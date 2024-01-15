В грузинской оппозиции недовольны визитом парламентской делегации в Китай во главе с лидером «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе. Некоторые даже расценили поездку как поручение Москвы. Представители партии власти ответили критикам из Пекина, обвинив их в невежестве и отсутствии навыков политического анализа.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе считает критику оппонентов спекуляцией, на которую не стоит реагировать. Он, беседуя с сопровождающим грузинскую парламентскую, (точнее, однопартийную) делегацию пулом журналистов сконцентрировался на другом:

«Прошлый год стал историческим с точки зрения углубления отношений между Китаем и Грузией. Было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, и нашей целью, естественно, является обеспечение его надлежащего выполнения, и наш визит служит этой цели. Есть много сфер, где возможно углубление отношений. Безусловно, важно развивать политический аспект, экономические отношения, и это должно иметь очень конкретные и ощутимые результаты. Мы придаем большое значение развитию отношений между Грузией и Китаем».

Вместо него подробно ответили оппозиционерам другие представители правящей партии. Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе недоумевал, как можно было связать визит с Россией, тем более что Китай поддерживает территориальную целостность Грузии:

«Очень жаль, что в грузинском оппозиционном политическом спектре ни у кого нет навыка анализа внешней политики и международных отношений. Это не смешно, а просто плачевно слышать, что якобы мы сюда приехали по поручению Москвы. Они даже не понимают, что в этом случае, они не нас оскорбляют, а – Китай, одно из важнейших в мире государств. И оказывается Китай принимает грузинскую делегацию по поручению Москвы. Большего невежества не может быть. Если даже ничего не смыслишь в международной политике и отношениях, такое все равно не следует говорить».

Вице-спикер парламента Гия Вольский провел краткий ликбез о том, как с Китаем считаются те же США и ЕС:

«Наверное, нужно постебаться, это будет уместно в ответ на такие заявления. У России свои собственные отношения с Китаем, довольно специфические, абсолютно отличные от наших, от интересов, которые есть у нас в двусторонних отношениях с Китаем».

В чем видят подвох политического и экономического сближения «Грузинской мечты» с КНР, поясняет Григол Гегелия, секретарь по внешним связям «Лело»:

«Торговые отношения между странами – это хорошо и следует приветствовать, какая бы это ни была страна, естественно, за исключением Российской Федерации и аффилированных с ней автократий. Но то, что мы видим в плане углубления отношений с Китаем – это, в первую очередь, реванш над политическим Западом. Это шаги, предпринятые против Америки и Евросоюза, а не шаги, предпринятые в направлении диверсификации интересов Грузии. Очень просто – «Грузинская мечта» делает все, чтобы сказать своим западным партнерам, что она, «Грузинская мечта», имеет другую ценностную ось, которая уже не совпадает с геополитическими и внешними интересами Америки и Евросоюза».

В оппозиции, ознакомившись с договором «Грузинской мечты» о стратегическом партнерстве с Китаем, который в конце июля прошлого года стал неожиданностью для многих, обратили внимание на то, что в тексте договора нет ни слова о том, то Китай выступает «за восстановление территориальной целостности Грузии и деоккупации».

И то, что первый зарубежный визит в наступившем году правящая партия наносит в Пекин, а не в Брюссель, для лидера фракции «Нацдвижения» Тинатин Бокучава стало подтверждением того, что своим третьим по счету возвращением в политику Бидзина Иванишвили хочет основательно подкорректировать прозападный курс страны:

«Важность экономических и финансовых отношений с Китаем все хорошо понимают, в том числе и в свободном мире. Но мы сейчас видим попытку политически заменить Запад коммунистическим Китаем. На это указывает визит и встречи представителей грузинских властей с лидерами китайской коммунистической партии. Это крайне пагубно для нашей страны, которая стремится в Европу».

Желание грузинской власти дружить «не с теми парнями» настораживает и многих грузинских наблюдателей. Многих насторожил еще визит делегации «Мечты» во главе с Кобахидзе в Будапешт, в начале декабря 2023-го, за считанные ни до окончательного ответа Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС, когда Виктор Орбан выступал против дальнейшей евроинтеграции Украины с ЕС.

Но не только дружба «Мечты» с теми, кто дружит с Владимиром Путиным, беспокоит бывшего министра обороны в правительстве «Мечты», а теперь главу НПО «Гражданская идея» Тину Хидашели. Она проблему видит не в визите парламентской делегации:

«Это нормальный процесс. Проблема в том, что парламентская делегация укомплектована лишь депутатами одной партии. И в тексте договора о стратегическом партнерстве говорится, что Грузия учтет парламентский опыт однопартийного, коммунистического Китая. Видимо и здесь они сочли нужным показать, что и грузинская политическая реальность однопартийная. Вот такие поиски общих признаков со страной, которой однопартийно управляет коммунистическая партия, очень опасны для нас».

Хидашели иронизирует, что в таком случае от «Грузинской мечты» следует ожидать стремления не в НАТО, а БРИКС. Штаб-квартира этой организации, созданной по инициативе Путина в 2006-м году, расположена, к слову, в Шанхае. После Пекина туда направится делегация «Грузинской мечты». Визит продлится до 20 января.

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