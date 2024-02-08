Еще совсем недавно, по историческим меркам буквально долю секунды назад, в середине 2022 года мир делил шкуру неубитого Владимира Путина. Катастрофические неудачи его армии, первые результаты санкций, массовое бегство лучшей части населения, единый порыв цивилизованного мира в готовности помогать Украине оружием и деньгами сколько понадобится – казалось, что Путин обречен, и на этот раз он не отвертится.

Все шло к этому. Все аргументы были против него, и у него не было ни одного шанса на выживание. Старуха с косой уже явно ходила вокруг него, постепенно сужая круги.

Среднестатистический россиянин с воодушевлением воспринимает борьбу против «укронацистов», но сам в окоп не спешит, и своих сыновей туда не пускает

И действительно – война непопулярна в России, вернее, энтузиазм вокруг нее не выливается в массовые очереди в военкоматах. Среднестатистический россиянин с воодушевлением воспринимает борьбу против «укронацистов», но сам в окоп не спешит, и своих сыновей туда не пускает.

А еще консолидированная воля коллективного Запада – почти 40 стран мира, каждая из которых, кроме разве что Румынии и Болгарии, богаче России. Главный, убойный аргумент того времени – представьте себе ВВП России, и сравните его с коллективным ВВП Евросоюза, США, Канады, Японии, и Австралии... У России нет шансов. Все это звучало логично и правильно. Ни к чему не придерешься. Все ровно так и было.

Но ваш покорный слуга не чувствовал себя спокойно и уверенно – проблема в том, что вся эта стройная и правильная логика не учитывала одного обстоятельства, над которым она бессильна – совершенно потрясающее, ни с чем несравнимое, ничем не прошибаемое везение Владимира Путина.

Путину всегда везет. Сколько раз он оказывался в ситуации, когда ну кажется все, теперь ему точно конец, он из этой передряги красиво не выползет. И всякий раз что-то ему помогало – неорганизованность внутренней оппозиции, неизменный рост цен на нефть и газ, и непременно в тот момент, когда это больше всего нужно, раздрай в рядах коллективного Запада. Да мало ли еще что...

Во второй половине 2022 года, когда казалось, даже звезды против Путина, я опасался одного – вот сейчас ему опять повезет, опять что-то случится, и ветер снова будет дуть ему в спину.

Что ж. Прошел всего год, и, как оказалось, Путин в очередной раз был прав. Все его расчеты оказались верными, несмотря на то, что год назад казалось, что это невозможно, немыслимо. Но везение Владимира Владимировича оказалось еще более тотальным, чем это казалось раньше.

Кто бы мог подумать, что США предадут Украину? Бросят ее на произвол судьбы и спокойно будут смотреть на то, как у ВСУ заканчиваются боеприпасы

Кто бы мог подумать, что США предадут Украину? Бросят ее на произвол судьбы и спокойно будут смотреть на то, как у ВСУ заканчиваются боеприпасы, в то время как Россия наращивает их производство?

Никто не мог себе представить ничего даже близкого – типичный текст того периода – да, Запад не хочет воевать на стороне Украине, боится жертв, и посылать свои войска на поле боя не будет, но вот деньги и оружие будет давать столько, сколько понадобится. Ни у кого не было и тени сомнений в том, что коллективный Запад просто-таки забросает Украину оружием и деньгами...

В конце концов, у кого быстрее закончатся деньги – у России или коллективного Запада, у альянса, в котором каждая отдельная страна богаче России, а уж про всех вместе – даже говорить неудобно?

Путин, который рассчитывал на то, что Запад устанет, разбежится по углам, увязнет в избирательных лабиринтах, в то время казался безнадежным фантазером, вроде Гитлера, который в последние дни, запертый в бункере, надеялся, что мифические, и к тому времени практически несуществующие армии Вэнка и Штайнера смогут переломить ход войны.

Какой-то такой раскол в западных элитах – не будет ничего такого, все настолько возмутились фактом ничем не спровоцированной агрессии, что единство и непоколебимость западной цивилизации никуда не денется. Тут газпромовские деньги и российские пропагандисты бессильны. А деньги – вы что, забыли про разницу в ВВП? Ну вот, то-то и оно.

Сегодня, по прошествии почти года, можно сказать нечто немыслимое, невозможное, то что трудно выговорить, и сложно написать на бумаге – Путин был прав. Да, Путин был прав, и все его расчеты, казавшиеся чистейшей фантазией, оказались верными.

У ВСУ дефицит боеприпасов, который со временем будет только усиливаться. Почему? Однозначно не скажешь – толи Запад в порыве коллективного пацифизма раньше срока закопал свой ВПК и теперь у него просто нет оружия для Украины, толи оружие есть, но по совершенно непонятным причинам его не дают Киеву... Как например, немецкие «Таурусы»...

Так или иначе, российская армия, которая к этому времени уже окончательно должна была развалиться, стреляет столько, сколько хочет. А Украина, на стороне которой коллективный Запад – считает снаряды. Поскольку нынешний запас заканчивается, а новый получить негде.

Россия, которая должна была уже загнуться от безденежья и развала экономики, в реальности выигрывает экономическую войну у Запада

А разговоры о ВВП коллективного Запада сейчас звучат как очень плохой анекдот. Россия, которая должна была уже загнуться от безденежья и развала экономики, в реальности выигрывает экономическую войну у Запада. Кажется, что это невозможно – уж в чем-чем, а в деньгах Запад опережает Россию на столетия.

Увы, могу сказать, что и это было темой моего беспокойства – неважно, сколько у вас денег, важно есть ли у вас решимость использовать их в нужном направлении. У России денег меньше, но она финансирует свою войну, у Запада денег много, но зато война чужая.

США предали Украину. Бросили ее на полпути. Перечеркнув тем самым факт существования в мире такого понятия, как «проамериканская ориентация». Если Украина падет, то в мире не останется ни одного проамериканского государства, и все сегодняшние союзники США будут искать новых партнеров – преимущественно в Пекине...

Запад сливает Украину. Из-за жадности, из-за того, что пожалели денег – ЕС выделил 50 млрд евро на 4 года, то есть примерно 12, 5 млрд в год. Вы собираетесь 12, 5 миллиардами нанести поражение России, которая тратит на войну 100 млрд в год? Боюсь, что ничего из этого не выйдет.

Случилось то, что в прошлом году казалось невозможным. Коллективный Запад оставляет Украину на съедение России... Путину опять повезло.

Я – атеист, но ради Владимира Владимировича готов сделать исключение. Узнайте, пожалуйста, какому богу он молится – это явно не христианский бог, скорее всего что-то свое, личное. Очевидно лишь то, что он очень эффективен – в отличие от Иисуса, Магомета, и других персонажей, путинский бог свои обязательства выполняет неукоснительно.

Путину снова везет. Он снова на коне. И его личный бог ему снова благоволит.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях