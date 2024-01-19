Перевозчики товаров из России в Южную Осетию жалуются на чрезмерно подорожавшие услуги брокеров, оформляющих таможенные декларации, и югоосетинскую таможню, взымающую налог на добавленную стоимость со всех коммерсантов, в том числе и тех, кто от него освобожден. Предприниматели намерены обратиться к президенту с требованием принять меры, в противном случае ни о каком снижении цен на внутреннем рынке не может быть и речи, говорят они.

Правительство Южной Осетии объявило об отмене российских таможенных пошлин в отношении республики с 10 января. Советующий протокол к соглашению о режиме торговли между Россией и Южной Осетией был подписан 30 декабря. По мнению председателя союза предпринимателей «Фарн» Альберта Валиева, правительство явно поспешило отрапортовать об успехах – пошлины сняли лишь на некоторые категории товаров:

«Вчера ко мне обратился коммерсант, поставляющий в республику электрооборудование. Он не смог провести через границу кабели и какие-то устройства. Как он мне сказал, после объявления об отмене пошлин был уверен, что провезет товар без налогов, но, как оказалось, пошлины отменили не на все товары. Они сохраняются на металлы, изделия из цветмета, древесину, стекло и т.д. Я обратился к министру экономики. Он мне сказал, что правительство как раз сейчас этим занимаемся и на эти категории товаров пошлины тоже снимут».

С 10 января югоосетинская таможня взымает НДС в полном объеме с ввозимых в республику товаров. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс югоосетинский парламент принял в июле прошлого года.

НДС для непродовольственных товаров составляет 10%, для продовольственных – 6%.

До приятия поправок налог на добавленную стоимость взымался по частям: 1% с продовольственных и 3% с непродовольственных товаров уплачивались сразу на таможне, остальное администрировал Комитет по налогам и сборам.

Проблема в том, говорит Альберт Валиев, что таможня снимает налог со всех подряд, в том числе тех, кто не должен его платить:

«У нас лишь малая часть предпринимателей облагаются НДС. В большинстве своем люди работают без образования юридического лица по упрощенной системе налогообложения. Те, у кого оборот за девять месяцев меньше двадцати миллионов рублей, не облагаются НДС, но таможня почему-то снимает налог со всех подряд. Два-три года назад максимальный необлагаемый оборот был и того меньше – четыре миллиона за девять месяцев. Это вызвало протесты со стороны предпринимателей. Мы тогда указывали правительству, что в России необлагаемый НДС оборот составляет сто пятьдесят миллионов.

– И что вам на это ответили?

– Нам на это отвечали, мол, Россия богатая, поэтому у них такие нормы, а у нас другое дело… Это абсурд! Чем мы отличаемся, например, от предпринимателя в российской глубинке с небольшим магазином? Мы тогда еле-еле дотащили необлагаемый НДС оборот до двадцати миллионов рублей».

На итоговой пресс-конференции в декабре 2023 года президент Алан Гаглоев заявил, что с отменой таможенных пошлин цены на внутреннем рынке должны снижаться. На его взгляд, к этому нет никаких препятствий, кроме недобросовестности предпринимателей:

«К большому сожалению, бывают иногда и такие предприниматели, которые пользуются моментом и в большей степени нагнетают ситуацию. Я дал поручение министерству экономики. Как только мы подпишем соглашение и пошлины будут отменены, мы посмотрим, насколько снизятся цены. Цены на продукты питания и на отдельные группы товаров мы будем отслеживать и принимать соответствующие санкции к тем недобросовестным предпринимателям, которые периодически пользуются ситуацией и перекладывают весь груз на потребителей».

Алберт Валиев, напротив, считает, что говорить о снижении цен в Южной Осетии пока не приходится:

«Каких-то оснований, чтобы цены снизились, я пока не вижу. Не хотелось бы снова выслушивать упреки, будто недобросовестные предприниматели необоснованно завышают цены.

– Расходы на ввоз товаров уменьшились после отмены пошлин?

– Существенно они как могли уменьшиться? Эти 7%-е пошлины же не на все товары были, а какую-то небольшую часть. Те же брокерские услуги подорожали, им никто не указ, они сами по себе работают – хотят снижают расценки, хотят повышают… Влияют на стоимость товаров и другие факторы, те же цены на топливо. Я что-то не заметил, чтобы цены на бензин после отмены пошлин снизились. Каждый день заправляюсь 95-м бензином, было 65 рублей за литр, стало, быть может, 64».

По словам Альберта Валиева, ситуация на «Нижнем Зарамаге» явно нездоровая.

Услуги брокеров, работающих с таможенным постом, выросли по меньшей мере вдвое, но оформить товары в другом месте не представляется возможным, потому что в этом случае таможенники начинают придираться, требовать проверки грузов.

Раньше перевозчиков отправляли на досмотр грузов от «Нижнего Зарамага» к таможенному посту «Верхний Ларс», то есть за полторы сотни километров. В последнее время досмотр проводят на месте.

Коммерсанты не успевают следить за постоянно меняющимися требованиями на таможне, из-за чего перевозка товаров сопряжена с неприятными сюрпризами на границе, говорит Альберт Валиев:

«Мы собрали предпринимателей в объединении «Фарн», описали проблемы, с которыми сопряжена перевозка товаров, и приняли решение обратиться с ними к президенту республики, чтобы он попросил или вменил в обязанности министерству экономики или Таможенному комитету проводить разъяснительную работу среди перевозчиков, а еще лучше организовать нам собственную брокерскую структуру. Правила на таможне постоянно меняются. То одно, то другое. Мы пытались разобраться самостоятельно, но там сам черт ногу сломит. Но, по большому счету, зачем нам этот таможенный пост? Мы в рублевой зоне, мы все российские граждане, обеспечение товарами происходит только из России, дальше нас товар не идет. Кому нужен этот пост, я не могу понять! Наша твердая позиция состоит в том, что у нас режим передвижения товаров должен быть близким к внутрироссийскому».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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