В глобальном индексе коррупции Грузия опустилась сразу на восемь мест, оказавшись с 53 баллами на 49 строчке. Для оппозиции это стало очередным поводом для обвинений власти в элитной коррупции, власть отказывается видеть в регрессе системное явление.

По словам исполнительного директора грузинского отделения Transparenci International Эки Гигаури, из проведенного анализа следует, что в Грузии растет коррупция на высшем уровне и усиливается захват государственных институтов:

«Ухудшение позиции на три балла говорит о том, что коррупция остается проблемой в Грузии. Это говорит о более глубоких системных проблемах - о концентрации власти в одних руках, о влиянии элит на государственные институты и процессы принятия решений. Если посмотреть, что происходит последние 11 лет, станет ясно, что в стране не проводились серьезные антикоррупционные реформы. В отличие от бытовой коррупции, которая искоренена, этого не скажешь про в высшие эшелоны власти. В Грузии, которую когда-то называли мировым лидером по борьбе с этим злом, оно разрослось до таких размеров, что теперь является одним из главных барьеров на пути в Евросоюз. По сути, власти отказались от реформ в этом направлении».

В нынешнем рейтинге Грузия набрала 53 балла, заняв 49 позицию вместе с Кипром, Руандой и Гренадой. Год назад Грузия занимала 41 место. Впрочем, по мнению вице-спикера «Грузинской мечты» Гии Вольского, Грузия по-прежнему является лидером региона по противодействию коррупции, обгоняя страны ЕС Болгарию, Грецию и Румынию. Позицию директора грузинского отделения организации он назвал «предвзятой»:

«Наверно, Эка Гигаури не ожидала, что в главном офисе организации Грузия выставят столь высокую оценку. Это видит общественность, видят инвесторы, и все, кто хочет видеть. Мы обошли не одну страну Евросоюза, что согласитесь, является важным событием».

В оппозиции считают, что главным индикатором запредельной коррупции в верхах является как раз факт возвращения Бидзины Иванишвили в политику. Напомним, экс-премьер «Грузинской мечты» Георгий Гахария, не раз обвинявший партию власти в элитарной коррупции, недавно заявил, что все достижения впечатляющего экономического роста идут в карманы 20-25 семей, имена которых он знает наизусть. «Они столько набрали имущества, что вся их проблема в том, как это сохранить», – заявил он в декабре прошлого года.

Впрочем, от перечисления имен Гахария пока воздержался, зато дал свою оценку возвращению Бидзины Иванишвили в политику, которое якобы объясняется необходимостью борьбы с коррупцией.

«Он говорит то, что хочет слышать избиратель, который требует искоренить системную коррупцию. Однако не надо питать иллюзии – Иванишвили вернулся не для того, чтобы победить коррупцию, а для того, чтобы легитимироваться у власти».

По мнению политического секретаря «Лело» Саломе Самадашвили, вчерашняя отставка премьера Гарибашвили обусловлена именно коррупцией. Впрочем, и Самадашвили с известной долей скепсиса воспринимает намерение олигарха бороться с коррупцией.

«Это главный вызов для Грузии и наших партеров, по этой причине главной рекомендацией ЕС является создание эффективного антикоррупционного ведомства, а не той бутафории, главу которой назначает премьер. Мы видим, что в очередной раз премьер Гарибашвили был смещен вернувшимся в политику олигархом Иванишвили, который назвал коррупцию своим главным вызовом. Только непонятно, кто будет заниматься грязными делами этого клана, когда весь режим олигарха управляется коррупционной системой».

В «Нацдвижении» напомнили, что рейтинг за годы правления «Мечты» возрос всего на 2 балла. По словам Васо Урушадзе, стагнация обусловлена клановым правлением:

«За время правления «Национального движения» с 2003 года по 2012 год индекс восприятия коррупции улучшился на 76 пунктов. Но при олигархическом правлении «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили индекс восприятия коррупции практически не улучшился. Несмотря на экономический рост, только небольшая группа окружения Бидзины Иванишвили, и членов ее семьи разбогатели, как и коррумпированные чиновники, хотя экономическая ситуация для остальных граждан Грузии ухудшилась, выросла бедность, количество социально незащищенных граждан, рабочие места сократились. Чтобы люди могли найти достойную работу, они эмигрируют, и корень и причина всего этого – коррупция, которую Бидзина Иванишвили и ее олигархический клан насаждали в Грузии в течение последних 12 лет».

Рост коррупции в верхах отпугивает инвесторов, и способствует усугублению бедности в стране, считает Сосо Берикашвили, декан университета «Кавкасия»:

«Коррупция – это не только взятка гаишнику, с этой проблемой мы справились давно. Основная проблема – элитная коррупция, когда наделенные властью чиновники бесконтрольно присваивают ресурсы государства, а остальная часть населения влачит жалкое существование. Все эти сомнительные тендеры, которые широко освещаются в СМИ, дорогие подарки, трудоустройство родственников на посты с высоким доходом, – это то, что подрывает Грузию, и размывает основы государства».

Главные рекомендация Transparency International по преодолению коррупции включают обеспечение независимости Антикоррупционного бюро и изменение процедуры избрания его главы – он должен назначаться не премьер-министром, а парламентом с участием оппозиции; проведение эффективной судебной реформы, в результате которой из судебной системы уйдут предвзятые и санкционированные судьи: изменение процедуры назначения Генерального прокурора, освобождение ведомства от политического влияния и эффективное расследование предполагаемых случаев коррупции на высоком уровне.

Индекс восприятия коррупции является одним из наиболее авторитетных показателей. Он измеряет уровень коррупции в государственном секторе каждой страны на основе исследований авторитетных международных организаций, каждая из которых включает свою оценку текущего состояния коррупции.

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