Информационная неделя в Южной Осетии началась с взаимных обвинений бизнес-сообщества и правительства. Коммерсанты утверждают, что после отмены российских таможенных пошлин в отношении Южной Осетии расходы на ввоз товаров почти не изменились. В свою очередь правительство упрекает перевозчиков в недобросовестных претензиях и раскачивании внутриполитической ситуации.

В минувшую пятницу «Партия развития», позиционирующая себя как политическая организация, представляющая в том числе интересы бизнес-сообщества республики, опубликовала в интернете видеообращение к населению республики, в котором сообщила, что ситуация на «Нижнем Зарамаге» после отмены пошлин принципиально не изменилась. Выступает член «Партии развития», специалист по логистике Людмила Борисова:

«На сегодняшний день в связи с подписанием протокола к соглашению о торговле товарами между Российской Федерацией и Южной Осетией 30.12.2023 ситуация на таможне по большому счету не изменилась. Какие-то пошлины обнулились, какие-то пошлины остались. Необходимо, чтобы предприниматели, которые везут товар из Российской Федерации в Южную Осетию, понимали: есть товары, которые облагаются пошлинами в размере 7,5%, и есть товары, на которые пошлина 0%. При всем при этом надо учитывать, что когда пошлина равняется нулю, то сборы за таможенное оформление будут составлять 6 000 ₽. Эти 6 000 ₽ регламентированы постановлением правительства Российской Федерации № 342, от 26марта 2000 года… Стоимость брокерских услуг мы не можем регламентировать. Это коммерческие организации, они сами назначают цены за свои услуги, поэтому для того, чтобы учитывать все накладные расходы, вам необходимо всем учитывать наличие пошлины, наличие сборов, наличие брокерских услуг. Надо понимать, что досмотр груза на границе может производиться независимо от того, обнулилась пошлина или не обнулилась, потому что для таможни ничего не изменилось: если есть риск, то груз будет досмотрен. Если риска нет, то досмотра не будет. Это уже принимает решение таможенный пост».

На сегодняшнем совещании Алана Гаглоева с главами силовых структур руководитель таможенного комитета Александр Чочиев назвал подобные заявления, распространяемые в социальных сетях, необоснованными и провокационными.

По словам главного таможенника республики, некоторые участники внешнеэкономической деятельности из числа югоосетинских предпринимателей умышленно раскачивают ситуацию вокруг снятия экспортных пошлин с товаров, ввозимых из России в республику.

Говорит Александр Чочиев:

«Распространение неверной информации дискредитирует нашу работу, которая была проведена по снятию экспортных пошлин и работу, которая проводится ежедневно по улучшению оформления провозимых грузов через пункт «Нижний Зарамаг». Участники внешнеэкономической деятельности, которые занимаются десятками лет предпринимательством, из-за нежелания элементарно посмотреть документы, которые им оформляют, порой из-за малограмотности, не понимают, за что им приходится платить при поставках товаров республики Южной Осетии. Этим пользуются так называемые брокеры, которые занимаются оформлением таможенных деклараций Российской Федерации, они рассылают информацию, будто стало еще хуже и этим оправдывать свои расценки, которые повысились с 1 октября, то есть после введения экспортных пошлин в Российской Федерации. Здесь нужно принять срочные меры, потому что как эти люди фактически влияют на продовольственную безопасность Республики Южная Осетия, что наглядно проявилось в недавнем времени, когда пара брокеров отказались работать с югоосетинскими предпринимателями, что привело к продовольственному кризису, увеличению стоимости товаров и отсутствию ассортимента».

Президент Гаглоев был более сдержан в оценках ситуации. По его словам, проблемы перевозчиков связаны с непомерно высокими расценками брокеров, работающих на югоосетинском направлении.

«Давайте так, сегодня-завтра встретимся с ними (предпринимателями – прим. «ЭК») поговорим, доведем до них информацию, выясним, с какими проблемами они сталкиваются. Подумайте, как как переговорить или организовать встречу, быть может, с этими брокерами, потому что здесь получается такая ситуация: правительство свою задачу (по отмене пошлин – прим. «ЭК») выполнило, проблемы мы решили, а для предпринимателей проблемы остаются. Предварительно с Александром Ермаковичем эту проблему уже обсуждали, проговаривали, есть какие-то мысли в этом направлении, в частности, чтобы обеспечение продуктами населения республики не было завязано на двух или трех людях (брокерах – прим «ЭК») необходимо проработать несколько вариантов привлечения дополнительных людей, которые занимались бы оформлением грузов», – сказал президент Гаглоев.

Это предложение не ново, оно уже обсуждалась на встречах президента с предпринимателями – создать свою брокерскую компанию, получить аккредитацию на территории России и, если оформлять грузы по более умеренным расценкам, можно будет значительно сократить накладные расходы для перевозчиков.

Насколько это возможно, давайте разбираться.

Что платит перевозчик на границе? Российские таможенные пошлины, они уходят в федеральный бюджет. Затем НДС, акцизы в бюджет РЮО. Сборы за таможенное оформление (это средства на содержание российской таможни) и брокерские услуги. Если на товары, вывозимые из Российской Федерации, не установлены ставки вывозных таможенных пошлин или установлены специфические ставки, таможенные сборы за уплачиваются следующим образом:

– шесть тысяч рублей, если количество товаров в таможенной декларации не превышает пятьдесят наименований товаров. Если количество товаров до ста включительно – таможенный сбор двенадцать тысяч, если больше сотни – то двадцать тысяч рублей.

Это в разы больше, чем таможенные сборы на товары, в отношении которых действуют пошлины. Все из-за того, что нулевая ставка является «специфической». Теперь представьте, сколько наименований товаров завозят местные торговцы для своих магазинов? В лучшем случае до ста.

Если же товары облагаются пошлинами, то их размер определяется в зависимости от таможенной стоимости товара. Например, если стоимость товара не превышает четыреста пятьдесят тысяч рублей, то пошлина составит 1550 рублей, если стоимость товара до одного миллиона двухсот тысяч, то пошлина вырастает до 3100 рублей

Здесь важно понимать, что таможенная стоимость может в разы превышать т.н. фактурную – то есть уплаченную за товар на оптовых базах Северного Кавказа.

Теперь о брокерских услугах.

Для примера: на днях в республику завезли партию товара, состоящую из примерно пятидесяти наименований, стоимостью один миллион двести тысяч рублей. Брокерские услуги составили двенадцать тысяч или 10% от таможенной стоимости, и это еще по-божески, могли запросить и пятнадцать тысяч.

Как упомянула Людмила Борисова, структура коммерческая, она должна платить налоги, отчисления в страховые фонды, зарплату брокерам и т.п., иными словами, сократить расходы на декларирование товаров в разы не получится.

По мнению тех перевозчиков, которые погружены в таможенную историю, критиковать брокеров не за то, потому что оформление грузов на Южную Осетию — это та еще канитель. Все из-за того, что приходится декларировать грузы, состоящие из десятков если не сотен наименований товаров, по несколько штук. В свою очередь, и для таможенников это «горький хлеб», потому что формально они несут ответственность за достоверность декларации.

Как это происходит.

Брокер подает декларацию в электронном виде. На сайте таможни она регистрируется, ей присваивается номер, и с этого момента начинается проверка декларации. По нормативам таможни, если не возникает претензий, то в течение четырех часов служба должна сообщить, что товар выпущен.

Но тут начинается... Таможня запрашивает оригинал контракта на покупку товара, затем может запросить фотографию товаров. Затем может поступить требование подтвердить производителя…. Так четыре часа превращаются в двое суток. И все это время брокер на постоянной связи с таможней и перевозчиком, он обязан ответить на все запросы. В противном случае декларация будет висеть на сайте десять дней, после чего ее аннулируют.

Эта проблема не имеет решения, потому что для всех участников процесса она сопряжена с рисками. История бюрократическая: с введением санкций в отношении России усилился и таможенный контроль, и ответственность за ошибки.

Если на границе выяснится, что таможенник неправильно оформил декларацию (не учел коробки с конфетами), его накажут, например, лишат премии. Зато премию получит его коллега, который это нарушение выявит. А брокеру, оформлявшему груз, прилетит нешуточный штраф.

Поэтому для брокера дело хлопотное, рискованное и не слишком благодарное. Куда проще и прибыльнее оформить железнодорожный состав угля или удобрений, чем «газельку» с сотней наименований товаров, закупленных для цхинвальского ларька.

Так было не всегда. С 90-х годов на «Нижнем Зарамаге» действовали таможенные пошлины в размере 0,15% от таможенной стоимости товара (за исключением нефтепродуктов и природного газа). Таможня к декларациям особо не придиралась, соответственно и брокерам оформлять грузы было просто.

Так было до вступления в силу нового интеграционного договора от 2015 года, по которому «Нижний Зарамаг» перешел на требования Таможенного союза. Тогда, лоббировавший новый договор Анатолий Бибилов обещал, что после его ратификации граница с Россией станет незаметной, но вышло ровно наоборот. Теперь вместо того, чтобы честно объяснить ситуацию, в которой оказалось республика, правительство Гаглоева пустилось во все тяжкие, заявляет, будто проблема решена, пошлины сняты…

Как выразился один из предпринимателей, руководящие товарищи стали заложниками собственного пиара, теперь они будут стоять насмерть, утверждая, что все хорошо, хотя по факту – все плохо. Очевидно, добиваться надо было не того, чтобы снять часть пошлин, действующих на границе Таможенного союза, а отмены правил Таможенного союза на «Нижнем Зарамаге», то есть пересмотра нового интеграционного договора.

Требования договора в этой части выглядят странно, если учесть, что из членов ТС никто, кроме России, не признает существования Южной Осетии.

Можно предположить, что федеральные чиновники не желают пересматривать эти позиции, но тогда югоосетинским товарищам надо честно об это сообщить своим соотечественникам. Но они молчат, зато нынешняя оппозиция, несущая прямую ответственность за новый интеграционный договор, упрекает действующие власти в неспособности защитить интересы республики.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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