На фоне решения Евросоюза одобрить пакет финансовой помощи для Украины в 50 миллиардов евро, в самом Киеве решается судьба Главкома ВСУ. Слухи о предстоящей отставке Валерия Залужного на этот раз могут оказаться правдой. Но если Владимир Зеленский все же решится уволить самого популярного деятеля Украины, его могут ждать неприятные сюрпризы. Эксперты считают, что таким шагом президент может вызвать крайнее неудовольствие западных союзников, разделяющих взгляды Залужного на военную стратегию, а также возмущение собственных сограждан.

Украина получит долгожданные 50 миллиардов евро финансовой помощи от Евросоюза. Руководители 27 стран содружества на внеочередном саммите в Брюсселе все же сумели прийти к консенсусу. Возражавший против такого распределения всеевропейского бюджета венгерский премьер Виктор Орбан, которого многие обвиняют в продвижении российских интересов, оказался в одиночестве и был вынужден согласиться с единогласным решением коллег. Особенно после того, как ему вежливо намекнули, что в противном случае пострадает экономика его собственной страны.

Внимательно наблюдавший за происходящим в Брюсселе Киев, поспешил поблагодарить всех без исключения членов, включая Будапешт:

«Я благодарен за ваше решение по финансовому инструменту для нас, для нашего народа, для Украины. Украине выделили 50 миллиардов евро на четырехлетний период. Это четкий сигнал, что Украина выстоит и что Европа выстоит. Также очень важно, что это решение было принято единогласно всеми вами, всеми 27 государствами-членами, и это еще один явный признак вашего сильного единства и поддержки Украины. В последний раз, когда проводилось заседание Европейского совета, на карту был поставлен авторитет Европы, и мы все вместе укрепили этот авторитет. ЕС доказал, что его слово имеет значение, а его обещания работают на благо интересов всей Европы».

По мнению экспертов, искренняя благодарность украинского президента обусловлена еще и тем, что решение ЕС имеет, помимо прочего, крайне важное политическое значение для самого Зеленского. Гарантия того, что Украина не останется без помощи Запада дает украинскому лидеру пространство для внутриполитического маневра. Причем, этот маневр, многие считают очень опасным для президента. Речь идет о предполагаемой отставке Главкома ВСУ. Валерия Залужного уже не раз за последнее время «отправляли в отставку» СМИ и околоправительственные источники, но «железный генерал», как его прозвали на Западе, каждый раз сохранял за собой пост. Но в последнее время, как отмечают многие украинские и западные издания, отношения между Залужным и президентом Зеленским обострились настолько, что отставка стала лишь вопросом времени.

В последний раз в шаге от увольнения Главком оказался 29 января, когда, по данным украинских СМИ, его вызвал президент и, якобы, сообщил, что соответствующее решение уже принято. Согласно источникам, в качестве альтернативы Залужному предлагался пост главы Совбеза или должность посла в одной из стран Запада, но тот ответил отказом. В результате, несмотря на просочившуюся в прессу информацию, указ об увольнении так и не был подписан. А последовавшее после поднявшегося ажиотажа заявление Министерства обороны лаконичное заявление прямо опровергло эту информацию:

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это не правда».

Тем не менее, откровенная напряженность в отношениях между Зеленским и Залужным налицо. По мнению некоторых комментаторов, главной причиной этого является невероятно высокая популярность Главкома ВСУ среди украинского населения – по данным соцопросов, рейтинг доверия у Залужного превышает 90%, и если генерал вдруг захочет уйти в политику, то на гипотетических президентских выборах он мог бы составить очень серьезную конкуренцию Зеленскому. Другие склонны видеть в охлаждении отношений разность взглядов на ситуацию на фронте и ее развитие.

В Москве уверены: проблемы внутри украинского руководства будут только нарастать.

«Конечно, мы за этим следим. Вопросов еще много. Но одно остается очевидным – у киевского режима много проблем, дела там идут не очень хорошо. Очевидно, что несостоявшееся контрнаступление и проблемы на фронте приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима. Как военного руководства, так и гражданского руководства. Эти противоречия будут нарастать по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В любом случае, законодательство дает право украинскому лидеру издать указ об отставке Главкома без каких-либо обоснований. Но Зеленский медлит. И причиной этого, по мнению экспертов, может быть позиция западных партнеров. Судя по заявлениям США и Европы, союзники Киева поддерживают Залужного в его концепции перехода ВСУ к стратегической обороне. И, учитывая то, что Украина сегодня в военном плане чуть более чем полностью зависит от помощи Запада, слово Вашингтона или европейских столиц имеет серьезный вес. Так что подобное несогласованное с ними увольнение Главкома, вызывающего симпатии не только у украинцев, но и у стратегических партнеров, могло иметь для Зеленского крайне неприятные последствия. Тем более, что названные кандидаты на смену Залужному – командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов явно не горят желанием занять его кресло.

«Мы находимся в состоянии войны, и все стороны используют все доступные способы, в том числе информационную войну», – так Буданов прокомментировал свое вероятное повышение.

Проблема, считают эксперты, заключается в том, что любого нового главнокомандующего будут автоматически сравнивать с Валерием Залужным, благодаря которому ВСУ сумели отбросить российские войска от Киева, освободить север страны, провести харьковское наступление и освободить Херсон. Сегодня же нет никаких предпосылок для того, чтобы новый главком, кем бы он ни был, показал хоть сколько-нибудь сравнимые результаты на поле боя. А значит, вероятный преемник Залужного окажется заложником ситуации и почти наверняка получит негласный статус «ручного генерала» Зеленского – для большинства украинских солдат и офицеров Валерий Залужный будет человеком, уволенным за готовность отстаивать свою позицию, а любой, кто придет ему на смену, – будет восприниматься как исполнитель воли президента.

«Отправив Залужного в отставку, Зеленский становится не только политическим лидером, но и военным. Даже назначив на его место идеального генерала, он берет на себя ответственность. Те же Черчиль или Рузвельт знали границы своей ответственности… Когда политический лидер влезает в военные дела, не имея железного представления о том, что такое военные дела, что такое война, это к хорошим последствиям не приведет», – считает президент центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

И еще один немаловажный вопрос – смогут ли на Банковой объяснить этот шаг западным партнерам, имеющим право ожидать от Киева прогнозируемых и понятных шагов в управлении государством? Особенно на фоне того, что 72% украинцев, согласно последним опросам, не поддерживают отставку Залужного, а «за» выступают лишь 2%.

Поэтому подобное решение, уверены эксперты, хоть и не будет самоубийством, но может быть расценено как выстрел себе в ногу, так как помимо прочего покажет еще и то, что власть в Украине вовсе не так едина, как в этом убеждает президент Зеленский. А единство и сплоченность для Украины, находящейся в состоянии тяжелой войны, как нельзя важны. Но, согласно данным американской телекомпании CNN, решение принято и в ближайшие дни станет достоянием общественности.

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