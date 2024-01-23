В прошлом году Грузия закупила рекордные объемы российского газа за последние 18 лет, при этом сократив импорт из Азербайджана. В правительстве происходящее объясняют ростом потребления и невозможностью увеличения поставок с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Специалистов такие доводы не убеждают.

Каждый четвертый кубометр газа в Грузии был российским. Согласно данным Грузстата, в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года импорт российского газа вырос на две трети (65%), следовательно, увеличилась его доля в общих закупках, достигнув 24,5% – в 2022 году доля российского газа в общем импорте составляла 15,6%.

Грузия удвоила расходы на покупку российского природного газа в 2023 году – она выплатила «Газпрому» 110,2 миллиона долларов (в 2022 году – 55 миллионов). При этом затраты на газ из Азербайджана составили 313 миллионов долларов, что на 9% меньше, чем в 2022 году.

В связи с этим Минэкономики и устойчивого развития выступило с заявлением, где говорится, что увеличение закупок газа из России связано с возросшим спросом на природный газ в стране.

«Грузия обеспечивается газом только за счет импорта. Основным источником является Азербайджан, который поставляет газ в Грузию по двум газопроводам. Импорт газа из России в основном используется для восполнения дефицита газовой отрасли, преимущественно в зимний период, когда потребление максимально. В 2022-2023 годах годовое потребление газа Грузией выросло на 500 миллионов кубометров, в результате чего Грузия получила максимальный технический лимит поставок из Азербайджана. Возросший спрос был сбалансирован за счет российского газа для обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения системы», – говорится в письменном разъяснении Минэкономики и устойчивого развития.

Доводы ведомства в оппозиции считают недостаточными. Депутат Роман Гоциридзе говорит, что когда ЕС практически отказался от российского газа, позиция власти Грузии является недальновидной и пораженческой:

«Разговоры о том, что у Азербайджана нет свободного газа – глупость. В 2021 году эта страна прокачала в Европу 8 миллиардов кубометров газа, а уже в прошлом году 12 миллиардов! И в перспективе эту цифру планируют довести до 20 миллиардов. Что в это время делает Грузия? К примеру, в 2018 году доля российского газа в потреблении Грузии составляла всего 1,7%. В 2022 году эта доля выросла до 13%, а в прошлом году достигла почти 25%. В то время, когда наши стратегические партнеры отказываются от российского газа в пользу азербайджанского, Грузия наращивает импорт газа из России. И это в то время, когда была возможность не покупать этот газ и улучшить контракт с дружественным государством».

Профессор университета «Кавкасия» Акакий Цомая считает, что недальновидная политика власти грозит стране непредсказуемыми последствиями:

«Рост зависимости от российского газа является опасной тенденцией. Трудно объяснить, почему они отдают предпочтению российскому газу, но рост зависимости от России содержит риски повторения ситуации 2006 года, когда эта страна из-за политических требований отключила Грузию от газа, поставив экономику страны и население в очень тяжелое положение».

Грузия получает российский природный газ по магистральному трубопроводу Север-Юг. По этому газопроводу российский «Газпром» поставляет природный газ в Армению. До 2015 года Грузия получала 10% платы за транзит газа в натуральной форме, однако под давлением «Газпрома» правительство Грузии подписало контракт на новых условиях, и теперь получает плату за транзит наличными – сумма компенсации является коммерческой тайной. Основным покупателем российского газа является частный сектор, речь идет о крупных промышленных объектах, металлургических и химических предприятиях.

С месторождения Шах-Дениз Грузия получает газ по Южно-Кавказскому газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум. Недавно газопровод был расширен для увеличения объемов газа для Европы.

Правительство Грузии пояснило, что существующий «контракт, подписанный до 2066 года, позволяет получать до 5% объема газа ежегодно» за транзит, кроме того, дополнительный газовый контракт позволяет ежегодно закупать Грузии до 500 миллионов кубометров газа по очень низкой цене. Коммерческая цена за азербайджанский газ также засекречена.

Правительство ожидает увеличения потребления газа в 2024 году. Согласно балансу природного газа, в 2024 году Грузия рассчитывает получить более 3 миллиардов кубометров газа, из которых импорт из РФ составляет 200 миллионов кубометров. Впрочем, реальность вносит коррективы. Документ прошлого года также прогнозировал получение из России 200 миллионов кубометров газа, однако поступивший объем оказался больше в два с половиной раза.

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