Все темы недели вращались вокруг законодательных инициатив действующего президента. Это и проект поправок к закону об иностранных инвесторах, предполагающий беспрецедентные льготы для иностранных олигархов, проект закона об иноагентах, поступивший в парламент на этой неделе, межведомственное соглашение, которое собираются подписать МВД Абхазии и Росгвардия. Проект последнего соглашения каким-то образом перетек в социальные сети и стал поводом для серьезного беспокойства, так как в нем прописано совместное сотрудничество «по охране общественного порядка».

Если учесть, что все это происходит на фоне скандала, разразившегося в обществе в связи с постоянными задержаниями граждан Абхазии на российско-абхазской границе и заявлениями представителей уполномоченных органов России о том, что обладатели двойного гражданства Абхазии и России рассматриваются в России, только как граждане России, то понятно, что сегодняшняя повестка дня затмила собой все остальные проблемы – монополию на горюче-смазочные материалы, ставшую причиной митинга в конце января нынешнего года и, даже, ночную сессию парламента 27 декабря отдавшего в собственность России дачу в Пицунде вместе с прилегающими к ней территориями и акваторией моря. В этом переполохе никто не обращал внимание даже на то, что глава государства отсутствует в стране две недели, а министр энергетики и транспорта Джансух Нанба обещавший отрегулировать вопрос, связанный с монополией Роснефти молча вернулся в Абхазию и не произнес ни единой фразы о результатах рабочей поездки.

7 декабря на первом официальном (было еще первое неофициальное) открытии весенней сессии парламента по предложению спикера с повестки дня был снят вопрос о предоставлении дополнительных льгот иностранным инвесторам – освобождение от налогов, предоставление различного рода преференций.

Депутаты в первом чтении приняли многострадальный закон о государственной службе, стоимость которого (не все депутаты согласны с подсчетами Минфина) оценивается в 1,5 млрд. рублей. Кстати, этот закон уже доходил до первого чтения, но останавливался якобы по причине своей высокой стоимости. В законе определен возрастной ценз для государственных служащих от 21 до 60 лет. Однако народные избранники считают, что закон надо серьезно дорабатывать. Из того, что на поверхности: прописать обязательное условие – службу в ВС Абхазии для военнообязанных, конкретизировать условия найма на госслужбу неграждан страны и так далее.

Депутаты приняли решение о создании реестра стратегических объектов и, похоже, очень гордились тем, что предоставили правительству право определять стратегические объекты, не подлежащие приватизации. Тут и вспомнилась русская поговорка – пусти козла в огород капусту сторожить. Помимо этого, они дали согласие президенту на введение в структуру СГБ Центра специального назначения и повысили статус погранотряда, до погрануправления. Вопрос о финансовой стороне вопроса на этот раз даже не возник.

Одновременно в Сухуме прошла акция протеста, организованная общественным активистом Джансухом Адлейба, на которую вышли граждане, недовольные политикой, проводимой абхазскими властями. Собравшиеся выразили намерение протестовать всеми возможными способами, против принятия закона об апартаментах, введения монополии на поставки топлива.

После заседания сессии парламента стало известно, что из администрации президента поступил проект закона об иностранных агентах и тогда стало понятно, что поправки к закону об иностранных инвесторах и иностранные агенты пойдут в одной упаковке на одном из ближайших заседаний сессии. Провластные анонимы тут же запустили версию о том, что Россия отказывается поставлять Абхазии электричество до принятия закона об иноагентах. Надо сказать, что это самая живучая пропагандистская версия, которая появляется каждый раз, как только власть пытается протащить какое-то антинародное, антиконституционное решение. Последняя реинкарнация версии была отмечена, когда парламент ратифицировал соглашение по Пицундской даче. Государственных дач скоро не останется, а со светом по-прежнему проблемы – ежедневные отключения по всей стране на 4 часа по графику, не говоря уже о незапланированных отключениях.

Проект закона, поступивший в парламент, общественность назвала антиконституционным и дискриминирующим права граждан страны. Пользователи социальных сетей приравнивали проект закона к крепостному праву, рабовладельческому строю, установлению тоталитарного режима и проводили параллели со сталинским периодом. «Люди, которых власть назовет иноагентами, не будут иметь права избираться и назначаться в любые органы власти, собираться для обсуждения общественно важных вопросов, в любом виде обращаться к органам государственной власти, не будут иметь права заниматься преподавательской деятельностью, не смогут даже просто высказывать свое мнение публично. Запрещается практически все из того, что беспокоит обычных граждан страны. Таким образом, люди, подпадающие под эту статью, вроде бы и остаются гражданами Абхазии, но в очень урезанной версии, лишенными большой части гражданских прав и свобод», – пишет пользователь социальной сети. В адрес парламента были направлены обращения общественности, которая подчеркивала серьезное ограничение политических прав граждан Абхазии, свободу слова и мысли. Общественность напоминает депутатам парламента, что «согласно ст. 35 Конституции РА ни один закон, отменяющий или умаляющий права и свободы человека, не должен быть принят или издан в Республике Абхазия» и обвиняет президента Бжания в игнорировании конституции, законов и традиций народа.

Самым активным действующим органом, решения которого имеют рекомендательный характер, на этой неделе стала Общественная палата. Здесь два дня подряд обсуждаются как задержания граждан Абхазии на государственной границе, так и закон об иноагентах. Вчера в общественной палате слушали представителей НПО, сегодня общественно-политических деятелей. Члены ОП намерены выслушать мнение юристов и правоведов, представителей исполнительной и законодательной ветви власти. Слушанья проходят за закрытыми дверями, без участия СМИ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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