Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль принять все меры для недопущение актов геноцида в Секторе Газа. Это первый, предварительный вердикт по иску Южно-Африканской республики. Претория требовала принудить Израиль к немедленному прекращению огня. И хотя в решении суда нет такого пункта, сам факт вердикта может ослабить позиции еврейского государства на международной арене. В самом Израиле назвали вердикт попыткой дискриминации страны.

Израиль должен принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в Секторе Газа, а также для наказания причастных к ним и для улучшения гуманитарной ситуации в палестинском анклаве, - Международный суд ООН в Гааге вынес первичное решение по иску Южно-Африканской республики против еврейского государства. Председательствующая на процессе судья Джоан Донохью подчеркнула, что Израиль должен отчитаться перед судом о том, какие шаги он предпринял в течение месяца:

«Суд считает, что в нынешней ситуации Израиль должен, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о геноциде, принять все меры в пределах своих полномочий для предотвращения совершения в отношении палестинцев в Секторе Газа всех действий, входящих в сферу действия Конвенции… Суд также считает, что Израиль должен принять немедленные и эффективные меры, чтобы обеспечить срочное предоставление необходимых основных услуг и гуманитарной помощи для решения проблем, с которыми сталкиваются палестинцы в Секторе Газа. Израиль также должен принять эффективные меры для предотвращения разрушений и обеспечения сохранения доказательств, связанных с обвинениями в действиях, предусмотренных статьями II и III Конвенции о геноциде, против членов палестинской группы в Секторе Газа».

В декабре прошлого года Южная Африка обратилась в Гаагу с утверждением о том, что военные действия Израиля в Секторе Газа равноценны геноциду палестинцев, и потребовала срочного международного вмешательства, чтобы остановить войну. Претория настаивает: военные действия Израиля в Газе являются нарушением Конвенции ООН о геноциде, подписанной в 1948 году во избежание повторения Холокоста. Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола считает решение победой Газы:

«То, что нигде в мире не может быть исключений, и Израиль не может быть освобожден от выполнения своих международных обязательств, является победой международного верховенства закона, и мы надеемся, что они выполнят постановление суда – прекратят огонь, позволят осуществить поставки гуманитарной помощи, потому что речь о детях, уязвимых женщинах и стариках Газы, народе Газы. Я верю, что для них это победа Газы. Мы верим, что президент Мандела улыбнется в своей могиле, как один из защитников Конвенции о геноциде, как и наш нынешний президент Сирил Рамафоса, потому что помог нам продвинуться в этом вопросе».

26 января рассматривалось только требование ЮАР о немедленных мерах давления на Израиль с целью защитить палестинское мирное население, тогда как финальный вердикт, по словам специалистов, может занять годы. Тем не менее, сам факт того, что Международный суд на данном этапе согласился поддержать ЮАР, может привести к международным санкциям против еврейского государства. Израиль все обвинения отвергает. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение суда попыткой вопиющей дискриминации его страны:

«Приверженность Израиля международному праву непоколебима. Столь же непоколебимо и наше священное обязательство продолжать защищать нашу страну и наш народ. Как и любая страна, Израиль имеет неотъемлемое право защищать себя. Подлая попытка отказать Израилю в этом фундаментальном праве является вопиющей дискриминацией еврейского государства. Обвинение в геноциде, выдвинутое против Израиля, не только ложно, но и возмутительно, и порядочные люди во всем мире должны отвергнуть его. Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста я снова клянусь, как премьер-министр Израиля – никогда больше. Израиль будет продолжать защищаться от ХАМАС, террористической организации, осуществляющей геноцид».

Находящийся в Гааге Международный суд является высшей судебной инстанцией ООН. Он может предписать Израилю прекратить наземное наступление и воздушные удары против Газы, которые были спровоцированы нападением ХАМАСа 7 октября. Но, по словам юристов, это не означает, что Израиль непременно выполнит требования суда. Биньямин Нетаньяху уже дал понять, что подобные призывы, исходящие от любой инстанции, будут проигнорированы:

«7 октября ХАМАС совершил самые ужасные злодеяния против еврейского народа со времен Холокоста, и он клянется повторять эти зверства снова и снова. Наша война ведется против террористов ХАМАСа, а не против палестинского гражданского населения. Мы продолжим содействовать гуманитарной помощи. Но мы также продолжим делать все необходимое, чтобы защитить нашу страну и наш народ».

7 октября 2023 года боевики ХАМАСа и других палестинских группировок проникли на юг Израиля, убив более 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 240 заложников. Последовавшая за этим военная операция Израиля по данным подконтрольного ХАМАСу местного Минздрава, унесла жизни свыше 25 тысяч палестинцев, среди которых много женщин и детей.

В Палестинской администрации назвали решение суда первым шагом к справедливости:

«Мы знаем, что наши стремления и наши требования высоки, мы живем в условиях жестокой оккупации более 75 лет и призываем в конечном итоге положить конец оккупации. Сегодняшний день был хорошим первым шагом. Мы хотели видеть скорее прекращение огня, а не просто ограничения. Мы призываем международное сообщество продолжать оказывать давление на Израиль, мы благодарим Южную Африку за этот очень хороший смелый шаг», – заявил мэр Рамаллы Исса Кассис.

На фоне оглашения предварительного решения Международного суда ООН, по всему миру, в том числе в самой Гааге, прошли многочисленные акции – как противников Израиля, так и его сторонников.

«Что им делать? Что им делать? 7 октября было убито почти 2000 человек, что им делать? Просто сидеть и ждать следующего 7 октября?» – говорит поддерживающий Израиль Джей Крессент.

Решение о срочных предписаниях Израилю, исходя из обвинений в нарушении Конвенции ООН о геноциде, принимала коллегия из 17 судей. Она рассматривала девять чрезвычайных мер, предложенных Южной Африкой, которые включают прекращение огня, доставку гуманитарной помощи, возвращение перемещенных лиц в свои дома, неприпятствование международным расследованиям в Газе и предоставление регулярных отчетов о выполнении предписанных мер. В итоге решение поддержали 15 судей, двое выступили против.

Временные меры должны стать первым шагом к прекращению огня. Но, как отмечают эксперты, согласившись на предложенные ЮАР меры, принудить Израиль приостановить свою военную операцию Международный суд ООН не сможет. Тем не менее, само решение ослабит позиции Израиля на международной арене, а его главному союзнику – США – осложнит работу по оказанию поддержки израильскому руководству.

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