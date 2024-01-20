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Кобахидзе приветствует инициативу по возвращению Саакашвили в тюрьму

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе высказался за возвращение третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в пенитенциарное учреждение, сообщает SOVA.

«На самом деле этот человек, наверное, должен сидеть в тюрьме, но есть разные факторы, из-за которых соответствующие органы принимают решение оставлять его в привилегированном положении. Как видно, у этого свои объективные причины и основания.

Если речь идет о дискриминации, то это своего рода позитивная дискриминация. Человек, который должен сидеть в тюрьме, в действительности помещен в двухкомнатную палату в клинике. Мы часто слышим спекуляции на эту тему, и здесь следует помнить, что Михаил Саакашвили – создатель системы, которая имела прямое отношение к пыткам людей в тюрьмах, бесчеловечному обращению.

И этот человек в настоящее время помещен в двухкомнатную палату, что свидетельствует об общем прогрессе, который наблюдается в нашей стране в развитии демократии и в направлении прав человека», - заявил Ираклий Кобахидзе.

  • С призывом вернуть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в пенитенциарное учреждение выступила партия бывшего премьер-министра, основателя партии «За Грузию» Георгия Гахария. Позже с такой же инициативой выступили члены движения «Сила народа».

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