Две недели назад мы рассказали о начавшихся в Верховном суде Абхазии прениях сторон в длящемся уже почти три года процессе под председательством судьи Майи Квициния о так называемом тройном убийстве на сухумской набережной 22 ноября 2019 года.

Напомним, что, по версии следствия, в убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана «Сан-Ремо», где они сидели за столиком под открытым небом, Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.

Несколько дней в конце прошлого декабря выступала сторона обвинения. К троим из обвиняемых прокуратура потребовала применить высшую меру наказания – смертную казнь, хотя в рамках абхазского законодательства смертная казнь не применяется, а заменяется в порядке помилования на пожизненный срок или на 25 лет заключения. Гособвинение также просит для двоих других подсудимых 20 и 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Долгие новогодние выходные дали дополнительное время стороне защиты подготовиться к своим выступления. В среду, 17 января, выступали адвокаты Эдуард Шенкао, Игорь Скнарин и Тимур Тапагуа, сегодня – Марина Тания, Автандил Чкадуа и Сергей Чакрян. Все они настаивают на полной непричастности своих подзащитных к данному преступлению.

В частности, адвокат из России Эдуард Шенкао, который представляет интересы Дато Ахалая и Беслана Бганба, считает, что предъявленные им и другим подсудимым обвинения в бандитизме, умышленном убийстве, повреждении имущества и незаконном хранении оружия не нашли подтверждения, и гособвинение не представило достаточно доказательств причастности обвиняемых к делу. Шенкао считает, что у них не было мотива и выгоды идти на подобное серьезное преступление из-за того, что двое из них были до этого избиты в СИЗО в мае 2019 года неустановленными заключенными по согласованию с Шамба и Авидзба. Во-первых, сам факт этого избиения не доказан. Во-вторых, «мало ли кто кого бил. Всех били, и мы били, и нас били, и что, из-за этого нужно с автоматом наперевес в центре города устраивать пальбу?» – сказал он. Адвокат далее подчеркнул:

«24 свидетеля – это лица, которые находились в районе преступления на набережной, слышали стрельбу, кто-то видел людей в камуфляже и с оружием. То есть их показания доказывают лишь факт совершения самого преступления, а не виновность подсудимых. Да, и по ряду обстоятельств – это обнаружение сожженной автомашины, оказание медицинской помощи пострадавшим в больнице, событие задержания Бганба, показания 45 свидетелей… Однако, их показания не содержат сведений, подтверждающих вину Бганба, Ахалая Дато и других в совершении убийства».

Он также задался вопросом, почему в деле отсутствуют мобильные телефоны Шамба и Авидзба:

«О наличии двух мобильных телефонов – это очевидно, об этом говорят и свидетели… Кто и с какой целью их забрал? Сохранившаяся в них информация с большой долей вероятности могла дать ответы на множество вопросов, имеющих отношение к преступлению, в том числе его мотивам. Прокуратурой, кстати, не было дано поручений… даже поручений не было по поиску телефонов погибших. Исследуются… вывернули телефон этой бедной погибшей девочки Акиртава, но при этом вообще нет телефонов лиц, из-за которых это все произошло. Они просто пропали и все, нет никакой информации».

Адвокат Игорь Скнарин, защищающий в суде Дато Ахалая, нашел противоречия в разных частях обвинительного заключения:

«Попадаются противоречия, которые просто режут слух. В первом случае стреляли из трех автоматов, при этом непонятно, кто был третьим стрелком, следствие это не выяснило. Во втором случае стреляли из двух автоматов. Это что – следственное заключение или художественное произведение?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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