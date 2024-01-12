После бурных событий конца прошлого декабря в парламенте Абхазии и у его стен, последовавших затем отличных друг от друга высказываний представителей оппозиционных политических организаций относительно ратификации соглашения по госдаче «Пицунда», в частности заявления председателя ветеранской РОО «Аруаа» Темура Гулия и пресс-конференции лидера Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия Левана Микаа и его сторонников, в обществе возникло обсуждение «линии разлома» в рядах абхазской оппозиции.

Многие оппозиционеры при этом говорят, что это не раскол, а вполне естественное право на высказывание разных точек зрения по тем или иным актуальным проблемам. Такого же мнения придерживается и известный абхазский общественно-политический деятель, член руководства «Аруаа» Темур Надарая, которого мы попросили высказать свою позицию.

Сейчас не то что идет разделение общества, а общество на какой-то этап выходит, когда мы не голосуем против какой-то личности

«Моя позиция – такая же, которая была по всем основным вопросам устройства государства, развития общества. Какие у меня были взгляды и десять лет назад, они особо не претерпели изменений. Хотя эволюция предполагает, что каждый человек со временем несколько по-другому смотрит на вещи и в чем-то меняет свою позицию. Это абсолютно нормальная вещь, мы же должны развиваться, думать. Человек 25-30 лет, скажем, на многое смотрит более консервативно, а потом у него появляются либеральные взгляды. Или, наоборот, смотрел на это более терпимо, либерально, а стал более консервативен в каких-то вещах. Это абсолютно нормальное явление. Я даже скажу, что сейчас не то что идет разделение общества, а общество на какой-то этап выходит, когда мы не голосуем против какой-то личности… Раньше нас объединяло и с той, и с другой стороны то, что вот мы против той или иной личности, команды. А сейчас больше, наверное, появляются какие-то идеи, вокруг которых объединяются.

– Вот сейчас, когда пошли разговоры о расколе в оппозиции, вы считаете, что произошел раскол, или это нормальное явление, когда разные взгляды высказывают разные политики из одного блока?

Я помню, как до 2004 года и в том году тогдашняя оппозиция кричала, что Владислав Ардзинба и его соратники все продали в Абхазии. Потом говорили при Багапше, потом при Хаджимба. При всех властях все продается, и как это маленькая Абхазия не заканчивается…

– Рано делать выводы, но надеюсь, что это не раскол. Вот я слышал выступление Ахры Бжания на совместной пресс-конференции, где он в конце говорит, что в одной партии, в одной организации могут быть центристы, левый фланг, правый фланг… В этом плане это абсолютно нормально. Тут и смена поколений идет. Как бы не хотелось, но кто-то и крайне радикальные позиции занимает. Многие вопросы, которые мы десятилетиями не могли решить, требуют уже решения, их нельзя опять откладывать. Вот, например, скажем, люди говорят, что идет продажа земли. Вот возьмем, да: «Продали все… продают». Когда я эти вещи слышу, мне неприятно, потому что я помню, как до 2004 года и в том году тогдашняя оппозиция кричала, что Владислав Ардзинба и его соратники все продали в Абхазии. Потом говорили при Багапше, что при ни нем все продано. Потом при Хаджимба, что при нем все продано. При всех властях все продается, и как это маленькая Абхазия не заканчивается… На экспертном уровне должны люди сесть… не просто популисты, пропагандисты – и понять, что происходит. Что касается той же земли, то неофициально идет ее продажа в республике. Этот же факт. Он, между прочим, и в советское время был. В советское время также земля не продавалась, но люди продавали свои дома с участками. И это называлось – он продал свой участок, продал землю. Это неофициально происходил обмен денежными средствами, а официально нотариально заверенные проходили совсем другие суммы.

И сегодня тоже эти вещи происходят. Когда люди взяли какую-то землю кто-то наглостью, кто-то близостью к власти, кто-то умением каким-то, кто-то купил и перепродал… То есть там есть рынок, который работает и большие суммы крутятся. При этом в государстве земля у нас официально не продается, и любой, кто ведет хозяйственную деятельность на этой земле, имеет с государством только арендные отношения. И это не только инвестор, это каждый гражданин Абхазии. Они официально платят арендную плату. Во всех этих вещах народ запутывается, он не может понять… Потом есть особо ценные земли, как считается. Хотя у нас, я считаю, вся Абхазия – особо ценная земля. И она вообще вся бесценная для нас, для ее граждан, тех, кто кровь за нее проливал. Но земля дана Богом, чтоб ты на ней хозяйствовал, а не просто смотрел: вот это моя земля, здесь болото, там лес, не трогайте, это моя земля. Есть ли выход из ситуации – конечно, есть. И мы на одном из съездов «Аруаа» об этом говорили, предлагали, как это сделать, чтобы ко всем национальным богатствам народ был приобщен. Но изменений у них в жизни нету, кроме того, что ухудшилась ситуация. Ситуация ухудшилась за счет того, что за электричество цена увеличилась в разы, на топливо цена поднялась, ухудшилась для них экономическая ситуация, продукты резко подорожали.

– Темур, вот два таких конкретных вопроса я хотел задать. Председатель «Аруаа» Темур Гулия сделал заявление после этой ратификации, что там был достигнут компромисс и он относится к нему с одобрением. Вы с ним согласны?

– Я полностью поддерживаю мнение Темура Гулия. Это человек, про которого вся Абхазия знает, что он никогда не был коррупционным, что его никогда нельзя было обвинить в непорядочности.

– Еще такой вопрос. Вы известны как человек, который издавна выступал против НПО, критиковал их. Но сейчас в силу обстоятельств, связанных с той же госдачей, многие оппозиционеры, критиковавшие их, пересмотрели свои взгляды. А вы?

– Вы знаете как… Я всегда очень бережно отношусь к нашим гражданам. Нас вообще мало. А образованных, грамотных еще меньше. У нас большие проблемы с образованием. В этих структурах НПО работают очень грамотные, образованные люди. Они патриоты, они Родину любят не меньше, чем я или кто-либо другой. Другое дело, мне кажется, я считаю, что часть деятельности этих НПО вредна. Может, эти люди сами не понимают, но я считаю, что она вредна – для общества, для страны. «В Галском районе грубо нарушаются права человека» и так далее, говорят они. Я считаю, что это абсолютно бездоказательная вещь, когда говорят, что там нет права передвижения... Я этот район неплохо знаю. Я считаю, что какая-то политическая конъюнктура присутствует, когда делают такие выводы. Желание показать, что мы такие демократичные, сами себя критикуем… Но по каждой неправительственной организации надо вопрос рассматривать по отдельности, нельзя всех грести под одну гребенку. Продвигать все то, что хочет Запад, агитировать за это, я считаю, что это абсолютно ненормальные вещи. Поэтому я за закон об иноагентах. Люди должны четко понимать – пожалуйста, получайте деньги от своих доноров на развитие, помощь разным слоям населения, но в политике вы не должны участвовать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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