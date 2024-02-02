Газета «Республика» призывает извлечь уроки из катастрофы, которая произошла в Абхазии. Подтверждается прописная истина – на сохранении культурного наследия экономить нельзя, пишет автор. Он напоминает о пожаре 1941 года в Цхинвале, когда огонь в Краеведческом музее уничтожил немало картин. «Среди них и художественные полотна прославленного мастера кисти Махарбека Туганова. Так как в это время Туганов жил и работал в Цхинвале, некоторые полотна он нарисовал заново, в их числе и экспонируемая в Национальном музее РЮО картина «Примирение кровников», – пишет «Республика», и обращает внимание на необходимость соблюдения в Национальном музее правил противопожарной безопасности. Хотя музейное хранилище новое и оснащено современными средствами пожаротушения, нужно внимательно следить и за правильностью эксплуатации системы. «Вместе с тем возникает вопрос, в рабочем ли состоянии эта система, когда она проверялась и проверялась ли, исходя из своей специфики, квалифицированными специалистами? Думается, что здесь необходимо услышать компетентное мнение службы МЧС РЮО. Кроме того, в связи с пожаром в Центральном выставочном зале в Сухуме, МЧС необходимо, по нашему мнению, проверить также состояние средств пожаротушения в Государственном театре, Национальном музее, в здании Госансамбля «Симд», в библиотеках... Как говорится, береженого Бог бережет», – пишет «Республика».

Если ты в Цхинвале с кем-либо заговоришь о семейном насилии и необходимости как-то противодействовать этому явлению, тебе, скорее всего, заявят что-то типа – не надо лезть в чужую семью

Блогер Алан Парастаев делится размышлениями о громких фактах домашнего насилия в Южной Осетии за последнюю неделею. «Если ты в Цхинвале с кем-либо заговоришь о семейном насилии и необходимости как-то противодействовать этому явлению, тебе, скорее всего, с улыбкой знатока-эксперта-гуру-мудреца, заявят что-то типа – не надо лезть в чужую семью, которая потемки, или "муж и жена – одна сатана". В общем, тебя и твою озабоченность вряд ли воспримут всерьез, хотя случаев такого рода с похищениями, побоями, травмами и даже огнестрелами у нас не один и не два. А тут два буквально в течение недели», – пишет блогер, у которого остаются вопросы к правоохранительным органам. Мужчина сначала забрал у бывшей жены ребенка и скрывался почти неделю. Ребенка вернули при содействии депутата парламента, однако похитителя к ответственности не привлекли. Через несколько дней он опять пришел в дом бывшей жены, выстрелил из пистолета ей в ногу и забрал уже двоих детей. Причиной такого «рецидива» блогер считает безнаказанность: «Мужчина, поняв, что может безнаказанно уводить и увозить детей от бывшей жены, сделал это повторно, уже с двумя детьми и с огнестрелом», – заключает он.

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Главный ресурс – это люди, и их нужно всячески привлекать, а не отталкивать. Есть необходимость перестать быть куликами в затхлом болоте и хотя бы немного поднять голову

Блогер Сослан Джуссоев в своем телеграм-канале размышляет о демографии Южной Осетии. Он считает, что смысл осетинской государственности в том, что она должна быть достоянием всех живущих в Осетии народов и всех осетин мира. «Но пока что избран и реализуется иной проект: Южная Осетия превращена в государство-секту с осадным мышлением, путь в которую для новообращенных закрыт (за исключением периода президентских выборов, когда негласно начинает действовать программа "паспорта в обмен на голоса")», – пишет он. Джуссоев считает, что будущего у такого закрытого проекта нет. Он обречен на деградацию и вырождение и скоро станет не интересен даже жителям самой Южной Осетии. «Поднимать и развивать эту тему нужно не в привязке к президентскому цензу. Она намного важнее личных амбиций и эпизодов политической борьбы, так как касается будущего нашей государственности и нации. Главный ресурс – это люди, и их нужно всячески привлекать, а не отталкивать. Нет даже необходимости что-то придумывать: все уже придумано и опробовано. Есть необходимость перестать быть куликами в затхлом болоте и хотя бы немного поднять голову», – призывает блогер, и добавляет, что Южная Осетия закрыта не только от внешнего мира. «Мы закрыты от своих же и умаляемся таким образом каждый день, каждый час и каждую минуту», – пишет Джуссоев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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