Цхинвальский суд не прислушался к депутатам

Коллегия судей Цхинвальского городского суда оставила без изменения меру пресечения для пятерых подсудимых по делу об убийстве Инала Джабиева. Сторона защиты на сегодняшнем судебном заседании ходатайствовала об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, а партия «Единая Осетия» выступила поручителем. Также на сегодняшнем заседании допросили пятерых свидетелей.

Пятеро из восьми подсудимых по делу об убийстве Инала Джабиева останутся под стражей еще на три месяца, до 27 апреля 2024 года, – постановила сегодня коллегия судей Цхинвальского городского суда. Помимо ходатайства и процессуальных норм сторона защиты предоставила к рассмотрению коллективное поручительство депутатов партии «Единая Осетия». Письмо от имени зачитал адвокат Мсоев.

«Мы, как депутаты парламента Республики Южная Осетия, а именно, парламентской фракции «Единая Осетия», то есть лиц, которым народ Южной Осетии отдал свои голоса и выразил свое абсолютное доверие и наделил полномочиями в высшем законодательном органе республики, лично ручаемся за надлежащее поведение обвиняемых Хугаева, Козонова, Сланова, Джиоева и Бибилова, и их явку по вызову лицами, производящими дознание, следователя, прокурора или суда. Поручаемся, что они не скроются, оказывать давление на свидетелей или препятствовать рассмотрению данного уголовного дела».

После рассмотрения ходатайства судья Оксана Кокоева зачитала решение, где также объясняется, чем руководствовался суд при вынесении решения по всем пятерым заключенным:

«Рассматривая ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей суд исходит из тяжести предъявленных обвинений, данные о личности подсудимого, который обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание сроком свыше трех лет. На основании изложенного суд постановил меру пресечение в виде содержания под стражей в отношении Хугаева Марата Славиковича продлить на три месяца, то есть, до 27 апреля 2024 года включительно».

Один из адвокатов Алан Баззаев после заседания заявил, что сторона защиты непременно воспользуется правом обжаловать решение в течение трех дней.

На сегодняшнем же заседании допросили первых пятерых свидетелей по делу. Это сотрудники приемного покоя Республиканской больницы и скорой помощи, которые выехали на вызов в здание криминальной милиции. Вопросы, помимо государственных обвинителей и адвокатов, задавали и сами подсудимые. Во время допроса медсестры «Скорой помощи» Залины Пухаевой судье даже пришлось сделать замечание подсудимым – задавать вопросы «без давления и следить за тоном». А давление, и одни и те же вопросы, задаваемые по очереди и защитниками, и самими подсудимыми, действительно, вводили в замешательство свидетелей. Сложилось впечатление, что подсудимые пытались уличить некоторых свидетелей в некомпетентности и нарушении профессиональных норм. Подсудимый Сергей Козонов в ходе дотошного допроса медсестры Залины Пухаевой фактически обвинил медиков в недосмотре, из-за чего, по его мнению, и скончался Джабиев. Хотя, по свидетельствам медсестры Залины Пухаевой, после прибытия в криминальную милицию, врач и медсестра не обнаружили у Джабиева признаков жизни:

Сергей Козонов: Это недосмотр. Недосмотрели. Когда начинают делать искусственные дыхание и массаж сердца, то нужно их делать 30 минут, иначе уголовная ответственность.

Залина Пухаева: Мы не остановили…

Сергей Козонов: А как вы его вынесли [из здания в карету скорой помощи]?

Залина Пухаева: Это было меньше минуты, а в машине мы продолжили…

Следующее заседание суда назначено на 29 января.

Напомним, Инал Джабиев, Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов были задержаны 23 августа 2020 года. Им были предъявлены обвинения в покушении на экс-министра внутренних дел Игоря Наниева. Все трое были жестоко избиты в здании криминальной милиции РЮО.

28 августа тело Джабиева со следами пыток было доставлено в республиканскую больницу. Фотографии из морга распространились по социальным сетям и вызвали возмущение общества и массовые акции протеста в Цхинвале с требованием отставки генерального прокурора, главы МВД и тогдашнего президента Анатолия Бибилова.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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