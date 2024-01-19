Скандал вокруг затянувшихся ремонтных работ на тбилисском проспекте Церетели приобретает новые обороты. Мэр столицы Каха Каладзе сообщил о расторжении контракта с двумя компаниями, осуществлявшими эти работы. Одна из причин – отсутствие квалификации рабочих, сказал он. В оппозиции тем временем потребовали от прокуратуры расследовать возможные факты коррупции, связанные с процессом ремонта проспекта. На эту тему «Эхо Кавказа» поговорило с главой транспортной ассоциации HUB Georgia Васо Урушадзе.

– Батоно Васо, какова ситуация на проспекте Церетели сейчас и считаете ли вы, что мэрия успеет завершить работы в срок?

Все это вызвано основной проблемой, связанной с мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Это итог его коррупционной, неквалифицированной политики

– Реально на проспекте Церетели сейчас ведутся основные работы, в то время как сегодня уже должны вестись завершительные мероприятия: работы по очистке, благоустройству тротуаров и т.д. Даже с продлением работ дедлайн был в конце января. Впрочем, мы видим в каком сейчас состоянии проспект Церетели – вся улица перерыта, работает тяжелая техника, проходит процесс обработки дороги, нужно установить дренажные каналы, уложить несколько слоев асфальта, выровнять дорожное покрытие… Это очень длительный процесс. Все это вызвано основной проблемой, связанной с мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Это итог его коррупционной, неквалифицированной политики. Он сделал заявление о том, что в Грузии дефицит квалифицированной рабочей силы. Хотел переложить на рядовых рабочих ответственность за то, что реабилитация проспекта Церетели продлилась так долго. Однако, если и существует дефицит квалификации в Грузии и в столице, то это в первую очередь проблема Кахи Каладзе и его команды.

– Существует презумпция невиновности, поэтому нужны доказательства того, что в мэрии осуществлялись коррупционные сделки…

– Почти во всех или абсолютном большинстве крупных инфраструктурных проектов лично у Кахи Каладзе и его окружения есть такие интересы. Это знают все, кто трудоустроен и работает в этом секторе – бизнесмены или другие люди. В жертву этим интересам приносится интерес тбилисцев, наш бюджет. Компании, которые отбираются не по квалификации, опыту и профессионализму, а только по условию – у кого с кем состоятся сделки за закрытыми дверьми, это и есть главная проблема. Эти компании заключают сделку, получают миллионы лари в виде аванса, часть которого, понятно каким путем, возвращается высокопоставленным чиновникам. Компании начинают работы, однако их квалификация и отношение к делу приводят к таким результатам. Компания, которая не может выполнить работы, вынуждена уступить тендер, на рынок приходят новые компании, с которыми заключается, так сказать, неформальное соглашение, им тоже перечисляют миллионы и когда завершится проект – неизвестно.

Проспект Церетели лишь один пример, но это системная проблема, на протяжении последних 10 лет в Тбилиси без проблем не был осуществлен ни один инфраструктурный проект

В реальности строительство дорог нам обходится в три раза дороже, чем среднестатистически в странах Евросоюза. Речь идет о невообразимых суммах, мы тратим из бюджета все больше и больше, а это наш бюджет – тбилисцев, 20% от зарплат которых идет в бюджет. Это деньги, к которым так недобросовестно относятся коррумпированные чиновники. Их не волнует, что присваиваются деньги тбилисцев или некачественно проводятся работы, и через несколько лет, возможно, вновь придется все переделывать. Проспект Церетели лишь один пример, но это системная проблема, на протяжении последних 10 лет в Тбилиси без проблем не был осуществлен ни один инфраструктурный проект. Всегда откладываются сроки сдачи, мы помним пример станции метро Гоциридзе, реабилитации проспекта Кетеван Цамебули, много других проектов. Ответственны за все это политики, которые участвуют в выборах, обещают много всего, просят голоса у граждан, берут мандаты, а затем вот так используют свою власть.

– Какие работы осталось завершить на проспекте Церетели?

– Сейчас компания, которая ограничилась заявлением и с которой прервали тендер, не осуществила возложенные на нее обязанности, не обустроила в срок подземные коммуникации – это касается прокладки водопроводов, сетей интернета, электроэнергии и т.д. Но все это должно было быть предусмотрено в проекте. В проекте, который, с одной стороны подписал мэр Тбилиси Каха Каладзе, а с другой стороны – компания, которая обязалась осуществить работы, должно было быть прописано, что необходимо осуществить подземные работы. Это обстоятельство не было учтено в условиях тендера, для этого были объявлены отдельные тендеры и отдельно перечислены миллионы лари. Если смотреть на это с профессиональной точки зрения, главная проблема заключалась в том, что условия тендера составляют неправильно, в особенности, что касается очередности работ.

Граждан не интересует квалификация компаний, население ждет от мэрии выполнения своего дела. А они говорят: что поделаешь, компания не выполнила возложенные на нее обязанности

И сам метод работ неправильный, они проводятся по методам каменного века. Ни в одной стране Европы работы подобного вида не проводятся: там, где передвигаются дети, ведутся открытые работы, работает тяжелая техника, там ямы… Несколько десятков людей пострадали на проспекте Церетели за последний год из-за отсутствия каких-либо стандартов безопасности. Это тоже итог неправильного руководства в мэрии Тбилиси. За любое действие ответственны они. А политики заявляют, будто они посредники между нами и компаниями, и лишь подписывают контракты. Где же их ответственность? Граждан не интересует квалификация компаний, население ждет от мэрии выполнения своего дела. А они говорят: что поделаешь, компания не выполнила возложенные на нее обязанности, рабочие – неквалифицированные, будто за это ответственны какие-то третьи лица.

– Последние случаи масштабного коллапса на дорогах Тбилиси связаны именно с проблемой проспекта Церетели?

– Естественно, ремонтные работы серьезно затрудняют движение, и чем дольше они растягиваются во времени, тем больше становятся проблемы. Существующий в Тбилиси коллапс вызван несколькими комплексными проблемами, однако одно из главных условий – это ремонтные работы, которые значительно сокращают проходимость дорог.

Подписывайтесь на нас в соцсетях