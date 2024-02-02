На фоне все более интенсивных слухов о грядущей отставке Главкома ВСУ Валерия Залужного, на официальном сайте украинской армии появилась статья, в которой генерал описал свое видение стратегии победы Украины в войне с Россией. При этом, в тексте довольно четко прослеживаются отголоски внутриполитического противостояния с президентом Зеленским. И что самое главное, Залужный демонстрирует готовность и дальше возглавлять украинскую армию, а значит президенту придется принимать сложное решение, грозящее серьезными последствиями – увольнять популярного военачальника, имеющего стратегическое видение победы Украины в войне, или смириться как с его относительной независимостью, так и со стабильно высоким рейтингом.

Все более явное противостояние президента Украины и Главкома ВСУ, очевидно, вошло в решающую стадию – на фоне усиливающихся слухов о почти неизбежной отставке Валерия Залужного, главнокомандующий сделал необычный, но довольно эффектный ход. На официальном портале ВСУ появилась статья Залужного, в которой генерал довольно подробно излагает свой взгляд на то, как должны измениться украинские вооруженные силы, чтобы добиться победы над Россией и обеспечить безопасность страны в будущем. В частности, по мнению Залужного, единственный шанс Украины – как можно скорее отойти от традиционных методов ведения боевых действий, сделав ставку на относительно дешевые, но современные системы:

«Основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие вооружения и военной техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять постоянно растущий широкий спектр задач. Следовательно, беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционного характера, которые во времени не выгодны для Украины по целому ряду причин», – говорится в статье.

При этом, Залужный довольно подробно расписывает эти причины, справедливо полагая, что помощь со стороны союзников не может быть бесконечной, особенно учитывая глобальную ситуацию, в которой США и Европа не могут концентрироваться исключительно на нуждах Украины:

«Высока вероятность провоцирования Россией еще ряда конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины; истощение у наших партнеров запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине и невозможности их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха; Недостаточная эффективность санкционной политики, в результате чего происходит развертывание мощностей оборонно-промышленного комплекса в России и государствах, являющихся ее партнерами, что позволяет ей, по крайней мере, успешно вести позиционную войну на истощение».

Все это, как отмечают эксперты, не очень похоже на размышления человека, находящегося в шаге от увольнения. Это скорее краткое описание стратегии военного деятеля, намеренного выиграть войну. И в этом контексте, статья Залужного больше напоминает элемент информационной войны, причем, внутриполитической. Примечательно, что среди проблем, с которыми сталкиваются военные, Залужный довольно умело представил внутриукраинскую повестку. Среди аргументов несложно увидеть выпад в адрес политического руководства страны:

«Существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе противника и неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашем государстве, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие – углубление зависимости Украины от снабжения союзниками; неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и, как следствие, сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки».

Таким образом Залужный дал понять: попытка политического руководства страны переложить всю полноту ответственности за ситуацию на фронте на военных, в том числе в контексте споров вокруг закона о мобилизации, не пройдет. Главком ВСУ довольно четко обозначил: чтобы армия могла эффективно выполнять свой долг, политики должны обеспечить ей надежный тыл, снабжение и пополнение. А вопросы военной стратегии и тактики оставить профессионалам, свободным от политических игр. И только в этом случае Украина может рассчитывать на победу над превосходящим по силам и ресурсам противником.

Последние события показали: Владимир Зеленский хочет, чтобы Валерий Залужный ушел, причем, учитывая популярность генерала и явную симпатию со стороны западных союзников, по собственному желанию. Но статья военного лидера Украины мало похожа на завещание. Скорее наоборот – Залужный своей публикацией показал, что лично у него есть план и стратегия победы. А значит, его вероятная отставка будет означать, что украинское политическое руководство во главе с президентом Зеленским с этой стратегией не согласны. И теперь уже Банковой придется объяснять, в чем именно. Причем, не только украинцам, которые согласно соцопросам доверяют военачальнику, но и западным партнерам, которые в подавляющем большинстве пунктов, указанных Залужным, с ним полностью согласны.

И если отставка все же произойдет, это будет явным подтверждением мнения многих как украинских, так и международных аналитиков – вопрос увольнения генерала Залужного лежит вовсе не в военной, а в политической плоскости. И тогда вопросы появятся уже к самому президенту Зеленскому и его окружению.

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