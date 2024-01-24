В Грузии изучают возможное превышение полномочий полицейскими на акции

Специальная следственная служба Грузии начала расследование по возможным фактам превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов во время акции, прошедшей на улице Кекелидзе 23 января. Следствие ведется по статье 333 Уголовного кодекса.

Во время акции против выселения из квартиры семьи Марины Хатиашвили полиция задержала 20 человек, 18 из них в административном порядке, двоих – по уголовной статье о повреждении или уничтожении вещи.

Квартира, принадлежащая Хатиашвили, площадью 108 метров, была продана на аукционе в 2018 году в связи с просрочкой выплат. Выселение с тех пор откладывалось несколько раз. Хатиашвили утверждает, что она – жертва «ипотечного мошенничества». У квартиры новый владелец, который, по информации грузинской службы Радио Свобода, приобрел ее за 40 тысяч лари.

Между тем, выселение грозило еще одной семье, проживающей в Тбилиси. Мать двоих детей, ветеран августовской войны 48-летняя Мариам Какиашвили ждала сегодня прибытия представителей Национального бюро исполнения. Возле дома с утра собрались гражданские активисты.

Спустя некоторое время в Национальном бюро исполнения сообщили, что запланированное выселение семьи, проживающей на улице Цотне Дадиани, отложено.

«На основании статьи 31 Закона Грузии «Об исполнительном производстве», Национальное бюро исполнения отложило запланированное на сегодня выселение, поскольку семья – социально незащищённая. Кроме того, в этом доме проживают двое несовершеннолетних. Учитывая их интересы, им было предоставлено дополнительное время для решения проблемы. Сотрудники полиции Национального бюро исполнения продолжат коммуникацию со сторонами, чтобы дело завершилось добровольно и по соглашению», – заявили в бюро.

Мариам Какиашвили говорит, что в 2014 году взяла ипотечный займ у частного ростовщика. Позже, чтобы покрыть этот долг, вновь заняла у ростовщика 16 тысяч долларов. Из-за неуплаты суммы квартира была продана на аукционе в 2018 году и куплена человеком, у которого Какиашвили ранее взяла в долг сумму, сообщает грузинская служба Радио Свобода.