В конце минувшей недели ряд оппозиционных политических сил в Абхазии выступил с обращениями, в которых впервые в наступившем году прозвучали обвинения в адрес исполнительной власти.

Прежде всего, интернет-сообщество обратило внимание на коллективное обращение пяти оппозиционных сил, озаглавленное в СМИ «Оппозиция призывает саботировать действующий режим». Заявление начинается с топливно-энергетической ситуации в стране:

«Учитывая сложившуюся ситуацию в республике, нынешняя власть без чьей-либо подсказки уже давно должна была уйти в отставку. 30 мая прошлого года на Народном митинге в городе Сухум одним из требований была отставка полностью обанкротившегося и вредоносного Правительства. Только такое решение могло остановить процесс дальнейшего разрушения страны. Уже тогда было понятно, что дальнейшее нахождение у власти этой команды приведет к еще большему обострению экономических и социальных проблем государства. К сожалению, ждать пришлось недолго. И в конце года народ Абхазии заплатил за их ошибки один миллиард рублей за переток электричества. А начало 2024 года мы встречаем с веерными отключениями. Но и этого им оказалось мало. Следующая цель - монополизация топливного рынка. Попытки же представить рейдерский захват топливного рынка компанией, напрямую связанной с высшим руководством Кабинета Министров, как секретное решение Правительства РФ в пользу компании РН «Абхазия» выглядят неубедительно. Хотим заметить, что компания Роснефть присутствует в Абхазии с 2009 года и является добросовестным участником рынка и примерным налогоплательщиком. И за весь период работы в стране не было никаких вопросов. Проблемы с резким скачком цен, дефицитом, а теперь уже и с попыткой монополизации рынка, начались исключительно с появлением в Абхазии разветвленной сети АЗС «Подорожник» компании «Апсны Оил», связанной напрямую с нынешним руководством страны».

Авторы обращения утверждают, что эти и другие проблемы в стране происходят при попустительстве и полном безразличии к собственному народу со стороны избранного в 2020 году президента. И далее:

«Отношение Аслана Бжания к народу в очередной раз ярко проявилось в день страшного пожара в Национальной картинной галерее. В то время, как весь народ оплакивал потерянное достояние и культурную трагедию, Аслан Бжания, постояв несколько минут перед камерами у дымящегося здания, после живо направился на корпоративное пиршество на госдаче на озере Рица. Речь уже давно не идет о каких-либо реформах и выполнении предвыборных обещаний. Со всей ответственностью заявляем – происходит открытое и целенаправленное уничтожение абхазской государственности. Замена национального бизнеса на иностранных олигархов, уничтожение энергетики, заселение Абхазии сотнями тысяч иностранных граждан и многое другое являются звеньями политики Аслана Бжания под лозунгом «Абхазский народ сам ничего не может». Впервые в новейшей истории страны действующий президент фактически сам является иностранным агентом и источником антироссийских настроений».

Текст заканчивается обращением «ко всем гражданам страны вне зависимости от политических взглядов, национальности и вероисповедания – на всех уровнях противодействовать и саботировать работу действующего режима, направленного на уничтожение страны и народа». А подписывают его политические партии «ФНЕА» и «Апсны», общественные организации «Аруаа», «АНД» и «Наша столица». Первые четыре силы еще с осени 2020 года выступают консолидировано, в прошлом году к ним присоединилась и пятая – «Наша столица».

Наблюдатели обратили внимание, что вся эта основная группа оппозиционных сил по-прежнему выступает вместе. На это не повлияло то, что представители РОО «Аруаа» высказали отличное от остальных мнение, считая решение парламента от 27 декабря прошлого года о соглашении по госдаче «Пицунда» разумным компромиссом. Правда, в этом обращении речи о данном соглашении не заходит…Что же касается других оппозиционных организаций – «Аидгылара», Комитет по защите суверенитета Абхазии, то они и раньше обычно такие совместные заявления и обращения вместе не подписывали.

А еще почти одновременно появилось обращение РОО «Аруаа» к спикеру и депутатам парламента:

«Как вам известно, 22 декабря 2023 года Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Озган К.К. завуалировано от народа Республики Абхазия выехала на территорию Грузии. 24 декабря РОО «Аруаа» отреагировало на данную поездку и обнародовало соответствующее заявление. Только через три дня после своего визита Озган К.К. сделала краткое сообщение посредством СМИ о том, что вела переговоры с грузинской стороной по вопросам энергетики. Ранее все переговоры проходили на территории Республики Абхазия в Административном здании ИнгурГЭС. С 2008 года ни один чиновник Республики Абхазия никогда не выезжал на территорию Грузии, однако Озган К.К. находилась с делегацией на территории Грузии более 7 часов. Общественности неизвестны данные членов делегаций ни Республики Абхазия, ни Грузии. Интересен и факт того, что после указанных переговоров генеральный директор ИнгурГЭС Леван Мебония, который ранее выступал с официальным предложением по восстановлению и ремонту перепадных ГЭС, отказался от сделанных заявлений. В связи с чем сложившаяся ситуация предполагает единственного претендента, который предлагает абсолютно невыгодные для Республики Абхазия условия по ремонту перепадных ГЭС. Учитывая, что в Республике Абхазия отсутствует антимонопольное законодательство и нет соответствующего регулятора, мы считаем, что между Озган К.К. и делегацией грузинской стороны произошел сговор. На основании вышеупомянутого обращаемся к вам с предложением пригласить Вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия на открытое заседание Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия с участием СМИ, с целью получения исчерпывающей информации, которую необходимо обнародовать».

Сегодня мы решили выслушать мнение об этих обращениях общественно-политического деятеля Нугзара Агрба. Прежде всего, он поддержал предложение «Аруаа» провести открытое заседание профильного парламентского комитета, ибо, наверное, именно оно имелось в виду, с участием Кристины Озган. Наверное, в данном случае осталось слишком много недомолвок. Агрба напомнил, что несколько месяцев назад председатель «Аруаа» Темур Гулия, возражая против предложения парламентария и бывшего руководителя «Черноморэнерго» Резо Зантария передать Перепадную-2 Ингурского каскада в аренду российскому инвестору, сказал, что более выгодным для Абхазии является давнишнее предложение Левана Мебония о восстановлении не работающих расположенных на территории РА перепадных ГЭС грузинской стороной. Причем тогда, вопреки обыкновению, провластная партия «Амцахара» упрекнула оппозиционера в стремлении сотрудничать с Грузией. И вот теперь «Аруаа» говорит, что на отказ Мебония от своего прежнего предложения, озвученный по Абхазскому телевидению, повлияли не новые подсчеты грузинских энергетиков, а поездка за Ингур Кристины Озган…

Что касается обвинений, прозвучавших в коллективном оппозиционном обращении относительно попытки монополизации на абхазском топливном рынке абхазскими игроками, то тут, полагает Агрба, на многие вопросы может дать ответ намеченная на завтра поездка в Москву президента Абхазии Аслана Бжания и первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба.

Относительно «корпоратива» на озере Рица в поистине траурный день для Абхазии, то ситуация, конечно, крайне неприятная для власти, сказал Агрба. И продолжил:

«Правда, кто видел президента, гуляющего там, на Рице?

– Тогда вообще-то должен был быть ответ, опровержение… Но никто от властной команды не ответил.

– Ну, не хотят поднимать эту тему… Ты понимаешь, может, там были и гости какие-то зарубежные. С другой стороны, он пришел на пожар, присутствовал там, осмотрел, дал команды кому что делать, так я знаю… Потом, возможно, поехал встречаться с какими-то гостями. Вопрос сразу подняли, как будто кто-то с ним едет и сразу передает эти сведения».

Что касается призыва «саботировать работу действующего режима», то он вызвал у Нугзара Агрба вопросы о том, что тут имеется в виду:

«Прийти на работу и ничего не делать, что ли? Ну, тогда не ходи на работу. Скажи – отказываюсь от заработной платы. Вот тебе и саботаж…. Нет, это никудышное дело, никакого саботажа не будет. Стороны должны готовиться к очередным президентским выборам. Оппозиция разберется со своими лидерами, выдвинет программу, за которую народ проголосует. Другого выбора у нас нет».

А затем Нугзар Агрба заговорил о том, на чем действующая власть несет большие имиджевые потери. Вот в субботу известного оппозиционера Левана Микаа с несовершеннолетней дочерью задержали на Псоу российские пограничники и продержали там около часу без оснований. И подобный случай – далеко не первый. Он говорит:

«Меня, честно говоря, глубоко возмущает отношение российских пограничников. На границу ехать не охота – ни зимой, ни летом. Я понимаю, что когда нужно, они закручивают гайки. Это просто акт устрашения, наверное. Если хотите разобраться в чем-то с кем-то, разбирайтесь здесь».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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