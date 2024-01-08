Россия продолжает атаковать Украину ракетами и дронами. С начала года интенсивность ударов резко повысилась. Москва активно использует дроны-камикадзе и высокоточные ракеты. Украинская ПВО не справляется с таким количеством – сбить удается далеко не все. В результате налетов есть жертвы среди мирного населения. Киев призывает мировое сообщество увеличить объемы помощи и форсировать реализацию плана украинских властей по созданию на территории страны предприятий по производству оружия. Время, при этом, играет против Киева – Украина может столкнуться с серьезными проблемами из-за возможной смены руководства в Брюсселе.

Очередные жертвы очередного налета – в ночь с 7 на 8 января и утром Россия нанесла массированный удар по украинским городам. Больше всего пострадавших в Днепропетровской области – погиб один и ранены 28 человек, в том числе четверо детей. Еще два человека погибли в Хмельницком, один – в городе Змиев Харьковской области. По данным украинских властей, причинен значительный ущерб жилым кварталам и хозяйственным объектам. Сообщается, что из-за обстрелов имеются повреждения в энергосетях в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, на Донбассе обесточено угледобывающее предприятие.

«Я посмотрел, что будет тревога, что будет налет, и мы побыстрее побежали в убежище. Это нам потом уже позвонили и сказали, что у вас тут такое творится. Мы были в убежище в 7 часов (утра). А если бы были здесь, то хорошего мало», – говорит местный житель Анатолий Беликов.

Украинской ПВО удалось сбить все восемь российских дронов-камикадзе, но всего 18 ракет из 51. Все, которые удалось уничтожить на подлете – крылатые Х-101, Х-555 и Х-55. Всего, по данным украинских военных, российские стратегические бомбардировщики выпустили 24 подобных снаряда. Кроме того, по информации, распространенном Киевом, в атаке на Украину были задействованы 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области; 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с четырех самолетов МиГ-31К находившихся в районе Рязани и Тамбова; 8 крылатых ракет Х-22 и две управляемые авиационные ракеты Х-31П с бомбардировщиков из Белгородской области, а также 6 баллистических ракет «Искандер-М» с территории Крыма. Целью атак были объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

«Задействованы все необходимые спасательные силы, в том числе техника МЧС Украины. Они разбирают завалы. Среди погибших за последние дни, к сожалению, есть дети. Мои соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких. Российские удары пришлись на жилые дома. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Всего, как утверждают украинские военные, за время войны им удалось сбить 25 из 63 ракет «Кинжал». По словам представителей командования ВСУ, возможность уничтожать аэробаллистические ракеты появилась с весны прошлого года, когда Украина получила систему ПВО. Всего в новом году Россия уже применила около полутора десятков «Кинжалов». Большинство из них, как утверждают в Киеве, были сбиты.

Ранее президент России Владимир Путин заверял, что это сверхзвуковое оружие способно преодолевать любые системы ПВО. Согласно обещаниям главы Кремля, ракетные атаки на Украину будут нарастать:

«Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам прежде всего. И они достаточно чувствительны, эти удары. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать. Знаете, ведь в чем смысл того, что они делают? Они хотят нас: а) запугать; б) породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал».

Тем не менее в Киеве уверены, что Россию все еще можно победить. Об этом, выступая по видеосвязи перед участниками оборонной конференции в Швеции заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что странам Запада стоит озаботиться увеличением собственных арсеналов и созданием соответствующих производственных мощностей на территории Украины.

«Даже Россию можно вернуть в рамки международного права. Ее агрессия может быть побеждена. Два года этой войны доказали, что Европе нужен собственный арсенал, достаточный для защиты свободы, собственный потенциал для обеспечения обороны. А чтобы создать арсенал для защиты свободы, Европе необходимо совместное производство оружия, гораздо более масштабное, чем сейчас. Мы видим, что агрессивные амбиции России можно остановить только там, где есть достаточная сила, и мы обеспечим такую силу только вместе».

С таким подходом согласны в Германии. Берлин призвал страны-члены ЕС разделить бремя войны на Украине, а министр финансов Кристиан Линднер назвал неприемлемым то, что его страна делает «больше, чем остальные»:

«Угроза существует для всей Европы. Поэтому другие страны тоже должны участвовать в распределении бремени. Не может быть, чтобы Германия делала больше для Украины, а другие сильные европейские страны должны были делать меньше. Сейчас настало время показать, что Европейский союз – это сообщество ценностей, которое объединяется в такие времена».

Впрочем, единство ЕС, к которому призывают Киев и его ближайшие союзники, может оказаться под вопросом в ближайшие месяцы. После того, как нынешний председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что выдвигается на выборы в Европарламент, которые должны пройти в июне, резко встал вопрос о преемнике, так как в случае избрания Мишелю придется досрочно оставить должность главы Евросовета. И опасность для Украины заключается в том, что с июля по декабрь председательствовать в ЕС будет Венгрия. И если кандидат на замену Шарлю Мишелю не будет найден быстро, то Будапешт может председательствовать до тех пор, пока замена не будет найдена. И в этом случае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, у которого с Киевом очень сложные отношения, и который выступает за скорейшее примирение с Москвой, будет играть ту же роль, которую обычно выполняет президент Совета.

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