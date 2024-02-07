Непрекращающиеся массированные обстрелы со стороны России и финансовая неопределенность заставляют Украину оптимизировать расходы на войну. Пока находящийся в Киеве глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещает сделать все возможное, чтобы ускорить поставки вооружений и боеприпасов из стран ЕС, президент Украины Владимир Зеленский дал «зеленый свет» созданию в рядах ВСУ отдельных сил, которые будут заниматься исключительно беспилотными боевыми системами.

Шесть десятков ракет и ударных дронов – Россия нанесла массированный удар по шести регионам Украины. Главными целями стали Киев и Николаев. По данным ВСУ, в ходе атаки были использованы крылатые, баллистические и зенитные ракеты как наземного, так и воздушного базирования, в том числе «Калибры», а также два десятка беспилотников типа «Шахед». В командовании ВСУ заявили, 44 из 64 объектов были сбиты. Тем не менее, прорвавшиеся сквозь систему ПВО ракеты и дроны ударили по жилым кварталам городов. Есть жертвы среди мирных жителей.

«Я спала, меня разбудил взрыв. Я спряталась под кроватью, затем все рухнуло на меня, послышался громкий жужжащий звук. Я выглянула и увидела, что все вокруг горит», – говорит жительница Николаева Юлия Шпаковская.

По данным городской полиции, в результате атаки были разрушены три частных жилых дома, еще более 70-ти повреждены. От полученных ранений скончался 75-летний местный житель.

В Киеве ракета попала в многоэтажку, погибли, по меньшей мере, четверо гражданских, еще четыре десятка пострадали.

«Сегодня утром был ракетный удар, очередной ракетный удар по нашему родному городу. На данный момент пострадавшие находятся в больницах. Есть погибшие. Возможно, их число будет расти. Киев до сих пор остается мишенью для россиян. Только в Киеве в результате обстрелов погибло более 200 человек – я говорю о мирных жителях. Более 450 зданий, жилых домов были разрушены», – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В российском Минобороны, комментируя атаку, заявили, что «групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными летательными аппаратами» был нанесен «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ». В военном ведомстве подчеркнули, что «цель удара достигнута, все объекты поражены».

Находящийся в Киеве Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, вынужденный провести утро в бомбоубежище, обещает сделать все возможное, чтобы Украина получила необходимые вооружения как можно скорее:

«Агрессия России – это попытка оспорить само существование Украины и ее народа. Это также прямая угроза европейской безопасности в целом. Поэтому мы должны вас поддерживать не только по формуле «столько, сколько потребуется», но и также обеспечить «всем, что потребуется».

В самом Киеве, несмотря на все более явные разногласия между политическим и военным руководством, справедливо полагают - для того, чтобы победить в войне с Россией, обещанных Боррелем вооружений и боеприпасов недостаточно. Президент Владимир Зеленский в одном согласен с опальным Главкомом ВСУ Валерием Залужным – чтобы получить преимущество на поле боя, Украина должна сделать ставку на современные технологии, в частности, на беспилотные системы:

«Только что подписал указ, который начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил – Сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время. Этот год должен стать решающим по многим аспектам. И, очевидно, – на поле боя. Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это тоже дроны».

Еще одно нововведение – предложенный правительством закон о мобилизации принят Верховной радой в первом чтении. Его поддержала пропрезидентская фракция «Слуга народа». Оппозиция от голосования воздержалась. Ранее депутаты забраковали первый вариант проекта, подготовленный министерством обороны. Новый закон предполагает усиление мобилизации украинцев в ВСУ, что, как говорят представители власти, необходимо для пополнения соединений, понесших потери за почти два года полномасштабной войны с Россией.

В числе прочего законопроект предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет; вводит «электронный кабинет призывника», который должны будут создать все военнообязанные; упрощает порядок вручения повестки (отныне, как и в России, ее могут прислать через тот самый «электронный кабинет»). В законопроекте также предусмотрены санкции за отказ от исполнения воинских обязанностей. Но, в отличие от предыдущей версии, теперь они могут применяться только по решению суда. И еще один важный пункт – демобилизация военнослужащих, находящихся в рядах ВСУ последние 36 месяцев. Впрочем, приказ об увольнении может исходить только из ставки главнокомандующего.

Правозащитники утверждают, что некоторые положения нового закона противоречат Конституции страны, однако надеются, что они будут устранены в ходе предстоящих двух чтений, необходимых для окончательного утверждения проекта.

Между тем, неутешительные для Киева новости пришли из-за океана. Достигнутый в американском Сенате компромисс относительно выделения многомиллиардного финансирования для Украины, Израиля и укрепления границы между США и Мексикой, похоже, может «разбиться» о Палату представителей. Президент США Джо Байден видит в нежелании республиканского большинства одобрить законопроект происки своего предшественника и вероятного соперника на предстоящих выборах – Дональда Трампа:

«Украинцы сражаются храбро. Я собрал коалицию из более чем 50 стран, чтобы поддержать их. Мы объединили НАТО. Мы фактически увеличили размер НАТО. Мы не можем уйти сейчас. Именно на это делает ставку Путин. Поддержать этот законопроект – значит противостоять Путину. Противодействие этому законопроекту играет ему на руку. Поэтому я призываю Конгресс принять этот законопроект и немедленно передать его мне на стол. Послушайте, я понимаю, что бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект, и не потому, что он заинтересован в решении пограничной проблемы. Он хочет сделать это политическим вопросом. Он практически не скрывает этого. Но американский народ хочет решения, которое положит конец этой пустой политической риторике, которая так долго ни к чему не приводила. Итак, республиканцам придется решить, кому они служат –Дональду Трампу или американскому народу?»

Законопроект на общую сумму в 118 миллиардов долларов, большая часть которого подразумевает помощь Украине в борьбе с российским вторжением, тем не менее, теряет поддержку на Капитолийском холме. Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, объявили его «мертворожденным», так как, по их мнению, в нем недостаточно учтены главные интересы США – охрана собственных границ. И это может стать козырем для Дональда Трампа, который явно планирует взять политический реванш в ноябре.

Но для Украины провал законопроекта будет означать серьезные проблемы – предусмотренные для нее более шести десятков миллиардов долларов – критическая сумма, потеря которой может серьезно отразиться на ситуации на фронте.

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