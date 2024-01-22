СГБ Грузии: ложные сообщения о терроризме поступили из-за рубежа

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии прокомментировала информацию о возможной террористической угрозе в стране.

21 января в Батуми была объявлена эвакуация во всех крупных торговых центрах города, 20 января – в батумском аэропорту. Кроме того, в телеграме появилась угроза о якобы планируемых терактах в учебных заведениях и мечетях.

«21 января текущего года поступили сообщения о возможном размещении взрывных устройств в разных локациях в Батуми. В связи с полученными сообщениями контртеррористическое отделение СГБ и министерство внутренних дел провели специальные мероприятия в торговых центрах и учебных заведениях Батуми, в которых взрывчатое вещество или взрывное устройство не было найдено. На основе анализа оперативных данных, полученных на этом этапе, сообщения о размещении взрывных устройств были сделаны из-за границы, при этом умышленно был указан номер мобильного телефона, которым пользовался несовершеннолетний гражданин Грузии», – говорится в заявлении СГБ.

По факту ложного сообщения о терроризме возбуждено уголовное дело. Дело расследует Контртеррористический центр СГБ.

«В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий с целью установления инициатора сообщений для оказания помощи были уведомлены ведомства стран-партнеров», – заявили в ведомстве.

В СГБ отметили, что сообщения о минировании столичного торгового центра «Галерия Тбилиси» 30 декабря и 17 января также поступили из-за границы и были связаны «с международными онлайн-играми с участием несовершеннолетних из разных стран, включая Грузию».

«Инициаторами упомянутых сообщений также идентифицирована определенная группа лиц за рубежом. В связи с этим были приняты соответствующие меры», – отметили в ведомстве.