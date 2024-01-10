Грозят ли Бидзине Иванишвили санкции? Ответ на этот вопрос сегодня искали грузинские политики и европарламентарии, и в основном сошлись в одном: официальное возвращение в политику не станет стопроцентной гарантией, если Запад сочтет, что Иванишвили их заслужил. Иного мнения придерживаются в «Грузинской мечте».

Официальная должность не защитит Иванишвили от западных санкций, если олигарх продолжит захватывать государственные институты в Грузии. С таким прогнозом сегодня выступил депутат Европарламента Андрюс Кубилюс:

«Заслуживает внимания тот факт, что Иванишвили вышел из-за кулис после того, как страна получила статус кандидата. Европейская комиссия требует от Грузии деолигархизации, и на этом фоне шаги Иванишвили вступают в прямое противоречие с этой рекомендацией. Это, вероятно, повлияет на будущие отношения ЕС и Грузии, а также на ход реформ, необходимых Грузии для начала переговоров о вступлении. Если будут санкции, поверьте, официальная должность в партии не защитит его. Более того, многие в Америке и в ЕС увидят, что он больше не скрывает своих олигархических устремлений, попыток захвата государства, а потому его следует остановить санкциями», – заявил он СМИ.

В аналогичном ключе высказалась евродепутат Маркета Грегорова, которая считает, что позиция в партии не является защитой, если Иванишвили будет подвергнут санкциям со стороны Евросоюза.

В правящей команде парировали, что зарубежные парламентарии подкуплены оппозицией. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, бывший соратник Горбачева Кубилюс не имеет морального права комментировать поступки лидера «Грузинской мечты».

«Скорее всего, Кубилюс, как и некоторые политические партии в Грузии, финансируется и поддерживаются Давидом Кезерашвили, который заработал свое состояние на грабеже грузинского бюджета. Кубилюс вписывается в повестку дня, которую Давид Кезерашвили создает вместе с Вано Мерабишвили. Это одна команда, одна система, одна структура, и то, что мы слышим из этой структуры, на каком бы то ни было языке, должно восприниматься в одном контексте. Что касается Бидзины Иванишвили, то мы никогда не скрывали, что бывший премьер-министр, создавший политическую команду, будет иметь контакты с ее определенными лидерами, но его участие очень ограничено».

Мнения оппозиционеров по поводу возможных санкций против Иванишвили разделились. Часть политиков полагает, что возвращение Иванишвили в политику будет служить своеобразной индульгенцией для олигарха. Впрочем, по словам депутата Романа Гоциридзе, полностью уберечься от санкций будет невозможно, если Иванишвили и дальше будет проводить открыто антизападную политику:

«К частичной легализации Иванишвили вынудило понимание того, что больше не будет прежнего подхода к его неформальному правлению. Сейчас совсем другая реальность, и в случае нечестных выборов Бидзине Иванишвили не удастся избежать санкций. По этой причине, признав себя частью власти, он полагает, что так избежит санкции. Думаю, он заблуждается, так как война в Украине прояснила его связи с Россией, и его антигосударственная деятельность стала более очевидной. Поэтому избежать санкций ему не удастся, какой бы партийный пост он ни занимал», – спрогнозировал Гоциридзе.

Неважно, находится ли олигарх в тени или в активной политике – это не станет существенным препятствием для санкций», – считают в партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию».

«Концентрация избыточной власти в руках личности, у которой есть политические интересы, думаю, не станет существенным препятствием для введения санкций, но создаст определенные неудобства. Основным рычагом Иванишвили будет использование государственных институтов и дипломатической напряженности со стороны Грузии при этом сценарии. Мы помним, что происходило с защитой денег Иванишвили от банка Швейцарии, когда все чиновники, начиная с премьер-министра и заканчивая председателем парламента, грудью встали на защиту его финансовых интересов, а тогда он вообще не был публичной фигурой. А сейчас представьте себе, как он в ранге почетного председателя партии задействует государственные институты», – заявил депутат Бека Лилуашвили.

В «Нацдвижении» разделяют мнение европейских депутатов о том, что введение санкций против Иванишвили – вопрос ближайших месяцев. Заявление прозвучало от имени главы парламентской фракции Тинатин Бокучава:

«Наряду с осознанием неминуемого поражения, причиной возвращения Иванишвили является его желание избежать санкций путем формализации и легализации своего влияния на фоне призывов о деолигархизации с Запада. Однако, мы считаем, что его возвращение на должность председателя партии никоим образом не обезопасит его от неминуемых санкций со стороны Запада, если он не прекратит попыток русификации страны, или откажется мирно передать прозападной коалиции власть путем выборов», – заявил Бокучава.

Напомним, экс-премьер и основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили после трехлетней паузы официально заявил своем возвращении в политику на съезде «Грузинской мечты» 30 декабря.

В своей программной речи Бидзина Иванишвили признал, что «помогал стране» последние годы, так как в противном случае «процессы развивались бы по самому тяжелому для страны сценарию». По словам миллиардера, в этот период он общался с 2-3 руководителями партии, что способствовало поддержанию здоровой ситуации в «Грузинской мечте».

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