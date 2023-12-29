Гость недели

Парламент Абхазии утвердил сегодня республиканский бюджете на 2024 год. Экономист Ахра Аристава в интервью «Эху Кавказа» рассказал, чем этот бюджет отличается от предыдущих, о доле теневой экономики, высказал свое мнение по поводу ратификации соглашения по госдаче в Пицунде, а также о том, как отразятся на Абхазии, в случае принятия парламентом, законы об апартаментах, энергетике, признании судебных решений.

– Ахра, прокомментируйте, пожалуйста, соглашение по госдаче в Пицунде, которое было ратифицировано на днях.

– Вчера поздно вечером было опубликовано заявление лидера АНД Адгура Ардзинба о том, что не было ни консенсуса, ни компромисса, поэтому, скорее всего, надо было все-таки отложить этот вопрос, не спешить. Для Республики Абхазия, где небольшое население, граждан мало, консенсус в любых вопросах всегда очень важен. Я думаю, что то, что случилось, будет иметь нехорошие последствия.

– Сегодня парламент Республики Абхазия утвердил бюджет на 2024 год, скажите, чем он отличается от бюджетов предыдущих лет?

Денежный оборот в стране увеличился в три раза. К сожалению, бюджет страны в три раза не увеличился. Это последствия отсутствия системных реформ, системного подхода к вопросам экономики

– Существенной разницы, к сожалению, нет. Мы видим, что у государства нет необходимых финансовых ресурсов на поддержку энергетики. В проекте бюджета было заложено 150 миллионов рублей, хотя мы все знаем, уже несколько лет это озвучивается, что на модернизацию энергетической сферы нужно вкладывать до полутора миллиардов рублей в год. Нет необходимых ресурсов на развитие сельского хозяйства, на агропромышленный комплекс тоже заложено всего 150 миллионов рублей. Тоже мы не видим особой никакой разницы, также скудные ресурсы заложены на демографию, на репатриацию, на социальную поддержку. Это стандартный бюджет, который мы видим за последние… уже четвертый год получается, даже пятый год, поэтому правительство, к сожалению, не смогло воспользоваться тем, что за три года приток туристов резко увеличился. Это показывают отчеты Национального банка РА. Денежный оборот в стране увеличился в три раза. К сожалению, бюджет страны в три раза не увеличился. Это последствия отсутствия системных реформ, системного подхода к вопросам экономики. Не реформирована налоговая система, не реформирован учет, не обеспечена прозрачность, вследствие чего мы сегодня имеем то, что у государства нет денег, необходимых для того, чтобы обеспечить существенный рост экономики и рост национальной безопасности.

Вы видите, что в мире происходит, там есть рост небольшой по тому же Министерству обороны. События показывают, что необходима существенная модернизация и вооруженных сил, и вообще подходов к вопросам как внешней, так и внутренней безопасности. Правительство попало в ситуацию, когда денег ни на что практически не хватает. И оно становится крайне уязвимым. Ситуация, когда бюджет не отвечает минимально необходимому уровню национальной безопасности. Мы слышим, видим, и таможенный комитет старается, Министерство по налогам в этом году планы перевыполнило, но этих денег недостаточно.

Единственное, что можно выделить отдельно, что российская сторона не стала, как и планировалось ранее, сокращать соглашение по совместной оплате бюджетникам. Это фактически, можно сказать, спасло нынешнее правительство, потому что с 2024 года 65% оплаты труда бюджетников должно было лечь на абхазскую сторону, то есть на наш национальный бюджет. Мы видим, что там даже увеличилось с 3,7 миллиардов рублей до 3,9 миллиардов рублей. То есть фактически Россия подставила плечо, получается, иначе речь идет о 2,5 миллиардов рублей, вы представляете, где бы изыскало наше правительство 2,5 миллиарда рублей, если бы Россия вышла на оплату труда в бюджетной сфере.

Параметры бюджета показывают, что правительство находится в тяжелом, кризисном положении

Параметры бюджета показывают, что правительство находится в тяжелом, кризисном положении. Необходимого роста доходов в бюджет соответствующих, увеличению потока туристов, соответствующих почти трехкратному увеличению денежного оборота в стране, не соответствует. То есть само правительство, отказавшись от реформ, попало в положение, когда у бюджета нет необходимых средств. Разница несоответствия составляет как минимум 4 миллиарда рублей. Речь идет о том, что только республиканский бюджет мог бы быть больше на 4 миллиарда, некоторые эксперты озвучивают и 5 миллиардов рублей, если бы были проведены своевременно реформы в стране.

– Что касается теневой экономики – сколько бюджет недополучил в этом году?

– Мы можем об этом говорить, например, по данным Национального банка РА, по данным таможенного комитета РА. И мы можем говорить о неучтенной экономике. Например, спецрежим налоговый, спецналог позволяет бизнесу не сдавать отчеты, получается, что это даже не теневая, потому что это легально разрешено. Теневая экономика – это когда запрещено, но бизнес начинает скрывать, а тут официально разрешено, и поэтому люди отчеты не сдают. Проблема реформирования налоговой системы правительством не решена. Естественно, если мы видим, например, в 2019 году внутренний денежный оборот составил 54 миллиарда рублей, бюджетную систему, налогов было собрано почти 5,5 миллиардов рублей в госбюджет. В республиканский бюджет собрано 3,2 миллиарда рублей. Сейчас денежный оборот практически достиг 140 миллиардов рублей за эти три года. Естественно, косвенно вы можете говорить о том, что если были проведены необходимые реформы, то собственные доходы государственного бюджета РА должны были достигнуть 14, а может быть, и 15 миллиардов рублей. Но мы же это не видим.

И вот это значительная часть экономики, которую можно назвать и теневой, и неучтенной, все это показывает, что республиканский бюджет может быть, по крайней мере, гораздо больше

Поэтому собственные доходы не соответствуют тому росту и денежного притока в страну, и туристов, и общего денежного оборота в стране. И вот это значительная часть экономики, которую можно назвать и теневой, и неучтенной, все это показывает, что республиканский бюджет может быть, по крайней мере, гораздо больше. И если были бы проведены реформы, у нас были бы эти 4-5 миллиардов рублей, и мы бы спокойно и энергетику бы модернизировали, и вооруженные силы модернизировали бы, и обеспечили бы как минимум миллиард рублей на поддержку крестьян, на поддержку агропереработки, а это очень важно. Без перерабатывающей промышленности обеспечить и туристов, и город, и добавочную стоимость, то есть обеспечить необходимую прибыль для того, чтобы пополнять бюджет и далее повышать качество жизни наших граждан, качество медицинского обслуживания, качество образования и т.д., невозможно.

– Какова должна быть структура бюджета, понятно, что средства ограничены, но при этом львиная доля собственных доходов, в том числе, идет на содержание чиновников. Как, по-вашему, нужно перераспределять средства, которые есть, чтобы, например, на сельское хозяйство шло больше средств?

У нас всегда будет вот такой минимальный бюджет, который напоминает больше бюджет выживания, нежели бюджет развития

– Здесь речь идет о том, что даже с учетом того, что львиная доля бюджетных средств уходит на оплату труда, в любом случае, даже если вы сократите госаппарат и за счет этого вы повисите уровень доходов тех, кто находится в бюджетной сфере, все равно этих денег недостаточно. Если мы говорим о качественном уровне жизни, то доходы наших граждан должны быть как минимум выше 700 долларов США на одного гражданина. Если мы этого не достигаем, у нас не будет качественной медицины, у нас не будет на достаточном уровне обеспечение высокого уровня безопасности. У нас не будет высокого уровня образования. То есть у нас экономика должна быть такая, чтобы и те, кто находится в бюджетной сфере, и те, кто находится в частном секторе, у них были доходы выше 700 долларов США в эквиваленте в рублях. И не будет повышаться пенсия. Для этого надо проводить реформы, надо изыскивать средства, надо вкладывать в экономику минимально необходимые средства, которые давно высчитаны тем же ЦСИ. Инвестиции в реальный сектор экономики, именно в агропереработку должны составлять не менее 6-7 миллиардов рублей, поэтому пока вот этого всего не будет, значит, ни зарплаты, ни пенсии, ни необходимые расходы на оборону, на образование, на здравоохранение – их не будет. У нас всегда будет вот такой минимальный бюджет, который напоминает больше бюджет выживания, нежели бюджет развития.

– Парламент на днях продемонстрировал, можно сказать, такое единодушие (ратификация соглашения по госдаче в Пицунде), продвигая весьма непопулярный в обществе вопрос, а что им мешает сейчас принять другие непопулярные законы, в том числе и по энергетике, по апартаментам. На ваш взгляд, какое влияние это решение окажет на Абхазию?

Надо просто верить в свой народ, в свои возможности. Когда нет веры, конечно, ищут более простые пути. Я думаю, что это путь в никуда

– Вы имеете в виду те законопроекты, которые продвигает исполнительная власть – это об апартаментах, о разгосударствлении энергетической сферы, это все утяжелит социально-политическую обстановку в стране, то есть кризис будет политический нарастать, так как по этим вопросам значительный и глубокий раскол у нас в обществе. Я не думаю, что по такой же схеме будет, как по госдаче в Пицунде, вы сказали, что парламент по госдаче в Пицунде единодушно не принял. Во-первых, отсутствовало, по-моему, семь депутатов, два проголосовали против, некоторые вообще ушли, поэтому говорить, что оно единодушно принято, я так не могу сказать. Это путь, который бесперспективный, есть альтернатива, и эту альтернативу, к сожалению, пока не видят. Надо просто верить в свой народ, в свои возможности, в своих людей, которые способны решать большие задачи, но, когда нет веры, конечно, ищут более простые пути. Но простых путей не бывает. Я думаю, что это путь в никуда.

– А что касается признания судебных решений, каковы могут быть последствия для Абхазии в случае принятия этого решения?

– Конечно, последствия будут тяжелые, потому что Республика Абхазия не готова к такого рода соглашениям. У нас, к сожалению, юристы, имеющие высокую квалификацию по экономическим вопросам, их число крайне ограничено. Вы можете поинтересоваться в аппарате Арбитражного суда, у республики нет такого опыта, и, естественно, когда наши граждане могут значительно столкнуться со спорами с гражданами Российской Федерации, то они практически останутся без квалифицированной защиты. Да, у нас есть высококвалифицированные юристы по уголовным делам, уголовному кодексу, но высококвалифицированных юристов, способных обеспечивать защиту наших граждан в судах России или в иных судах, их число очень маленькое. И поэтому, наверное, сначала надо подготовиться, повысить уровень, обеспечить значительный рост числа тех же консалтинговых компаний, а просто принять это решение, это вы знаете, у нас будет колоссальный рост цен на услуги юристов, которые имеют хоть какую-то квалификацию по экономическим делам. Куда спешить? Какая такая необходимость принимать такие решения?

Гражданин России будет получать кредиты в России и вкладывать деньги в Абхазию. В то время как гражданин Абхазии не имеет возможность получить долгосрочные кредиты под низкий процент, и это создаст неравные условия между гражданами

Экономически мы тоже не готовы. Для чего необходимы такие решения по судам? Это обеспечит, конечно, защиту российским банкам. Это фактически как банковская гарантия для российских банков. А где те же кредиты для наших граждан? Их же нет. Это опять же будет недобросовестная конкуренция, неравные условия. То есть гражданин России будет получать кредиты в России и вкладывать деньги в Абхазию. В то время как гражданин Абхазии не имеет возможность получить долгосрочные кредиты под низкий процент, и это создаст неравные условия между гражданами. Поэтому я всегда говорил и говорю: в первую очередь надо обеспечивать защитой своих граждан, обеспечивать теми же возможностями, которые есть у иностранных граждан, это доступ и к банковским услугам, доступ к страховым услугам, доступ к лизинговым услугам. У нас всего этого практически нет. Пока мы не выровняем, кстати, в соответствии с Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года, там вопрос №1 о выравнивании всех прав между гражданами Российской Федерации и Республикой Абхазия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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