Армения приостановила паромные перевозки через Грузию в Россию

Паромное сообщение, которое должно было стать альтернативой пункту пропуска «Верхний Ларс» и позволить доставить армянские грузы в Россию через Грузию, было запущено и проработало несколько месяцев, но не вызвало достаточного интереса у экспортеров и импортеров. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, передает «Арменпресс».
О запуске грузовых перевозок по морю между Россией и Грузией по маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск «Эхо Кавказа» писало в мае 2023 года. Проект субсидировался властями Армении.
«Некоторое время мы обслуживали паромный маршрут, но развития показали, что основные усилия мы должны направить на активизацию экспорта в другие страны», – сказал Керобян.
«По нашей оценке, (проект) не вызвал достаточного интереса среди экспортеров и импортеров. И мы не видели, чтобы компании-экспортеры и импортеры использовали этот паром таким образом, чтобы мы могли убедить себя и наших партнеров продолжить эту программу», – сказал Керобян.
По информации министра, крупнейшим торговым партнером Армении в 2023 году продолжала оставаться Россия, но её доля в общем товарообороте несколько снизилась. «Далее идут Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Грузия и США. Последняя (страна) оказывается в этом списке впервые», – добавил он.
- В мае 2023-го в Агентстве морского транспорта Грузии заявили, что грузоперевозки по морскому маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск – нерегулярные и коммерческие.
- В августе 2022 года в Агентстве морского транспорта Минэкономики Грузии рассказали, что Армения обратилась к грузинской стороне с просьбой об открытии паромной переправы с Россией из-за большой загруженности на КПП «Верхний Ларс». В Тбилиси напомнили, что Армения не имеет выхода к морю и «традиционно использует порты Грузии» для ведения международной торговли. Грузинские власти также заявили об обязательствах страны по международной Конвенции о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю.
- В ноябре 2022-го Ваан Керобян назвал причину задержки запуска паромной переправы из Грузии в Россию. По его словам, оператор грузинского порта Поти строго следит за соблюдением европейских и американских санкций. Компания, говорил Керобян, не ответила, за какое время примет решение пропустить или не пропустить тот или иной груз.
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