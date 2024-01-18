Итоги Давоса: Киеву не удалось убедить Китай и некоторых других представителей мирового сообщества в необходимости мира на украинских условиях. Москва, очевидно, воодушевленная негласной поддержкой Пекина, выступает с новыми угрозами, но при этом намекает: она готова разговаривать с Западом при условии сохранения нынешнего статус-кво.

Китай не торопится отвечать на призывы Украины присоединиться к обсуждению «формулы мира». Встреча в Давосе между президентом Зеленским и китайским премьером Ли Цяном, на возможность которой намекал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, так и не состоялась. По данным американского издания Politico, причиной стало нежелание китайской стороны. В Пекине ситуацию не комментирует, а Владимир Зеленский попытался представить дело так, что для него имеет смысл встреча исключительно с Си Цзиньпином:

«Что касается роли Китая, то он играет большую роль в мире, поэтому нам бы очень хотелось, чтобы Китай участвовал в нашей формуле, а также участвовал в саммите, конечно. Но есть премьер Китая – тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, в Китае Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения. Мне не нужны диалоги ради диалогов, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения».

Впрочем, аналитики считают, что вероятный отказ китайского премьера встретиться с Зеленским может свидетельствовать о том, что Пекин не намерен добиваться прекращения войны Украине. Вместо этого он встал на сторону России, поставляя Москве материалы военного назначения, несмотря на давление и санкции Запада.

В самой Москве также подчеркивают: украинская «формула мира» априори не может увенчаться успехом, так как не учитывает интересы России. В частности, президент страны Владимир Путин подчеркивает: никто и ничто не заставит его отказаться от «завоеванных» территорий:

«Что касается переговорного процесса, то это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года. Это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги Украины, это понимают. И западные элиты понимают это. Все понимают».

При этом глава Кремля также дал понять: он готов разговаривать, но не с Украиной, а с Западом. Но только, если США и Европа готовы к компромиссам, на которые Киев идти не намерен:

«Эти так называемые формулы мира, которые обсуждаются в Украине и на Западе, являются продолжением реализации указа президента Украины, который запрещает ведение переговоров с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Поэтому, если все пойдет так, как сейчас, если нынешняя ситуация сохранится, то совершенно очевидно: не только контрнаступление Украины провалилось, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесен непоправимый, очень серьезный удар».

Киев, со своей стороны, пытается убедить мировое сообщество в необходимости нанести «непоправимый удар» самой России. Президент Зеленский постарался использовать встречи в Давосе для продвижения идеи о целесообразности передачи Украине замороженных на Западе российских активов. Этот шаг, по мнению Зеленского, может решить все финансовые вопросы в контексте поддержки его страны, которые стоят перед США и Европой. Важность передачи замороженных российских активов для восстановления Украины подчеркнул и глава МИД страны Дмитрий Кулеба:

«Я не думаю, что справедливо говорить о том, что поддержка рушится. Когда мы слышим аргументы некоторых экспертов или мыслителей о том, что Украине, возможно, стоило бы заморозить конфликт, наш ответ прост: нам нужны замороженные активы Российской Федерации, а не замороженный конфликт. Именно таким должен быть путь вперед, чтобы направить четкий сигнал всем в мире: если ты решаешься нарушить правила, ты будешь вынужден заплатить за это».

Впрочем, ведущие западные финансовые организации, чьи представители также присутствовали на встречах в Давосе выражают озабоченность. По мнению специалистов, реализация предложения Киева может создать тревожный прецедент.

Но если по части замороженных российских активов, Киев принимает аргументы Запада, то любые намеки на возможность заморозить сам конфликт, украинское руководство с ходу отвергает. По мнению Владимира Зеленского, любой замороженный конфликт рано или поздно разгорится снова:

«Путин – хищник, которого не удовлетворят замороженные продукты. И мы должны защищать себя, своих детей, свои дома, свою жизнь. Фактически, Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он единственная причина, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир провалились. И он не изменится. Мы должны измениться. Мы все должны измениться до такой степени, чтобы безумие, которое живет в голове этого человека или в голове любого другого агрессора, не взяло верх».

Главный союзник Киева – Вашингтон, тем временем, пытается решить проблему дальнейшего предоставления помощи Украине. Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с лидерами республиканской и демократической фракций в обеих палатах Конгресса, чтобы обсудить продвижение дополнительного бюджетного запроса на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Этот запрос буксует в Конгрессе с декабря из-за требований республиканцев принять более жесткие меры для перекрытия потока мигрантов через границу с Мексикой. США были вынуждены практически прекратить поставки оружия Украине из-за исчерпания ранее выделенных средств. Республиканцы и демократы в Сенате пытаются выработать некий компромиссный вариант. По итогам встречи стороны заявили о ее продуктивности. Наблюдатели считают, что Белый дом и Конгресс в итоге придут к согласию. Понимают это, очевидно, и в Москве. Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что Запад не хочет завершения войны в Украине:

«Мы не видим ни малейшей заинтересованности ни со стороны США, ни со стороны НАТО в том, чтобы прийти к справедливому урегулированию нынешнего украинского конфликта. Они не хотят слышать о наших опасениях, они не хотят серьезно говорить о ликвидации фундаментальных противоречий. Напротив, Запад делает все возможное для эскалации украинского кризиса».

Так или иначе, встречи в Давосе показали: Запад продолжит оказывать Украине необходимую помощь, но усталость от войны никуда не делась и Киеву вряд ли стоит рассчитывать на прорыв в вопросе реализации его «формулы мира».

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