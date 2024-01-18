Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сближается с теми, кто пожимает руку Путину, к такому выводу пришли сегодня многие в Грузии после панельной дискуссий в Давосе под названием «Новый рассвет для Евразии?». Наряду с грузинским премьером, в ней участвовал президент Сербии Александр Вучич, а также представители Турции и Казахстана. По итогам 45-минутной беседы основной новостью для грузинских наблюдателей стала «близкая дружба» грузинского премьера с сербским президентом, который тоже выступает за сближение с Китаем, и отказался, как и правительство Гарибашвили, присоединяться к санкциям против России.

Ранее Ираклий Гарибашвили никогда не упоминал о том, что кроме премьер-министра Виктора Орбана, из восточноевропейских лидеров его связывает тесная дружба и с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом грузинское общество узнало от самого Вучича в ходе панельной дискуссии в Давосе под названием «Новый рассвет для Евразии?». Модератор дискуссии Мирек Душек – управляющий директор Всемирного экономического форума в Женеве, первое слово предоставил именно ему, сербскому президенту.

В его стране недавно прошли выборы, но не без скандалов и обвинений в адрес Вучича со стороны оппозиции по поводу фальсификации выборов. К тому же с 2009-года Сербия подала заявку на членство в ЕС, но в то же время сохраняет тесные связи с российским руководством, что тоже вызывает критику оппозиции.

«Сербские власти будут выстраивать самостоятельную политику – продолжать путь в Евросоюз с сохранением хороших отношений с Китаем и Россией», – не раз заявлял Вучич. А в июле 2023 года он сказал, что отказ присоединится к санкциям против России после ее вторжения в Украину – «это моральная позиция Сербии».

По этой причине для тех в Грузии, кто в курсе сербской позиции, не совсем приятной новостью оказалось то, что наряду с дружбой с одиозным в ЕС венгерским лидером Орбаном, Гарибашвили пополнит список своих друзей еще одним другом Путина.

«Мой друг – Ираклий Гарибашвили», – так Вучич говорил о сидящем рядом грузинском премьере. Из последующих его слов тоже можно было сделать вывод, что грузинский премьер сербскому президенту не просто друг, а можно сказать, пример правителя, который «заслуживает долгого правления страной».

«Когда Грузия была большой восходящей звездой на геополитическом небосклоне Европы, каковы были темпы роста Грузии в то время? Около 0.1-1.5%. Сегодня никто не говорит о потрясающих результатах Ираклия Гарибашвили и его правительства, как и Касым-Жомарта Токаева (президента Казахстана), потому что, ну, мы не можем похвастаться такими результатами в Европе», – сказал сербский президент после того, как Гарибашвили вкратце рассказал о том, какая процветающая экономика у страны, как она ожидает увеличения прямых инвестиции после получения страной статуса кандидата в ЕС.

Ради дружбы сербский президент в разы уменьшил экономический рост и достижения правления «Нацдвижения» во главе с Михаилом Саакашвили.

По информации Всемирного банка, самый высокий рост ВВП за последние 20 лет у Грузии был в 2007 году (12.6%). Двузначный рост в Грузии также был в 2003 году (11.1%), 2021 и 2022 годах (10.5% и 10.4%). Экономический спад в Грузии был в 2009-м (-3.7%) и в 2020-м годах (-6.8%).

Но об этом премьер-министр Гарибашвили не говорил. Ожидаемый в этом году 5% экономический рост он назвал очень приемлемым консервативным показателем с запасом на будущее. Ведь, по его словам, в этом году будет построен порт Анаклия, новый аэропорт, новые дороги. А наряду с сотрудничеством с Казахстаном, Азербайджаном и Турцией, премьер-министр не забыл упомянуть и о главном, уже стратегическом партнере в Евразии:

«Я бы хотел отметить заинтересованность Китая в альтернативных дорогах, так называемом среднем коридоре. У меня был очень успешный визит в прошлом году в Китае. Я встретился с президентом Си Цзиньпином и мы решили поднять наши отношения до стратегического уровня. Си Цзиньпин несколько месяцев назад декларировал заинтересованность страны по вопросу коридоров, и я думаю, это придаст больше импульса и энергии этому коридору».

Слова Ираклия Гарибашвили сразу подхватил Александр Вучич, ведь китайская тема хорошо знакома ему:

«(Гарибашвили) сказал: сейчас мы поднимаем наши отношения с Китаем до стратегического уровня. И очень скоро ему предстоит столкнуться с теми же вопросами, с которыми всегда сталкивался я: зачем ты это делаешь, вам ближе Китай или Евросоюз? Ему нужно работать на благо своей страны. Он не может успешно работать без китайских инвестиций, не работая очень тесно с ними. И люди в Европе должны понимать это, они увеличат влияние ЕС пониманием того, что не надо давить на него, на меня или кого-то еще, потому что я не собираюсь лишать мою страну 30% китайских инвестиций».

Вучич, ратуя за свободу выбора, тем не менее быстро опомнился, посмотрев на сидящую там же главу Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, и поспешно добавил:

«Но мы не сможем сделать многое без ЕБРД. Мадам Бассо, я не хотел вас злить», – Вучич решил сгладить неудачу шуткой. Ведь его выступление было полно такими выражениями, которые противоречат политике ЕС, в том числе и в вопросе Украины.

В отличие от сербского друга, Ираклий Гарибашвили, как и ранее, не стал затрагивать вопрос Украины, но бегло упомянул российскую оккупацию – вынудил вопрос ведущего дискуссий, который поинтересовался безопасностью на Южном Кавказе:

«Вы, конечно же, помните – Россия оккупирует 20% наших суверенных территорий. Об этом мы говорили и накануне. После войны 2008 года Россия построила там военные базы и продолжает оккупировать 20% территорий. Но, несмотря на этот вызов безопасности, мы смогли достичь беспрецедентного мира и стабильности, которые принесли процветание, экономический рост Грузии с тех пор, как мы обрели независимость».

А Азербайджану и Армении, «братьям, друзьям», Гарибашвили пожелал скорейшего достижения мирного соглашения, напомнив, что на каком-то этапе и он сам выступал посредником. А теперь рад, что лидеры двух стран склонны достичь соглашения в двустороннем формате.

На этом фоне неправильных акцентов, как считают оппоненты, маленьким позитивным моментом им показался тот факт, что под конец Ираклий Гарибашвили не забыл еще раз поблагодарить европейских лидеров за предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС, которого, к слову, Сербия, в том числе и из-за политики его друга Вучича, все еще не может получить с 2009 года.

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