Бидзина Иванишвили расширяет полномочия почетного председателя «Грузинской мечты». С сегодняшнего дня миллиардер, занявший этот пост, получает право смещать и назначать премьера, а также созывать политсовет. Нововведение стало частью измененного устава партии и поводом для многочисленных комментариев политиков и экспертов.

Сегодня опубликован обновленный устав «Грузинской мечты». Согласно документу, почетный председатель в партийной иерархии занимает место выше председателя и генерального секретаря.

В документе также говорится о полномочиях почетного председателя. Он становится главным политическим советником партии, может созывать заседания политсовета, также он представляет кандидатуру премьер-министра политическому совету на утверждение.

По решению почетного председателя может быть созван внеочередной съезд.

«Политический совет состоит из почетного председателя партии, председателя правления партии и 15 членов, избираемых партийным съездом», – говорится в обновленном уставе.

Как утверждают в правящей команде, внесенные в устав партии изменения не означают смены правительства. По мнению депутата Михаила Сарджвеладзе, участие почетного председателя партии в процессе принятия таких решений оправдано институционально и логически.

«Я не думаю, что есть основания делать из этого сенсацию. В уставе новой редакции четко прописаны функции почетного председателя партии, и нет ничего странного – все решено так, как представлено в уставе. Ни у кого не должно возникать оснований искать во всем этом теории заговора. Разумеется, Бидзина Иванишвили примет участие в партийной жизни, учитывая его авторитет, он будет вовлечен в этот процесс, и это нормально», – подчеркнул Михаил Сарджвеладзе.

Легализация конституционного переворота – так оценили произошедшее в крупнейшем оппозиционном «Нацдвижении». По словам Ники Оболадзе, Иванишвили вернулся в политику, потому что в «Грузинской мечте» растут разногласия и коррупция.

«Мы имеем дело с конституционным абсурдом: даже если 150 депутатов парламента захотят, они не смогут выбрать премьер-министра, если его не представит находящийся вне рамок конституции советник партии. Мы имеем дело с явным абсурдом, который доказывает, что в управлении государством преобладает клановость и олигархия. То, что они делают, абсолютно немыслимо с юридической точки зрения. Еще раз повторю, сам Иванишвили заявил, что вернулся в политику, потому что в «Грузинской мечте» есть разногласия и коррупция. Они находятся у власти уже 12 лет, и такое правительство должно уйти, и страна должна вступить в Евросоюз», – заявил Ника Оболадзе.

Выход Иванишвили из-за кулис является вынужденным шагом – убеждены в «Стратегии Агмашенебели». Депутат Паата Манджгаладзе говорит, что борьба кланов в правящей партии достигла апогея:

«Иванишвили стал почетным председателем, чтобы на месте разрулить процесс. «Грузинская мечта» не имеет длинной скамейки запасных перед выборами. Я не исключаю, что единственная кандидатура, которую нам представит Иванишвили, на пост премьера, – это глава СГБ Лилуашвили. Кроме него «Грузинская мечта» не имеет ресурсов. Есть две группы: одна – группа Каладзе, и они пытаются протащить мэра в премьеры, другая группа пытается назначить Лилуашвили после Гарибашвили», – сказал Манджгаладзе.

О грядущих перестановках в правительстве заговорили в умеренной оппозиции. Независимый депутат Теона Акубардия также считает шаг Иванишвили вынужденным.

«Когда сам миллиардер заговорил о рисках коррупции и опасениях, которые заставили его вернуться в качестве почетного председателя, говорит, возможно, о том, что он перестал доверять нынешнему премьер-министру и его команде, с которыми, как отметил Иванишвили, «уже было недостаточно просто разговаривать». Это еще раз показывает, что он больше не может позволить себе роскошь управлять страной из тени, как прежде. Хотя почетное председательство – это точно такое же управление из тени. Деолигархизации не будет, если он не возьмет всю полноту ответственности за происходящее в государстве».

В «Грузинской мечте» сформировались несколько групп интересов, которые заработали довольно много денег, и система стала менее устойчивой, считает политолог Гия Хухашвили.

«Дистанционное управление больше не помогает, требуется переход на ручное управление. Его не устраивают люди, которые зарабатывают деньги без его разрешения. Другой мотив возвращения заключается в том, что Иванишвили увидел, что дело может еще больше осложниться, если «Грузинская мечта» одержит победу на выборах 2024 года без его непосредственного руководства. Почему? Потому что у этих людей появится еще больше амбиций, и он полностью потеряет контроль над ними и страной».

В целом, по мнению бывшего советника Иванишвили, возвращение олигарха в политическое поле обусловлено исключительно личными мотивами. Впрочем, в некоторой мере это облегчит положении оппозиции, поскольку ей проще будет расставить акценты в политической повестке, считает Хухашвили.

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