В Грузии следят за визитом высокопоставленного чиновника Госдепа США, координатора по борьбе с коррупцией Ричарда Нефью. Он встретился с представителями профильных НПО, спикером парламента Шалвой Папуашвили, а также главой новосозданного Антикоррупционного бюро Ражденом Купрашвили. Визит совпал во времени с провалами крупных инфраструктурных проектов и сближением грузинской власти с Китаем. В оппозиции полагают, что внимание американского гостя связано с усилением коррупции в высших эшелонах грузинской власти.

История о том, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили воспользовался правительственным самолетом, чтобы отвезти сына в США на учебу прошлым летом, и как его правительство накануне расторгло контракт с китайской компанией «Синогидро», – этими двумя примерами Тина Хидашели, глава НПО «Гражданская идея», в красках описала координатору Госдепа США по борьбе с коррупцией Ричарду Нефью проблему элитной коррупции. И этот вызов обретает характер стратегической опасности, убеждена бывший министр обороны в правительстве «Мечты», теперь правозащитник Хидашели. Она объясняет это стратегическим партнерством грузинского правительства с Китаем, и участием китайских компаниях в гостендерах, большинство из которых с треском проваливаются:

«В Грузию появляется новый элемент политики в виде китайских компаний, которые представляют очень серьезные риски для безопасности страны. Поэтому, когда мы говорим о коррупции в Грузии, это не просто тема взяток, что само по себе плохо... Вопросы, которые сегодня обсуждаются, в основном связаны со стратегической коррупцией, которые затрагивают безопасность страны… Наше правительство сделало нам замечательный подарок в виде дела «Синогидро», которое показывает, насколько плохо могут пойти дела, когда в самом начале принимаешь неправильное решение».

А сюжет с чартером Гарибашвили в личных целях, который якобы оплатил его отец-пенсионер, ранее не замеченный в таком достатке, Хидашели называет хрестоматийным примером элитной коррупции, который смело можно вносить в учебники по борьбе с ней.

О других вопросах, которые обсуждали представители НПО на встрече с представителем госдепа США, рассказал глава Института развития свободы информации (IDFI) Георгий Клдиашвили. Его и его коллег беспокоит Антикоррупционное бюро, которое правительство создало по рекомендации ЕС, но так и не оправдало ожиданий:

«У нас нет информации от следственных органов о том, насколько эффективно идет борьба с элитной коррупцией. А это главный вызов, главная проблема в нашей стране. Потому мы и заявляем, что существующая система не способствует борьбе с коррупцией на высшем уровне, и расследованию возможных фактов элитной коррупции. Те ведомства, которые должны бороться с этим, неэффективны. Потому мы требуем создания усиленной системы в лице Антикоррупционного бюро, чтобы у этого ведомства были и полномочия расследования таких случаев».

Еще один участник встречи, представитель грузинского филиала Transparence International Георгий Ониани обратил внимание на то, что Ричард Нефью свои встречи в Тбилиси начал именно с представителями профильных НПО. Лишь после них он отправился к главе Антикоррупционного бюро Раждену Купрашвили и председателю парламента Шалве Папуашвили. В отличие от представителей гражданского сектора, они с журналистами не стали общаться. Папуашвили ограничился постом в Facebook, назвал встречу с Нефью «плодотворной»:

«Мы обсудили прогресс Грузии на пути к членству в ЕС и международные рейтинги, которые должным образом отражают шаги Грузии. Ричард Нефью положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией. Он также отметил, что целью его визита является содействие диалогу и обмену опытом борьбы с коррупцией. Мы обсудили возможности будущего сотрудничества в направлении борьбы с коррупцией и повышения прозрачности».

В оппозиции убеждены, что разговор для чиновников «Грузинской мечты» оказался не из приятных. Так считает и член политсовета «Лело» Саба Буадзе:

«Наши партнеры очень хорошо видят ту огромную коррупционную инфраструктуру, которую создал Иванишвили. Это хорошо видно на примерах проектов мэрии Тбилиси, провалившихся тендеров, и везде, где представители «Грузинской мечты» суют свои руки. Мы видим, что вместо реальных реформ Иванишвили премьер-министром привел главный символ коррупции в Грузии – Ираклия Гарибашвили. Он под себя создал какое-то непонятное учреждение, которое на самом деле выглядит как фиговый листок на их каждодневной коррупционной деятельности».

Представители парламентского большинства обвинения оппонентов назвали голословными, а депутат «Силы народа» Гурам Мачарашвили критику объяснил «завистью» оппозиции к успехам «Грузинской мечты»:

«Такие риски существуют в каждой стране, в том числе и в Грузии. Но я уверен, что на такие факты всегда будет должная реакция. Страна получила статус кандидата в ЕС, ее стратегический партнер – США, мы усиливаем отношения с Китаем, который в свою очередь устанавливает отношения с Америкой и ЕС, международные финансовые институты фиксируют экономический рост страны, а на все это оппозиция злобой давится».

Не рассматривать визит координатора госдепа по борьбе с коррупцией в негативном ключе советовал журналистам депутат «Грузинской мечты», глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе:

«Мы должны всегда помнить и знать, что по отношению к коррупции мы постоянно должны быть начеку. Мы должны быть готовы этот риск минимизировать».

Однако для этого власти не предпринимают соответствующие шаги, считают ее критики. Вопреки ожиданиям и сегодня представители «Грузинской мечты» в парламенте не стали обсуждать, когда она приступит и приступит ли к выполнению рекомендаций Венецианской комиссии. В декабре 2023 года она раскритиковала действия власти в борьбе с коррупцией и заявила об их несоответствии заявленной цели – жесткой борьбе с коррупцией на высшем уровне:

«Существующая институциональная структура не обеспечивает достаточную степень независимости».

Проблемы увидели европейские эксперты и в том, что главу Бюро назначает и увольняет премьер-министр.

Сегодня многие вспоминали и о том, что сам Бидзина Иванишвили косвенно признал существующую в его партии коррупцию. Об этом он говорил 30 декабря на съезде партии, когда одной из причин возвращения в политику назвал риски, появившиеся в «Мечте» из-за «избыточной власти» и отсутствия эффективного контроля со стороны оппозиции.

Поэтому если Гарибашвили оппозиционеры называли символом коррупции, то Иванишвили – создателем элитной коррупции.

Координатор Нефью также встретится с представителями СГБ и прокуратуры. Его визит завершится 18 января. Заявления для прессы не анонсируются, однако многие убеждены, что услышанное сегодня им в Тбилиси о проблемах коррупции отразится в будущих докладах Госдепа.

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