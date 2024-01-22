Предвыборной черной пиар-компанией назвали власти обвинения оппонентов в их адрес в элитарной коррупции, заявив, что Грузия, напротив, входит в десятку лучших стран Европы по соответствующим показателям. Тем не менее, оппоненты власти и профильные НПО считают, что главным вызовом остается непрозрачность деятельности компаний, связанных с основателем правящей партии Иванишвили, а также других лидеров «Грузинской мечты». Партия «За Грузию» потребовала сегодня явки в парламент генпрокурора Ираклия Шотадзе.

В игнорировании парламентского надзора над прокуратурой «Грузинскую мечту» в партии «За Грузию» обвинили с утра. Зампредседателя партии экс-премьера Георгия Гахария Натия Мезвришвили потребовала явку генпрокурора Ираклия Шотадзе. По ее словам, его ведомство никак не отреагировало на обращения оппозиционеров по поводу фактов элитарной коррупции:

«Коррумпированные лица «Мечты» и приближенные к ней около 25 элитных семей продолжают воровать из бюджета деньги народа – часть несут домой, часть – в партийную кассу. Люди беднеют, условия жизни ухудшаются, а элита еще больше богатеет. На том фоне парламент нарушает закон и не осуществляет надзор над прокуратурой. Призываем «Грузинскую мечту» незамедлительно, в первые же дни после начала весенней сессии назначить слушания о проделанной работе генпрокурора. Это не должно для них составить труда, когда почетный председатель «Мечты» Иванишвили сам признал рост риска коррупции».

Брифинг в партии «За Грузию» совпал с новостью о том, что Антикоррупционное бюро за этот год намерено изучить декларации 300 чиновников и политиков, среди которых премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава « Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, а также попавший под визовые санкции США судья Леван Мурусидзе и сам генпрокурор Ираклий Шотадзе.

Новость от Антикоррупционного бюро, которое было создано недавно по рекомендации ЕС, а Венецианская комиссия сразу же поставила под сомнение его независимость, – в рядах оппозиции восприняли скептически. Глава бюро Ражден Купрашвили назначен премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Он же может его уволить. Учитывая это, депутат из группы «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе ставит под большое сомнение непредвзятость Антикоррупционного бюро, а новость об изучении деклараций считает предвыборным ходом правящей партии:

«Прямо выстроилось начальство «Грузинской мечты» – начиная с премьер-министра, заканчивая с судьей Мурусидзе. Если заранее предупредишь, дашь время красиво написать декларацию, а потом перед выборами заявишь, что вот, видите, мы всю «Грузинскую мечту» проверили и никакого изъяна не нашли, что из этого получится? А то, что идет «омовение» лидеров «Грузинской мечты» перед выборами».

В правящей силе беспокоились по поводу другого вопроса – в критических СМИ стали часто появляться журналистские расследования о незаконной деятельности фонда «Карту» Бидзины Иванишвили. На это сегодня пространным заявлением отреагировали в самом Фонде, обвинив СМИ в клевете и ангажированности в пользу оппозиционных партий. Так считает и генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе:

«Целенаправленная грязная кампания против Бидзины Иванишвили началась не сегодня. Он по всей стране потратил миллиарды долларов на разные важнейшие проекты. Конечно, когда человек успешный, осуществляет такие важные благотворительные проекты, на него нападают, чтобы как-то нанести вред».

«Почему тогда счета и отчеты засекречены?» – спросили журналисты Каладзе.

«Даже если это так, вы что сомневаетесь в осуществленных проектах и в тех, которые и сегодня ведутся. Вы сомневаетесь в этом, об этом книги изданы!» – какие книги и кто их написал, Каладзе не уточнил.

И вице-спикер парламента, депутат «Мечты» Гия Вольский был недоволен вопросами о коррупции. И в необходимости вызова генпрокурора Шотадзе в парламент он тоже не был уверен и обещал заглянуть в регламент:

«Это нерелевантный вопрос. Вы так задаете вопрос, будто существует какая-то элитарная коррупция – выдумали новую тему перед выборами. А вы хотите, чтобы я ответил, как собирается отреагировать прокуратура на факт, которого не существует? Я думаю, что это несет пропагандистский характер».

Расследовать факты, указывающие на коррупцию в высших эшелонах власти, не раз призывали правящую силу и в профильных НПО. Случаев накопилось много, это и отношения правительства Гарибашвили с китайскими компаниями, и его история с использованием чартерного рейса в личных целях, и подозрительное обогащение судей, депутатов, чиновников власти, и покровительство попавшего под санкции США как «российско-грузинского олигарха» бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе.

Первая же проверка декларации Антикоррупционным бюро станет тестом для него, считает аналитик грузинского филиала Transparency International Сандро Кевхишвили:

«Этот список составили мы, несколько НПО, и передали недавно созданному Антикоррупционному бюро. Оно должно изучить декларации этих людей в течение 2024 года. Мы ожидаем, что около половины лиц из списка будут оштрафованы. Такая статистика была в прежние годы. Интересно, как поступит Антикоррупционное бюро – оштрафует больше и или меньше декларантов, прибегнет к более суровым или щадящим санкциям. Индикатором работы станет и то, сколько деклараций Бюро направит на расследование в прокуратуру. Очень интересно, какой результат покажет Антикоррупционное бюро, главу которого назначил премьер Гарибашвили?»

Планами работы бюро, других ведомств лично ознакомился на днях координатор Госдепа США по борьбе с коррупцией Ричард Нефью. Во время визита он первым делом встретился с представителями профильных НПО. О том, что высокопоставленный чиновник внимательно выслушал все стороны, следует и из «твита» посольства США в Грузии, опубликованного по завершению визита Нефью в Тбилиси. В нем также отмечается:

«Борьба с коррупцией, особенно путем обеспечения подотчетности и прозрачности, является важным фактором экономического и демократического роста любой страны».

Именно отсутствие подотчетности и прозрачности со стороны правящей «Грузинской мечты» и заставляет правозащитников и оппонентов подозревать, а часто и обвинять власти в элитарной коррупции.

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