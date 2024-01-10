Президент Украины Владимир Зеленский отправился в неанонсированное турне по странам Балтии. Главная цель – добиться от партнеров максимальной вовлеченности в процесс предоставления финансовой и военной помощи Киеву на фоне некоторой усталости, которую демонстрирует Запад в отношении длящегося уже почти два года конфликта. При этом в США и Европе обеспокоены тем, что Россия начала получать военную помощь из Северной Кореи. В частности, баллистические ракеты, которые по мнению Вашингтона и Брюсселя уже были применены в ходе последних ударов по украинской территории.

Неожиданный визит Владимира Зеленского в Литву открыл балтийское турне украинского президента. Учитывая растущую вероятность затяжной войны, Киев обратился к союзникам за дополнительной финансовой и военной помощью. После неудач в Вашингтоне и Брюсселе под занавес прошлого года, в новом 2024 Зеленский сделал ставку на страны Балтии, всерьез опасающиеся того, что следующим объектом российской агрессии могут стать именно государства, входившие ранее в Советский союз:

«Во многих аспектах этот год будет решающим для наших стран: для Украины, для Литвы, для всех наших партнеров в свободном мире. Вместе мы должны определить, какие решения принесет нам этот год. Наша сила и наше единство должны определить это. Это должны быть решения в пользу нашей свободы, целостности наших государств, защиты наших культур и справедливого мира для всех нас. Президент России не успокоится, пока не уничтожит Украину. А после Украины вы прекрасно знаете, кто будет следующим. Приятно это слышать? Наверное, нет, потому что война – это страшная трагедия и невозможно положительно относится к войне. Но мы должны понимать, что следующими могут быть Литва, Латвия, Эстония и Молдова».

Президент Литвы Гитанас Науседа по итогам переговоров с украинским коллегой пообещал, что уже в этом месяце Киев получит от Вильнюса боеприпасы, генераторы и системы детонации, а в феврале – бронетранспортеры. Общий объем долгосрочной помощи составит 200 миллионов евро.

При этом сам Зеленский на фоне интенсивных ракетных обстрелов, которые Россия ведет с конца прошлого года, настаивает на необходимости усиления украинской системы ПВО:

«Системы ПВО – это то, чего не хватает в первую очередь. Борьба с беспилотниками, и здесь я рад, что у нас есть договоренности с Литвой и многими другими партнерами, производство собственных беспилотников, о количестве я сейчас говорить не буду, но мы увеличиваем наше внутреннее производство. Это то, чего требуют нынешние времена и безопасность нашего гражданского населения».

Надежду на усиление ПВО выразил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, представляющий страну на заседании совета Украина-НАТО. Экстренную встречу образованного в прошлом году органа было решено провести в качестве ответа на усиление ракетных обстрелов со стороны России, в результате которых уже погибли десятки мирных жителей.

Во время последней масштабной атаки, произошедшей в ночь на 8 января, ВСУ удалось сбить лишь 18 ракет из 51. А представитель ВВС страны Юрий Игнат признал, что украинские военные испытывают дефицит управляемых зенитных ракет.

При этом страны Запада всерьез озабочены тем, что в ходе обстрелов Россия применила баллистические ракеты, доставленные из Северной Кореи. В совместном заявлении США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и еще десятка государств говорится, что это чревато серьезными последствиями для безопасности не только Европы, но и Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным западных спецслужб, Россия применила северокорейские ракеты 30 декабря и 2 января. В Белом доме добавили, что баллистические ракеты производства КНДР также были зафиксированы в ходе обстрела 6 января. Американская администрация намерена привлечь Москву к ответу за такие действия во время заседания Совбеза ООН, сообщил представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби:

«Министры иностранных дел 47 стран, госсекретарь Блинкен и верховный представитель Евросоюза опубликовали совместное заявление, осуждающее экспорт КНДР и закупки Россией северокорейских баллистических ракет, а также использование Россией этих баллистических ракет против Украины. Как ясно сказано в заявлении, передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный режим нераспространения. И наши правительства вместе решительно противостоят этим поставкам оружия между КНДР и Россией. Передача Россией баллистических ракет из КНДР напрямую нарушает многочисленные резолюции ООН по безопасности, и мы поднимем эту тему оружейных сделок в Совете Безопасности ООН вместе с нашими союзниками и партнерами и потребуем привлечь Россию к ответственности за очередное нарушение международных обязательств, которые она подписала. Мы также продолжим вводить санкции против тех, кто занимается содействием такого рода поставкам оружия».

Белый дом призвал Конгресс США учесть указанную угрозу глобальной безопасности и одобрить запрос на представление дополнительного финансирования для Украины, что позволит усилить систему противовоздушной обороны страны. Кирби подчеркнул, что Россия обращается за помощью к таким странам, как Северная Корея и Иран. А Украине нужна помощь США. В Москве в ответ обвинили Запад в том, что оружием американского и европейского производства обстреливается территория России.

«Мы оставляем это без комментариев. В этой связи хотелось бы отметить, что город Белгород постоянно, начиная с Нового года, подвергается бомбардировкам снарядами и ракетами производства Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатов Америки и других стран. Давайте не будем об этом забывать», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее, проблемы с ПВО, очевидно, испытывает и сама Россия. По данным британской разведки, недавний удар ВСУ по территории аннексированного Крыма «с высокой долей вероятности» серьезно повредил систему противовоздушной обороны полуострова, уменьшив как ее эффективность, так и охват. В самом Киеве утверждают, что в результате атаки был уничтожен в том числе командный пункт управления российских войск.

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