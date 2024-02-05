В субботу вокруг комплекса правительственных зданий начали воздвигать оборонительные заграждения. Так власть сама подала сигнал общественности о подготовке к принятию очередных антинародных решений. Время самое подходящее – в оппозиции разброд, гражданское общество в шоке после ночной сессии парламента 27 декабря.

Совместив две информации – ограждения и сессию парламента, намеченную на 7 февраля, общественность пришла к выводу, что парламент снова готовится проголосовать за какой-то унизительный проект, поступивший от президента в парламент. Самого Бжания в стране нет – он отправился в Москву на прошлой неделе якобы «разрулить» вопросы, связанные с введением монополии Роснефти в Абхазии и увеличением энергоперетоков из России – 5 февраля социальный переток, несмотря на веерные отключения и режим жесточайшей экономии, прекращается. Об этом вместо президента и премьера, сообщило главное энергетическое ведомство страны, – таким образом констатировав, что переговоры в Москве зашли в тупик (если они вообще имели место).

Аслан Бжания решил не возвращаться в страну и дать общественности свыкнуться с этой новостью – не ехать же с опущенной головой, признавая бесполезность своего очередного визита

Аслан Бжания решил не возвращаться в страну и дать общественности свыкнуться с этой новостью – не ехать же с опущенной головой, признавая бесполезность своего очередного визита, который как нельзя лучше демонстрирует, что все уступки, связанные безвозмездной передачей аэропорта, пицундской дачи, форелевого хозяйства, огромных территорий в Гагрском и других районах ткачевым-шуваловым не принесли стране никаких дивидендов. Заполнять информационное пространство взялся сайт президента, который имитирует кипучую деятельность своего босса. Создавая иллюзию его присутствия публикует поздравления и соболезнования и размещает видеоролики «второй свежести» об успехах руководства страны. Отрабатывают программу по созданию благополучной картинки государственные СМИ и ИА «Спутник», публикуя диаграммы для наивных граждан, которые, не владея полным объемом информации, могут подумать, что 100 млн на сельское хозяйство – это прорыв. Ну кто ж станет сравнивать, сколько тратит на себя глава государства, и насколько это больше, чем средства поступающие на «развитие» сельского хозяйства. Сколько уходит на содержание охраны президента и его опричников – и сколько на образование и культуру. Единственный вывод, который следует сделать из этой пропаганды, так это то, что Аслан Бжания и в этот раз решил обойти конституционное требование о ежегодных отчетах президента.

Надо ли напоминать, что пропагандистское шоу сопровождается последней фазой уничтожения национального бизнеса, отсутствием элементарных бытовых условий – света и воды, ужесточением правил перехода российско-абхазской границы, кампанией по преследованию инакомыслящих и так далее. Как-то даже надоело все это перечислять. Лучше мы вернемся к воздвижению второго ряда фортификационных сооружений вокруг зданий, где должен находиться глава государства, где восседает правительство и парламент. И в помощь нам единственная доступная информация – повестка дня заседания сессии парламента, назначенного на 7 февраля. Удивление теперь уже только одно – это не ночное, а дневное заедание. Хотя не факт, что его не перенесут.

Для общественности каждое заседание сессии парламента, ожидание очередного провала, отступление от принципов независимого государства и еще одна ступень к установлению авторитарного режима

У нашего парламента много законов, которые необходимо принять, чтобы защитить права человека и национального производителя, вывести экономику из кризиса. Экономисты давно советуют принять законы о валютном регулировании, о введении национальной валюты, о государственной поддержке абхазских предпринимателей – льготы, длинные кредиты (так любил говорить президент Сергей Багапш) с низкой процентной ставкой, о страховании в сельском хозяйстве и агропромышленно комплексе, о добросовестной конкуренции, о монополии, о кадастре, о пенсионном обеспечении, о референдуме, о разграничении полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, о внесении изменений в выборное законодательство и так далее. Но наш парламент, обладающий правом законодательной инициативы, занимается в основном законопроектами, поступающими из администрации президента и в большинстве своем направленными на поддержку иностранных инвесторов и распродажу страны. Поэтому для общественности каждое заседание сессии парламента, ожидание очередного провала, отступление от принципов независимого государства и еще одна ступень к установлению авторитарного режима.

Скромно среди 14 вопросов повестки дня притулились под номером 10 поправки к закону об органах государственной безопасности. Это те самые поправки, которые расширяют полномочия чекистов. В феврале прошлого года депутаты парламента уже высказали свое отношение к поправкам, от президента согласно которым СГБ наделялось правом «объявлять официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений». Тогда депутаты расценили инициативу Аслана Бжания, как посягательство на свободу мысли и слова, назвали «законом Северной Кореи» ведущим страну к авторитарному режиму. Только 2 депутата из 23 присутствовавших на заседании проголосовали за поправки. Но Аслан Бжания с упорством, достойным лучшего применения, ровно через год направил в парламент те же поправки, но в другой редакции. Такие поправки очень важны перед принятием закона об иноагентах, который на подходе. Как изменилось отношение депутатов к усилению СГБ мы узнаем через два дня. Хотя предположить несложно. И я продемонстрирую как это обычно происходит не выходя за пределы повестки заседания сессии обозначенной парламентом.

Пункт 14 повестки дня. Здесь значится передача почти 6 гектаров прибрежной земли в Пицунде докладчиком выступает депутат от Гагрского района Темур Бейя. Совсем недавно этот же депутат предлагал ввести мораторий на выделение земель, находящихся в 200-метровой прибрежной зоне. Я процитирую депутата «Идет скрытая продажа земли, передача арендованных участков в субаренду. Мы переводим земельные участки из категории в категорию, но не знаем, что потом на них делается. Да, мы не нарушаем регламент, но, я уверен, что процедура должна быть изменена», – сказал председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Тимур Бейя и предложил введение моратория до принятия земельного кадастра.

Затем Бейя почему-то снес шлагбаум у здания администрации Гагрского района, но остался незамеченным правоохранителями. И вот теперь уже сам выносит на рассмотрение проект закона предполагающий передачу почти 6 гектаров земли в Пицунде некому «иностранному инвестору». Нет ни имен, ни фамилий, хотя логично было бы озвучить в вопросе, отдельно внесенным в повестку дня сессии парламента хотя бы какую-то информацию, чтобы и общественность понимала те ли эти 6 га, которые уже обнес железным забором Игорь Шувалов или это какая-то сверхплановая благотворительность от президента поддержанная парламентом.

Аслан Бжания более года бьется над принятием проекта, уничтожающего абхазский бизнес и игнорирует любые намеки на создание условий для пополнения бюджета и развития страны

А теперь о других вопросах, которые по логике стали причиной возведения второго ряда фортификационных сооружений и напрямую связаны все с теми же друзьями Бжания – ткачевыми, шуваловыми, нургаливыми и так далее. Это проект поправок к закону об иностранных инвестициях. Судя по поправкам (а еще по межгосударственным и межправительственным соглашениям и договорам) Абхазия, наверное, единственная страна в мире, которая закладывает не выгоды, а порой и наоборот, прямой убыток и невыполнимые обязательства от передачи государственных объектов в собственность иностранных инвесторов, указывает арендную плату в размере условного рубля и предоставляет инвесторам льготы, несопоставимые с условиями, в которых осуществляют бизнес собственные предприниматели. Аслан Бжания более года бьется над принятием проекта, уничтожающего абхазский бизнес и игнорирует любые намеки на создание условий для пополнения бюджета и развития страны. Видимо сейчас самое удачное время и у него появилась уверенность в том, что 7 февраля парламент поставит точку в данном вопросе. А народ? Народ в лучшем случае останется за фортификационными сооружениями и будет выражать свое возмущение на пока относительно безопасном расстоянии – в социальной сети.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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