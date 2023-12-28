Сегодня в Цхинвале президент Южной Осетии подвел итоги уходящего года. Алан Гаглоев выступил с рядом политических заявлений и обозначил планы властной команды по целому кругу вопросов, начиная от политической конкуренции, заканчивая модернизацией вооруженных сил.

Итоговая пресс-конференция югоосетинского президента, как правило, затрагивает большое количество экономических, политических и социальных вопросов. Очевидно, разобрать их в рамках одного материала не представляется возможным. Потому сегодня остановимся на некоторых политических заявлениях Алана Гаглоева, которые местные эксперты называют наиболее значимыми.

Депутат парламента Давид Санакоев выделил позицию президента по предстоящим выборам в парламент. Алан Гаглоев заявил о готовности работать с теми политическими силами, которым народ окажет доверие:

«Как политик, я неоднократно испытывал на себе формы административного давления, поэтому являюсь принципиальным противником искусственных преград на пути к публичной политике. Только в этом году зарегистрированы пять политических партий, подавших документы в Минюст. Давайте вспомним, что за предыдущий период не было зарегистрировано ни одной партии. Более того, несколько было ликвидировано. Я за то, чтобы выбор делали избиратели, а не чиновники».

Гаглоев добавил, что, как президент и гарант Конституции, видит свою задачу в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления народа и проведения избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством:

«Некоторые считают, что партий слишком много для маленькой Южной Осетии. Но я за то, чтобы все желающие поучаствовать в публичной политике имели такую возможность… Насчет возможного обновления парламента могу лишь сказать, что, как глава государства, готов работать с теми политическими силами, которым народ окажет доверие. Наша общая задача – развивать и укреплять республику, а не заниматься перетягиванием властного каната».

По мнению Давида Санакоева, этим заявлением Алан Гаглоев подтвердил свою приверженность принципам демократии, обещанному избирателям курсу на сворачивание авторитарной системы.

Но есть в этом и политический прагматизм, считает депутат Санакоев.

Как отмечают эксперты, высока вероятность, что по итогам предстоящих парламентских выборов в заксобрание пройдет много партий с небольшим представительством – в один-три голоса. Скорее всего, отмечают они, и партия власти «Ныхас» не получит доминирующего положения в законодательном собрании. В этой ситуации президент как бы приглашает небольшие фракции к сотрудничеству и обещает, что их голоса будут услышаны, какой бы маленькой не оказалась фракция. Говорит Давид Санакоев:

«Произошло дробление протестного электората, поддержавшего Алана Гаглоева на президентских выборах. Открылось много партий, в каждой свои лидеры, свои планы на предстоящие выборы в парламент. В этой ситуации заявление президента выглядит как приглашение к сотрудничеству. Пестрый состав заксобрания – это даже интереснее, чем если бы у президента (или у какой-то иной политической силы) был полностью подконтрольный парламент. По нашему опыту это рано или поздно приводит к кризисным ситуациям, потому что такая конфигурация власти не учитывает или как бы не замечает непредставленной в парламенте части избирателей, а когда вдруг выясняется, что их довольно много, бывает уже поздно что-либо исправить.

– Как правило, это вдруг обнаруживается незадолго до выборов.

– Да. Поэтому хорошо, если в парламенте будут максимально представлены все сегменты нашего общества: бизнес, молодежь, ветераны, сельские жители, а не только две-три группы влияния, сосредоточенные на интересах своего лидера. И, конечно, такая ситуация обязывает стороны к постоянному диалогу, к поиску компромиссов. Правда, чтобы это получилось, нужно выполнить одно необходимое условие. Необходимо снизить проходной барьер в парламент с 7% хотя бы до 3 или 2,5% и законодательно разрешить формирование избирательных блоков. Электорат слишком раздроблен, партии слишком молоды и неопытны, чтобы преодолеть действующую планку».

Осетинский блогер Алик Пухати обратил внимание на вопросы, посвященные проблемам безопасности республики.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию в Грузии и видим, как они усиливают свою армию с помощью Запада. Хочу посоветовать грузинским политикам не забывать уроки 2008 года. И не наступать на одни и те же грабли», – заявил на итоговой пресс-конференции Алан Гаглоев.

Он напомнил, что по Договору о союзничестве и интеграции 2015 года агрессия против Южной Осетии будет расцениваться как нападение на Россию.

Кроме того, Гаглоев сообщил журналистам, что с помощью российских партнеров в Южной Осетии намерены наладить собственное производство дронов, которые будут использоваться как в военных, так и в гражданских целях:

«Учитывая опыт Специальной военной операции, где успешно используются различные виды БПЛА, мы понимаем, что необходимо усиливать наши вооруженные силы беспилотной авиацией, и мы это обязательно будем делать».

Алик Пухати отмечает, что югоосетинский президент впервые уделил такое внимание внешним угрозам, и это неслучайно:

«Президент говорит об усилении внешних угроз, это, кажется, впервые с момента его избрания. И впервые он выступает с такими недвусмысленными предостережениями в отношении Грузии. Корректными, но жесткими. Сюда же относится и его заявление о производстве собственных беспилотников, то есть, по сути, Алан Гаглоев выражает обеспокоенность по поводу недостаточного оснащения югоосетинский армии и заявляет о том, что вооруженные силы будут наращиваться, модернизироваться. Хочу отметить, что во время предвыборной кампании штаб Алана Гаглоева делал особый акцент на обещаниях усилить армию Южной Осетии, но до сегодняшнего дня каких-либо конкретных шагов в этом направлении не было сделано. Жители республики, конечно, ждали подобного заявления. После начала СВО и призывов к Грузии открыть второй фронт беспокойство в югоосетинском обществе по поводу безопасности растет, все настойчивее звучат требования о реставрации армии, ликвидированной президентом Бибиловым в 2015 году».

Еще одно политическое заявление, обратившее на себя внимание югоосетинских наблюдателей, было посвящено перспективам присоединения Южной Осетии к России.

«Не надо обманывать народ. В нынешней ситуации решить вопрос нет возможности. Мы на постоянной связи с российскими коллегами. С повестки он не снимается», – отметил югоосетинский президент.

Наблюдатели считают, что президент этим заявлением как бы исключает вопрос о присоединении из внутреннего политического дискурса. Очевидно, в преддверии парламентских выборов оппозиция припомнит ему историю с отменой референдума о вхождении в состав России, назначенного Анатолием Бибиловым в последние дни своего президентства.

Алан Гаглоев указывает, что нет смысла ломать стулья по поводу присоединения на внутренних площадках: подобные вопросы решаются не по отмашке местных политических деятелей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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