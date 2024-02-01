Национальный банк Грузии в четвертый раз сокращает ставку рефинансирования до минимального за последние 3 года уровня – 9 процентов. Но несмотря на низкий уровень инфляции и высокий экономический рост, регулятор сохранил жесткую монетарную политику. Эксперты напоминают, что высокая ставка тормозит развитие бизнеса.

По словам исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, согласно текущему прогнозу Нацбанка, постепенное снижение ставки рефинансирования продолжится и в 2024 году. Соответственно, должен быть снижен процент кредитов с плавающей ставкой. По последним данным, таких в Грузии около 184 тысяч.

«Инфляция в течение прошлого года снижалась – по данным декабря, до 0,5%. Это дает нам возможность выйти из жесткой монетарной политики. Начиная с мая, мы снизили ставку на 2 пункта. Однако, наряду с позитивными тенденциями заслуживают внимания и инфляционные риски, связанные с текущей геополитической ситуацией, что существенно увеличивает неопределенность. По прогнозу Национального банка, последствия кризиса, связанного с пандемией, и ожидается, что в 2024 году экономическая активность нормализуется на своем обычном уровне, что, по текущим оценкам, предполагает 5-процентный экономический рост», – заявила Турнава.

Представители бизнеса считают, что поэтапное снижение ставки рефинансирования является сигналом о том, что конъюнктура на рынке стабилизировалась и у бизнеса появилась возможность быть более активными. Говорит Ираклий Жвания, управляющий партнер Kudos Georgia:

«В конце прошлого года Нацбанк объявил, что снизит ставку рефинансирования примерно на 1%, поэтому, ожидалось, что снижение произойдет сегодня больше, чем на полпроцента. Решение регулятора стало сигналом о том, что мы не можем выйти из жесткой денежно-кредитной политики быстрее, чем ожидалось. Помимо других внешних факторов, которые влияют на инфляцию в разных направлениях, есть российско-украинская война, которая также принесла нам внутренние проблемы. Мы знаем, что на инфляцию существенно повлияли мигранты: когда их число достигло максимума, спрос увеличивался, и теперь это постепенно меняется, хотя и гораздо медленнее, чем ожидалось», – заявил бизнесмен изданию BMG.

В свою очередь, ведущий экономист Научно-исследовательского института ISET Георгий Папава считает, что снизить сильнее ставку не позволяют внешние риски – несмотря на внутреннюю экономическую стабильность. Поэтому можно сказать, что несмотря на некоторое смягчение, жесткая монетарная политика пока остается в силе:

«Грузия является страной со слабой экономикой, поэтому ее зависимость от внешних факторов велика – малейшие потрясения могут вызвать очередной виток инфляции, поэтому Нацбанк осторожен. Сейчас у Грузии неплохая стартовая позиция – у нас высокий экономический рост, низкая инфляция и строгая монетарная политика, это дает хороший задел для того, чтобы, постепенно снижая ставку, стимулировать экономический рост. И, наконец, это сигнал для банковского сектора, который привлекая новые инвестиции, будет активнее кредитовать производство по более низким процентным ставкам, что оживит деловую активность в стране».

В целом, по словам специалистов, снижение ставки рефинансирования автоматически делает банковские кредиты более дешевыми для бизнеса, потому что коммерческие банки закладывают в договор с клиентом изменение ставки рефинансирования. С 2020 года Нацбанк избрал политику удорожания денег, чтобы уменьшить денежную массу в экономике. Это укрепило лари, но ухудшило состояние бизнеса, так как дорогие кредиты ограничивали рост производства. Этим отчасти можно объяснить снижение реального экспорта в прошлом году на четверть по сравнению с 2022 годом. Результаты снижения ставки для бизнеса следует ожидать не ранее, чем в 3-4 квартале текущего года.

Следующее заседание комитета по монетарной политике состоится 13 марта 2024 года.

Подписывайтесь на нас в соцсетях