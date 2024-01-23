Обзор грузинской прессы

Что получит Грузия сейчас и в будущем от стратегического партнерства с Китаем? С таким вопросом газета «Квирис палитра» обратилась к политологу, ассоциированному профессору GIPA Тенгизу Пхаладзе. На что респондент издания отвечает, что это точно не поддержка территориальной целостности Грузии. Эксперт напоминает, что в отличие от соглашения о стратегическом партнерстве с Грузией, в соглашение с Кипром Китай включил пункт, «в котором обещает оказывать поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности». В соглашении с Грузией такого пункта нет, говорит Пхаладзе.

Китай признал оккупацию Россией грузинских территорий и не поддержал права на возвращение беженцев

«Первый пункт соглашения гласит, что стороны подтверждают «уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности», далее следует запись, согласно которой «Грузия поддерживает принцип одного Китая». За этим логически должна последовать запись, что Китай также поддерживает единство Грузии, осуждает оккупацию Абхазии и т.н. Южной Осетии и считает их неотъемлемой частью Грузии, однако ничего подобного не написано. Кроме того, как вы знаете, Китай – это страна, которая никогда не голосует по резолюциям о возвращении беженцев, что для нас так важно. В общем, Китай признал оккупацию Россией грузинских территорий и не поддержал права на возвращение беженцев», – говорит Тенгиз Пхаладзе.

Более того, руководство Китая ни разу не делало осуждающих комментариев о бордеризации, похищениях граждан Грузии, их пытках или убийствах, продолжает политолог, поэтому «возникает вопрос, что получим мы?»

«До того, как было объявлено о партнерстве, у Грузии уже были интенсивные экономические отношения с Китаем, свободная торговля и т. д. Так чего же мы ожидаем от Китая? В то же время мы поддерживаем очень важные для Китая инициативы, например, Инициативу глобальной безопасности и т. д., на которые наши западные партнеры – США и Евросоюз – смотрят с большим подозрением. Учитывая это, такая однозначная поддержка Грузией Китая должна быть чем-то уравновешена», – заявил респондент издания.

«Куда могут перевести Саакашвили – в тюрьму или на лечение за границу?» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». В публикации говорится о новой волне призывов со стороны депутатов Европарламента к властям Грузии освободить экс-президента. Политолог Вахтанг Дзабирадзе в разговоре с изданием напоминает, что за последний год подобные призывы не возымели никакого воздействия на членов правящей партии:

«Что бы ни просили или требовали депутаты Европарламента, исключено, чтобы Саакашвили освободили или оставили, из-за их заявлений. Решение – сажать Саакашвили в тюрьму или отправлять на лечение за границу, будет зависеть от того, что это даст «Грузинской мечте». Если в правящей партии посчитают политически более выгодным, чтобы он остался в медучреждении «Вивамеди», его там оставят, выгоднее будет отправить его на лечение, так и поступят», – заявил Вахтанг Дзабирадзе.

Почему не в интересах «Грузинской мечты» переводить Саакашвили за границу? Ответ лежит на поверхности – это год выборов

С этим мнением согласен политолог Заал Анджапаридзе, при этом он уверен, что на данном этапе особой выгоды для «Грузинской мечты» в переводе Михаила Саакашвили в зарубежное медучреждение нет.

«Что же касается его возвращения в тюрьму, нам, наверное, следует дождаться очередного медицинского заключения о состоянии его здоровья. Если это заключение позволит его переместить (в пенитенциарное учреждение), никакие письма европейских парламентариев не смогут повлиять. Почему не в интересах «Грузинской мечты» переводить Саакашвили за границу? Ответ лежит на поверхности – это год выборов. Как вы думаете, избирателям «Грузинской мечты» понравится такой шаг? Я думаю – нет», – заявил Заал Анджапаридзе в беседе с изданием.

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Телекомпания «Пирвели» пообщалась с Нуцей Бузаладзе – певицей, которая будет представлять Грузию на конкурсе «Евровидение 2024». «Я обязательно должна зажечь огонь», заявляет исполнительница:

«Я очень серьезно готовлюсь к проекту, поскольку решила, что должна успешно представить нашу страну на Евровидении. От меня всегда ждут энергичного выступления, пусть это будет даже баллада, исходя из моего характера, невозможно, чтобы я не добавила энергичный элемент».

У меня, правда, нет времени спрашивать, кто какие решения принимал в прошлом, и тогда я не знала, какие заявления делал Сосо Павлиашвили

Журналист телекомпании поговорила с Нуцей и об отменах в прошлом году концертов в Грузии из-за поездки в Москву и выступления на частном мероприятии вместе с Сосо Павлиашвили и другими грузинскими исполнителями.

«У меня не было запланировано дуэтов ни с Сосо, ни с другими грузинами оттуда. Когда услышала «Самшобло», я так люблю эту песню, что решила тоже исполнить ее. Я ошиблась, возможно не должна была петь. Но когда это не коммерция, а друзья – захочу спою, захочу станцую… я поняла, что было причиной раздражения. У меня, правда, нет времени спрашивать, кто какие решения принимал в прошлом, и тогда я не знала, какие заявления делал Сосо Павлиашвили», – говорит Нуца Бузаладзе.

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