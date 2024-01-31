В декабре прошлого года процесс в Верховном суде Абхазии под председательством судьи Майи Квициния, начавшийся еще 30 мая 2021 года, вступил в завершающую стадию. «Эхо Кавказа» уже рассказывало о выступлениях стороны обвинения, затем – адвокатов, которые защищают обвиняемых. А на днях выступали сами подсудимые – сперва в ходе прений сторон, а вчера – с последним словом.

Напомним, что на скамье подсудимых находятся пятеро – Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX. Как в ходе прений, так и во время произнесения последнего слова все они отказались признать вину в причастности к тройному убийству в ресторане «Сан-Ремо» и признавали – некоторые – только незаконное хранение огнестрельного оружия.

В ходе прений сторон все подсудимые держали в руках бумаги с текстами, но почти никто в них не заглядывал. Эрик Чкадуа коснулся и политических событий в Абхазии, происходивших в январе 2020 года:

«Восьмого января Чолария указывает на Дато Ахалая. Лжесвидетель. Целесообразней им, фонограмма есть… Я говорю ему, что сейчас приеду, за пятнадцать минут буду… Но на меня он не указывает, меня он не знает. Почему именно на него он указывает? Почему именно на него он указывает в суде восьмого января? Девятого января выходят из зала суда – все прекрасно знаем, у нас история такая, все прекрасно знаем события девятого января, что случилось. Да, документ судебный получили – и пошли вперед, в атаку. Вот за что он сегодня здесь, а не за мои карие глаза. Не за мое ОПГ… Какое ОПГ я с ним могу создать?»

Во время последнего слова бумаги были в руках только у Аслана Блабба и Эрика Чкадуа, и они по ним читали обращения к суду. Блабба, как и раньше, сосредоточился на ложных, на его взгляд, показаниях свидетеля Автандила Чолария. Это мастер по тонировке автомобилей, который не раз утверждал, что по просьбе Блабба тонировал машину Тойота, на которой, по версии обвинения, подсудимые приехали на место убийства. Блабба заявил:

«Подводя итоги, уважаемый суд, хочу сказать вот что 19 декабря 2019 года я по просьбе моего друга Эрика Чкадуа тонировал машину Ауди. Считаю, что это доказано в полном объеме материалами дела. Это что касается Чолария, которого гособвинение представило вам чуть ли не посланником Иисуса Христа, архангелом Гавриилом, и который на деле во всей этой истории является бессовестным и бесстыдным лжецом. Я только что вам это доказал. Исходя из этого, прошу вас оправдать меня по всем незаконно предъявленным мне обвинениям».

Эрик Чкадуа сказал:

«Уважаемый суд, даже после того, как мы дали показания в суде, у обвинения было достаточно времени опровергнуть наши показания. Но ничем не смогли. Вводят суд в заблуждение своими желаниями. Хочу добавить, что вся система работала против нас в одностороннем порядке. На предварительном следствии я давал показания следователю Ломия, где четко указал мое местонахождение и четко указал четко машину Ауди и указал хозяйку автомашины. Однако он, только спустя семь месяцев опросил хозяйку машины, а на учхозе соседей не опросил вообще. Уважаемый суд, как я и говорил, я к этому делу отношения не имею. Можете быть уверены в моей непричастности. И прошу вас принять справедливую итоговую оценку – оправдать меня».

Остальные трое подсудимых выступали не по бумаге и ограничились короткими заявлениями. Так, Дато Ахалая заявил, что дело сфабриковано от начала до конца:

«Мы знаем сегодня, кто нас держит и что нас держит. Но я надеюсь на ваши объективность и справедливость. Надеюсь, что вы самостоятельное примете решение. Мы много чего слышим, но не хотим в это верить».

Государственное обвинение выступило с ходатайством о продлении срока содержания под стражей обвиняемых до 30 марта. По его мнению, этого срока, с учетом непредвиденных обстоятельств, будет достаточно для вынесения полного текста приговора. Ходатайство было удовлетворено судом.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который начнут оглашать 13 марта, то есть спустя полтора месяца.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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