Таможенный пост «Нижний Зарамаг» не пропускает в Южную Осетию топливо, закупленное не у «Роснефти». Запрет действует даже на товары, оформленные к вывозу до 16 декабря, то есть до введения ограничений, наделяющих российскую компанию исключительным правом на поставки топлива в Южную Осетию и Абхазию. Что о сложившейся ситуации думают предприниматели и как новые правила отразятся на ценах в республике?

Индивидуальный предприниматель Клавдия Кумаритова с 18 декабря не может завезти в Южную Осетию три автоцистерны с топливом для своей автозаправочной станции. Груз не пропускает таможенный пост «Нижний Зарамаг». По словам таможенников, причина в том, что ввозить в Южную Осетию разрешается только топливо, произведенное «Роснефтью» в то время, как индивидуальный предприниматель Клавдия Кумаритова приобрела товар у «Лукойл-Волгограднефтепереработки».

Речь идет о постановлении правительства России №2180 от 16 декабря 2023 года, которое наделяет компанию «Роснефть» исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию и Южную Осетию.

По словам Алика Бекоева – гендиректора заправочной стации «Юг-нефть-ойл» (он выступает в качестве декларанта и представителя интересов Кумаритовой), предприниматель закупила партию товара еще в конце октября, выгрузила на нефтехранилище в Северной Осетии и небольшими партиями перевозила на АЗС в Южной Осетии. Последнюю партию задекларировала в энергетической таможне 18 декабря в первой половине дня, то есть спустя почти двое сток после постановления правительства.

Но к вечеру 18 декабря, когда автоцистерны пришли на «Нижний Зарамаг», запрет уже вступил в силу. Примечательно, что в этот же день, но с утра, пост пропустил партию топлива, то есть запрет еще не действовал.

Продать эти цистерны в России не получится – товар был задекларирован в энергетической таможне и оформлен к вывозу до 16 декабря. Декларация прошла через банк, бухгалтерию, отыграть ситуацию назад, по словам Алика Бекоева, уже невозможно.

Очевидно, перевозчик не мог предвидеть действий российского правительства, тем более что постановление не было опубликовано, и, по логике вещей, не может нести ответственность за действия энергетической таможни. Значит, товар нужно пропускать?

Но увы, эти три цистерны все рвано не пропускают, они как будто повисли в воздухе, говорит Алик Бекоев:

«Дело в том, что на таможне и окончательного «нет» не говорят: «Может, попозже пропустим те грузы, которые после 16 декабря были уже задекларированы на энергетической таможне…». Общался по телефону с начальником таможни Александром Чочиевым. Как я понял из разговора, он обсуждает эту ситуацию с Москвой, но никаких гарантий в таком деле быть не может, т.к. решение принимает российская сторона. По словам Чочиева, возможно, эти три машины пропустят, а дальше уже у «Роснефти» нужно будет покупать».

Индивидуальный предприниматель Кумаритова – не исключение. Она не единственный югоосетинский заправщик, у которого в России застряли грузы. Но в более выгодном положении оказались те, кто не успел задекларировать товар на таможне. Теперь они могут выйти из положения, перепродав топливо на месте.

Перевозчики выступают против монополии «Роснефти». Они убеждены, что это приведет к росту цен на внутреннем рынке. Как утверждают заправщики, российско-югоосетинские контракты на поставку ГСМ предполагают, что югоосетинские юрлица должны закупать топливо по контрактам России с Южной Осетией у «Роснефти» по экспортным ценам, но они значительно выше внутренних российских.

В 2019 году в России ввели демпфер – специальный стабилизатор, который не позволяет ценам на бензин слишком сильно колебаться. В случае, если экспортные цены поднимаются выше определенного уровня, НПЗ не повышают их, а их упущенную прибыль компенсируют из федерального бюджета.

Югоосетинские заправщики нашли способ обойти «Роснефть» и закупать топливо с учетом демпфера.

Они регистрировали на территории России филиалы, и уже как российские предприятия заключали контракты и закупались на Санкт-Петербургской бирже по внутренним ценам. Затем они перевозили ГСМ в Южную Осетию в рамках беспошлинных квот и плюс к этому имели возможность выставлять НДС к возмещению.

В результате топливо на заправках Южной Осетии было стабильно дешевле – примерно на пять рублей за литр.

Теперь эта схема поставок ликвидирована решением российского правительства, что приведет к росту цен на югоосетинском рынке, говорит Алик Бекоев:

«Контракты Южной Осетии с Москвой предполагают только поставки «Роснефти», но там цены выше. Например, когда у «Роснефти» цены были семьдесят-семьдесят пять тысяч рублей за тонну 92-го бензина, Санкт-Петербургская биржа торговала от пятидесяти до шестидесяти тысяч. То есть расхождение иногда достигало пятнадцати тысяч рублей за тонну. В декабре, например, на бирже цена сорок восемь тысяч рублей за тонну, поэтому мы собирались на заправках Южной Осетии снизить цены с пятидесяти пяти рублей за литр до сорока. У «Роснефти» же только экспортная цена, поэтому сейчас они торгуют, грубо говоря, по пятьдесят семь рублей за литр. Зачем тогда покупать у «Роснефти», если можно купить любой другой более дешевый продукт? Но если «Роснефть» будет диктовать нам свою цену, дешевле мы уже не сможем купить.

– Заправщики, кроме «Роснефти», рискуют разориться?

– Да, скорее всего. Тогда или только эти две заправки «Роснефти» будут работать, или цена будет космической. У них каждый месяц разные цены, может быть шестьдесят рублей, может пятьдесят или восемьдесят рублей. Наверное, когда на экспорт цены поднимаются, они, естественно, тоже понимают. Значит, теперь на нас эти колебания тоже будут влиять».

По каким именно ценам заправщикам придется продавать топливо пока не ясно, потому что контракты на 2024 год до сих пор не заключены, то есть частники пока не могут закупаться у «Роснефти», говорит Алик Бекоев:

«Все дело в том, что в январе нам бензин не продают, потому что контракты закончились, и сейчас, как нам говорят, руководство решает, чтобы новые контракты перезаключить с московской «Роснефтью». Обещают, может, на новой неделе будут контракты. Поэтому мы в подвешенном состоянии: пока эти контракты заключат, пока перечислим деньги (там стопроцентная предоплата), пока вагоны придут на пункт перегрузки в автомобильный транспорт – это все займет время, как минимум месяц.

– То есть топливо поступит в конце февраля. Запасов топлива на АЗС хватит до этого времени?

– На заправках остались еще декабрьские запасы, но хватит ли их, никто не знает. А если вдруг не хватит – альтернативы нет, в другом месте закупать уже нельзя».

Иными словами, как монополия «Роснефти» отразится на внутреннем топливном рынке, пока никто не понимает, но при этом, убежден Алик Бекоев, частники не смогут торговать себе в убыток или задирать цены слишком высоко. Им придется закрыться, а две заправки «Роснефти», и одна государственная АЗС физические не смогут обеспечить топливом примерно десять тысяч югоосетинских автомобилей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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