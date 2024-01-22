Подписи за кандидата в президенты РФ Надеждина собирают и в Батуми

Сбор подписей для выдвижения Бориса Надеждина в кандидаты на президентских выборах в РФ проходит не только в Тбилиси, но и в Батуми.

По информации инстаграм-аккаунта «Россияне в Батуми», сбор подписей продлится до 25 января.

«Подписей из Москвы и Санкт-Петербурга уже перебор, они не нужны, нужны регионы», – сообщили организаторы.

Борис Надеждин объявил о начале сбора подписей в Тбилиси для его выдвижения в кандидаты на прошлой неделе. Часть пользователей соцсетей раскритиковала эту инициативу из-за заявлений, сделанных политиком о Грузии.

Комментируя критику и свои старые заявления, в интервью изданию SOVA Надеждин сказал, что войну 2008 года в Грузию «в значительной степени привез» экс-президент страны Михаил Саакашвили.

На вопрос, являются ли Абхазия и Южная Осетия оккупированными территориями, Надеждин ответил: «Я в России нахожусь, понимаете, в России. У России на сегодняшний день договоры с этими непризнанными государствами. Россия, кстати, их признала. По-моему, кроме России там особо больше никто не признал. По-моему, даже Лукашенко их не признал. Поэтому есть основа для каких-то разговоров на эту тему».

Отметим, что накануне в Тбилиси и Батуми прошли акции «Россия без Путина». Участие в них приняли, в частности, сторонники оппозиционера Алексея Навального. Некоторые из них принимают участие в сборе подписей за выдвижение Бориса Надеждина.