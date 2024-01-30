Саакашвили: назначение Кобахидзе премьером – насмешка над грузинским народом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал кадровые перестановки в правительстве страны.

29 января премьер Ираклий Гарибашвили подал в отставку. Его место, предположительно, займет лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Возможное назначение Кобахидзе на пост премьера Саакашвили называет «очередным актом насмешки олигарха (Бидзины Иванишвили) над грузинским народом».

«Карусель стульев вокруг стола ничего не меняет для обычного грузина: матери продолжат неравную борьбу за кусок хлеба для своих детей; студенты по-прежнему не смогут трудоустроиться по профессии; единственным согревающим душу утешением для бабушек и дедушек останутся международные звонки от детей и внуков, которые были вынуждены выехать за границу. Единственной целью этой банды является дальнейшее обогащение Бидзины и укрепление власти. Их совсем не волнует судьба людей», — написал в соцсети заключенный политик.