее идут Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Грузия и США. Последняя (страна) оказывается в этом списке впервые», – добавил он.