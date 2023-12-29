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Экономика

Экономика Грузии выросла значительно, но не ощутимо

По данным Службы статистики Грузии, темпы роста ВВП немного недотянули до семи процентов. Лучшие показатели – в торговле, строительстве и финансовом секторе. Однако, несмотря на цифры, рост не дает основания гражданам и экспертам почувствовать улучшение ситуации.

По данным Национальной службы статистики, в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем прошлого года валовой внутренний продукт страны увеличился на 5,9%.

Исполнительный директор Грузстата Гогита Тодрадзе на брифинге рассказал о том, что кроется за статистикой. По его словам, за отчетный период тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности, энергетике, а также транспортном и складском секторах.

Инфляция в ноябре была нулевой, что благоприятно отразилось на потреблении, пояснил Тодрадзе:

«В строительном секторе рост связан с жилой, а также гражданской инфраструктурой – мосты, дороги и туннели. Рост торгового сектора был обусловлен увеличением торговли автомобилями. В ноябре уровень реэкспорта легковых автомобилей составляет около 82%. Особенно заметно это по направлениям Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, увеличились продажи продуктов питания и табачных изделий. Снижение показателей, прежде всего, выявилось в обрабатывающей промышленности. Оно было связано в основном с уменьшением объемов производства химических удобрений, экспорт азотных удобрений снизился на 22%. Объем производства напитков также снизился, по сравнению с предыдущим годом экспорт вина в ноябре снизился на 53%, а экспорт минеральной воды – на 52%», – сказал Гогита Тодрадзе.

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Экономика Грузии выросла значительно, но не ощутимо
by Эхо Кавказа

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За 11 месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года внешнеторговый оборот вырос на 14,7%, при этом рост импорта составил 16,1%, экспорта – 11,1%.

В правительстве Грузии не раз заявляли, что экономический рост является исключительно его заслугой. Представляя годовой доклад 18 декабря, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что именно при власти «Грузинской мечты» наблюдается рост во всех сферах. При этом премьер-министр заявил, что по макроэкономическим параметрам Грузия занимает лидирующие позиции среди стран-членов и стран-кандидатов ЕС.

«Несмотря на происходящие в мире глобальные вызовы и катаклизмы, и в то время, когда экономика ведущих стран сокращается, экономический рост в этом году у нас составит 7%. Инфляция ниже целевого уровня. Грузия занимает первое место среди стран-членов и стран-кандидатов ЕС по темпам экономического роста. Кроме того, Грузия занимает 10-е место среди стран-членов и стран-кандидатов ЕС по уровню государственного долга».

Председатель наблюдательного совета IG International Миндия Сабанадзе считает, что в стране действительно есть экономический рост, однако добавляет, что экономический рост должен быть еще более инклюзивным, чтобы все почувствовали улучшение ситуации в стране:

«Экономический рост не вызывает сомнений. Но когда мы говорим о ВВП, который вырос до 6900 долларов на душу населения, важно, как распределяется этот рост. Его правильно надо распределить, чтобы благосостояние росло у всех людей. Но сейчас люди массово уезжают из страны, у нас реальный дефицит квалифицированного персонала. Я не понимаю, почему кадры должны утекать из страны, ведь сегодня профессиональных кадров настолько мало, наверное, власти надо задуматься над этим».

Как говорится в годовом отчете инвестиционного банка Galt & Taggart, в 2023 году в экономике Грузии результаты превзошли ожидания. Высокий темп экономического роста сохранился, инфляция и безработица снижались, а курс лари оставался стабильным. В прогнозе на 2024 год говорится, что экономика Грузии вырастет на 5,4% в 2024 году; среднегодовая инфляция ожидается на уровне 3,5%, и у Нацбанка появится возможность снизить ставку денежно-кредитной политики до 5% к концу 2024 года, что должно еще более оживить экономику.

Что касается рисков, то они по-прежнему связаны с геополитическими конфликтами в регионе, говорится в отчете организации.

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